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Goldrush.cc - Золотая лихорадка

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:31
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,296
Благодарностей: 542
КП: 0.013
Goldrush.cc - Золотая лихорадка


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 03.01.2017

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◄ О проекте ►


Золотая лихорадка — экономическая игра с выводом денег. Мы постарались придумать для вас интересную игру с возможностью заработать.

Каждый из нас хочет не только играть в любимую игрушку, но еще и зарабатывать при этом. Не так ли? Так что же вам мешает стать богатым благодаря игре? Ответ прост – только вы сами! Наша игра разработана специально так, что бы вы могли отдыхать, а при этом деньги сами капали вам в карман. «Золотая лихорадка» поможет вам заработать денег и воплотить в реальность любую вашу мечту. Как играть? Сколько можно заработать? И ответы на многие другие вопросы вы найдете в игре. До встречи в виртуальном мире!

Как играть?
Для начала вам нужно приобрести игровое золото на бирже. Всё покупается и продается в игре только за него. На бирже нужно ориентироваться на текущий курс.
После того как у вас появится золото, вам нужно купить за него снаряжение для добычи руды, которую вам нужно будет переработать. После переработки вы получите новое золото, которое вы сможете продать на той же бирже. Чем выше уровень у снаряжения, тем больше золота вы сможете заработать.
На добытое золото вы можете преобрести еще больше снаряжения, для еще большего заработка. Кроме того вы можете положить золото в наш игровой банк, и зарабатывать со стабильным процентом.
Еще один вид заработка заключается в том, чтобы торговать на самой бирже. Покупайте дешевле и продавайте дороже. Ведь курс не стоит на месте.

Как рассчитывается время переработки руды?
Время переработки руды зависит от её количества, и рассчитывается по такому принципу:
если меньше 100000 руды = сутки
если меньше 1000000 руды = неделя
если больше 1000000 руды = месяц

Что запрещено делать?
Запрещено регистрировать больше одного аккаунта. В этом случае получите сразу бан.

Как производятся выплаты?
Если у вас есть деньги на счету, вы можете заказать выплату в любой момент. Предоставлено много платёжных систем, на которые вы можете получить свои заработанные деньги.
Чтобы заказать выплату вы должны сначала пополнить свой счёт, на любую сумму, либо получить деньги по реферальским отчислениям.
Минимальная сумма для вывода составляет 11 рублей.

Как пополнить счёт?
Пополнить счёт очень просто. Для этого вы должны всего лишь указать сумму пополнения, потом вас перенаправит на страницу оплаты freekassa, где среди множества платёжных систем вы выберете более подходящую для вас.
Минимальная сумма для пополнения составляет 10 рублей.

_____________________________________________

◄ Покупка снаряжения (Маркетинг) ►



◄ Биржа золота ►



_____________________________________________

◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 11 руб.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►
10 золота в подарок.
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◄ Партнерка ►
10% на вывод.
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►
Ввод – Free-Kassa.
Вывод - Free-Kassa.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►


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◄ Рефбек 8О% ►
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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 14:47.
NETWEB-monitor вне форума  
Старый Сегодня, 14:43
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 42
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Goldrush.cc - Золотая лихорадка
Дата операции: 07 Янв 2017 13:39
ID операции: 284725869
Тип операции: перевод
Магазин: mykassa.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 554.27 p
Сумма получения: 554.27 p

Номер счета в магазине: 269695_m
__________________
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Мониторинг и постинг выплат на 12 форумов
gmoneypro на форуме  
Старый Сегодня, 14:46
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 193
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Goldrush.cc - Золотая лихорадка
Вклад в проект:

Дата операции: 06 Янв 2017 22:20
ID операции: 284501797
Тип операции: перевод
Магазин: mykassa.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 99.77 p
Сумма получения: 99.77 p​
__________________
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GameDom вне форума  
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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