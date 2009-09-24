Monero обгоняет Litecoin и продолжает рост



Kraken, глобальная криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, объявила о запуске торговли Monero (XMR) в парах с биткоином, долларом США и евро. Команда Kraken выразила оптимизм в отношении Monero, основанный на его высоких показателях в 2016 году с точки зрения роста пользовательской базы, экспоненциального роста рыночной капитализации и роста объемов торгов.



Биржа заявила: «Monero - одна из ведущих криптовалют, которая показала невероятный рост и увеличение рыночной капитализации в 2016 году в 40 раз, при больших объемах торгов и ликвидности. Monero построена на основных принципах конфиденциальности, децентрализации, открытой разработки, масштабируемости и взаимозаменяемости».



Заявление было сделано незадолго до реализации хардфорка Monero, которая запланирована на 9 или 10 января. В течение нескольких часов после реализации хардфорка, пользователи Monero не смогут пополнять балансы XMR на биржах, что связано с рисками раздвоения блокчейна.

Monero v0.10.1 «Wolfram Warptangent» считается жизненно важным обновлением для протокола Monero, поскольку оно обеспечивает значительное улучшение производительности RingCT. Технология RingCT - изобретение команды разработчиков Monero. Этот важный инструмент позволил разработчику Bitcoin Core Грегу Максвелл (Greg Maxwell) работать с кольцевыми подписями Monero в протоколе Confidential Transactions. Эти две технологии анонимизируют пользовательские транзакции, скрывая суммы транзакций в Monero.



Проект Monero запущен в 2014 году. В отличие от многих альткойнов, Monero не основана на коде биткоина, а вместо этого использует алгоритм CryptoNote, который был разработан командой с нуля. Альткойн был создан разработчиком под псевдонимом «thankful for today», но вскоре был перехвачен сообществом. С тех пор проект находится по руководством основной команды из семи разработчиков, в том числе Рикардо "fluffypony" Спаньи и Франциско "ArticMine" Кабаньяса.



Относительно решения Kraken добавить поддержку Monero, Спаньи сказал: «Monero хочет, чтобы люди владели и тратили свое богатство настолько приватно, насколько это возможно, и поэтому добавление новых платежных сервисов поможет пользователям присоединиться и использовать криптовалюту для защиты своей частной жизни. Очень здорово, что такие компании, как Kraken, интегрируют Monero без необходимости предоплат, обещаний объемов или даже без большого взаимодействия с держателями Monero».



Положительное начало нового года



Интеграция XMR на торговую площадку Kraken и значительные улучшения в механизме кольцевых подписей отмечают позитивное начало 2017 года для пользователей и инвесторов Monero. Ориентированная на приватность валюта за счет этого превзошла Litecoin по капитализации, поднявшись на четвертую строчку среди всех криптовалют.



XMR также одна из немногих цифровых валют, которая имеет фактическую базу пользователей в даркнете, сравнительно с другими цифровыми активами и валютами на рынке.



«Мы очень рады добавлению поддержки XMR в Jaxx», - сказал генеральный директор и основатель Jaxx Энтони Ди Иорио. «Интеграция была проблематична из-за уникальной природы кода Monero. Тем не менее, она почти завершена и пользователи Monero скоро получат возможность управлять и отправлять свои XMR с нескольких видов устройств и платформ».



Источник Kraken, глобальная криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, объявила о запуске торговли Monero (XMR) в парах с биткоином, долларом США и евро. Команда Kraken выразила оптимизм в отношении Monero, основанный на его высоких показателях в 2016 году с точки зрения роста пользовательской базы, экспоненциального роста рыночной капитализации и роста объемов торгов.Биржа заявила: «Monero - одна из ведущих криптовалют, которая показала невероятный рост и увеличение рыночной капитализации в 2016 году в 40 раз, при больших объемах торгов и ликвидности. Monero построена на основных принципах конфиденциальности, децентрализации, открытой разработки, масштабируемости и взаимозаменяемости».Заявление было сделано незадолго до реализации хардфорка Monero, которая запланирована на 9 или 10 января. В течение нескольких часов после реализации хардфорка, пользователи Monero не смогут пополнять балансы XMR на биржах, что связано с рисками раздвоения блокчейна.Monero v0.10.1 «Wolfram Warptangent» считается жизненно важным обновлением для протокола Monero, поскольку оно обеспечивает значительное улучшение производительности RingCT. Технология RingCT - изобретение команды разработчиков Monero. Этот важный инструмент позволил разработчику Bitcoin Core Грегу Максвелл (Greg Maxwell) работать с кольцевыми подписями Monero в протоколе Confidential Transactions. Эти две технологии анонимизируют пользовательские транзакции, скрывая суммы транзакций в Monero.Проект Monero запущен в 2014 году. В отличие от многих альткойнов, Monero не основана на коде биткоина, а вместо этого использует алгоритм CryptoNote, который был разработан командой с нуля. Альткойн был создан разработчиком под псевдонимом «thankful for today», но вскоре был перехвачен сообществом. С тех пор проект находится по руководством основной команды из семи разработчиков, в том числе Рикардо "fluffypony" Спаньи и Франциско "ArticMine" Кабаньяса.Относительно решения Kraken добавить поддержку Monero, Спаньи сказал: «Monero хочет, чтобы люди владели и тратили свое богатство настолько приватно, насколько это возможно, и поэтому добавление новых платежных сервисов поможет пользователям присоединиться и использовать криптовалюту для защиты своей частной жизни. Очень здорово, что такие компании, как Kraken, интегрируют Monero без необходимости предоплат, обещаний объемов или даже без большого взаимодействия с держателями Monero».Интеграция XMR на торговую площадку Kraken и значительные улучшения в механизме кольцевых подписей отмечают позитивное начало 2017 года для пользователей и инвесторов Monero. Ориентированная на приватность валюта за счет этого превзошла Litecoin по капитализации, поднявшись на четвертую строчку среди всех криптовалют.XMR также одна из немногих цифровых валют, которая имеет фактическую базу пользователей в даркнете, сравнительно с другими цифровыми активами и валютами на рынке.«Мы очень рады добавлению поддержки XMR в Jaxx», - сказал генеральный директор и основатель Jaxx Энтони Ди Иорио. «Интеграция была проблематична из-за уникальной природы кода Monero. Тем не менее, она почти завершена и пользователи Monero скоро получат возможность управлять и отправлять свои XMR с нескольких видов устройств и платформ».

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