NETWEB-monitor Мастер

Имя: NWmonitor :) Пол: Мужской Адрес: BELARUS Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.05.2013 Сообщений: 11,296 Благодарностей: 542 КП: 0.013

Goldrush.cc - Золотая лихорадка



Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.



Старт проекта состоялся 03.01.2017



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◄ О проекте ►



Золотая лихорадка — экономическая игра с выводом денег. Мы постарались придумать для вас интересную игру с возможностью заработать.

Каждый из нас хочет не только играть в любимую игрушку, но еще и зарабатывать при этом. Не так ли? Так что же вам мешает стать богатым благодаря игре? Ответ прост – только вы сами! Наша игра разработана специально так, что бы вы могли отдыхать, а при этом деньги сами капали вам в карман. «Золотая лихорадка» поможет вам заработать денег и воплотить в реальность любую вашу мечту. Как играть? Сколько можно заработать? И ответы на многие другие вопросы вы найдете в игре. До встречи в виртуальном мире!



Как играть?

Для начала вам нужно приобрести игровое золото на бирже. Всё покупается и продается в игре только за него. На бирже нужно ориентироваться на текущий курс.

После того как у вас появится золото, вам нужно купить за него снаряжение для добычи руды, которую вам нужно будет переработать. После переработки вы получите новое золото, которое вы сможете продать на той же бирже. Чем выше уровень у снаряжения, тем больше золота вы сможете заработать.

На добытое золото вы можете преобрести еще больше снаряжения, для еще большего заработка. Кроме того вы можете положить золото в наш игровой банк, и зарабатывать со стабильным процентом.

Еще один вид заработка заключается в том, чтобы торговать на самой бирже. Покупайте дешевле и продавайте дороже. Ведь курс не стоит на месте.



Как рассчитывается время переработки руды?

Время переработки руды зависит от её количества, и рассчитывается по такому принципу:

если меньше 100000 руды = сутки

если меньше 1000000 руды = неделя

если больше 1000000 руды = месяц



Что запрещено делать?

Запрещено регистрировать больше одного аккаунта. В этом случае получите сразу бан.



Как производятся выплаты?

Если у вас есть деньги на счету, вы можете заказать выплату в любой момент. Предоставлено много платёжных систем, на которые вы можете получить свои заработанные деньги.

Чтобы заказать выплату вы должны сначала пополнить свой счёт, на любую сумму, либо получить деньги по реферальским отчислениям.

Минимальная сумма для вывода составляет 11 рублей.



Как пополнить счёт?

Пополнить счёт очень просто. Для этого вы должны всего лишь указать сумму пополнения, потом вас перенаправит на страницу оплаты freekassa, где среди множества платёжных систем вы выберете более подходящую для вас.

Минимальная сумма для пополнения составляет 10 рублей.

Каждый из нас хочет не только играть в любимую игрушку, но еще и зарабатывать при этом. Не так ли? Так что же вам мешает стать богатым благодаря игре? Ответ прост – только вы сами! Наша игра разработана специально так, что бы вы могли отдыхать, а при этом деньги сами капали вам в карман. «Золотая лихорадка» поможет вам заработать денег и воплотить в реальность любую вашу мечту. Как играть? Сколько можно заработать? И ответы на многие другие вопросы вы найдете в игре. До встречи в виртуальном мире!Для начала вам нужно приобрести игровое золото на бирже. Всё покупается и продается в игре только за него. На бирже нужно ориентироваться на текущий курс.После того как у вас появится золото, вам нужно купить за него снаряжение для добычи руды, которую вам нужно будет переработать. После переработки вы получите новое золото, которое вы сможете продать на той же бирже. Чем выше уровень у снаряжения, тем больше золота вы сможете заработать.На добытое золото вы можете преобрести еще больше снаряжения, для еще большего заработка. Кроме того вы можете положить золото в наш игровой банк, и зарабатывать со стабильным процентом.Еще один вид заработка заключается в том, чтобы торговать на самой бирже. Покупайте дешевле и продавайте дороже. Ведь курс не стоит на месте.Время переработки руды зависит от её количества, и рассчитывается по такому принципу:если меньше 100000 руды = суткиесли меньше 1000000 руды = неделяесли больше 1000000 руды = месяцЗапрещено регистрировать больше одного аккаунта. В этом случае получите сразу бан.Как производятся выплаты?Если у вас есть деньги на счету, вы можете заказать выплату в любой момент. Предоставлено много платёжных систем, на которые вы можете получить свои заработанные деньги.Чтобы заказать выплату вы должны сначала пополнить свой счёт, на любую сумму, либо получить деньги по реферальским отчислениям.Минимальная сумма для вывода составляет 11 рублей.Пополнить счёт очень просто. Для этого вы должны всего лишь указать сумму пополнения, потом вас перенаправит на страницу оплаты freekassa, где среди множества платёжных систем вы выберете более подходящую для вас.Минимальная сумма для пополнения составляет 10 рублей.

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◄ Покупка снаряжения (Маркетинг) ►







◄ Биржа золота ►







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◄ Вывод средств ►

Минимальный вывод = 11 руб.

Выплаты происходят в автоматическом режиме.

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◄ Бонусы ►

10 золота в подарок.

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◄ Партнерка ►

10% на вывод.

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◄ Платежные системы ►

Ввод – Free-Kassa.

Вывод - Free-Kassa.

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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►





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◄ Рефбек 8О% ►

_______________________________________________________________________________________________________________________________________Минимальный вывод = 11 руб.Выплаты происходят в автоматическом режиме._____________________________________________10 золота в подарок._____________________________________________10% на вывод._____________________________________________Ввод – Free-Kassa.Вывод - Free-Kassa._______________________________________________________________________________________________________________________________________

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