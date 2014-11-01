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Экономика Великобритании оказалась сильнейшей по итогам 2016 года

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Старый Сегодня, 14:39
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Экономика Великобритании оказалась сильнейшей по итогам 2016 года
Доброго времени, друзья!

Хочу сообщить вам, что по итогам 2016 года Великобритания стала сильнейшей развитой экономикой мира: за шесть месяцев с момента референдума по Brexit экономический рост только ускорялся. В прошлом месяце уровень деловой активности в стране достиг максимума за 17 месяцев.



По темпам роста британская экономика выросла на 2,2%, опередив американскую, немецкую и японскую. Вопреки предсказаниям Казначейства и Банка Англии, экономический рост ускорился. В первые два квартала ВВП вырос на 0,3% и на 0,6%, соответственно, а во вторые два — на 0,6% и 0,5%.

Эндрю Холдейн, главный экономист Банка Англии, предположил, что аналитики, специализирующиеся на экономических прогнозах, достигли критического уровня ошибок в своих предсказаниях.

Холдейн сравнил неспособность экономистов предсказать рецессию 2008-го с печально известной ошибкой метеоролога Майкла Фиша, который накануне великой бури 1987 года заверил телезрителей, что «никакого урагана не будет». По мнению экономиста, можно с уверенностью сказать, «что профессия в какой-то степени находится в кризисе».

Что думаете о выше изложенному, друзья? Жду ваших отзывов!)

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 14:52
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 365
Благодарностей: 67
КП: 0.156
Надо думать, что британцы всегда относились к Континентальной Европе без особого пиетета. В зону евро они не включились, к шенгену - тоже не присоединялись. А в Евросоюзе слишком много бюрократии, причем высокооплачиваемой.
Цитата:
Базовая зарплата евродепутата сейчас равна 8 020,53 евро в месяц, после налогообложения она составляет 6 250,37 евро. Это можно сравнить, например, с зарплатой премьер-министра Великобритании, и то только, если британский фунт сильный, в противном случае евродепутат получает больше.
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SouthOrca вне форума  
Старый Сегодня, 15:11
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 79
Благодарностей: 10
КП: 0.045
Re: Экономика Великобритании оказалась сильнейшей по итогам 2016 года
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
По темпам роста британская экономика выросла на 2,2%, опередив американскую, немецкую и японскую. Вопреки предсказаниям Казначейства и Банка Англии, экономический рост ускорился. В первые два квартала ВВП вырос на 0,3% и на 0,6%, соответственно, а во вторые два — на 0,6% и 0,5%.
Скорее рост связан с тем что много компаний свою продукции постарались впарить на рынок ЕС пока Великобритания не вышла оттуда, в следующем году будет падение ВВП, а не рост
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Ахелесов Пятак на форуме  
Старый Сегодня, 15:25
#4
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,138
Благодарностей: 78
КП: 0.038
Re: Экономика Великобритании оказалась сильнейшей по итогам 2016 года
А вот Вам и неожиданные последствия выхода из ЕС, теперь еще много стран с сильной экономикой захотят покинуть еврозону.
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