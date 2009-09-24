Из кого состоит "созвездие Биткоина"



Говоря о Биткоине, большинство людей прежде всего обращают внимание на его биржевой курс и высокую рыночную капитализацию. Однако на самом деле экосистема Биткоина намного шире, чем представляет себе большинство людей, а само криптовалютное пространство состоит из совокупности постоянно развивающихся микроэкономик.



Спустя годы после возникновения Биткоина криптовалюта создала массивную экономику, состоящую из людей, которые постоянно работают с этим протоколом. К ним принадлежат майнеры, разработчики ПО и различных стартапов, художники и писатели, и многие другие люди, ежедневно по камешку создающие эту инновационную инфраструктуру.



Четыре малых экономики в экосистеме Биткоина



Майнеры



Биткоин создал постоянно развивающуюся отрасль в виде сектора майнинга. В неё входят люди и организации, которые занимаются майнингом криптовалюты и одновременно обеспечивают защиту сети. Кроме того, существуют компании, создающие оборудование для майнинга.



За восемь лет существования криптовалюты индустрия майнинга выросла в геометрической прогрессии. Новые достижения в разработке чипов ASIC и создание пулов майнинга построили внутри криптовалютного сообщества устойчивую экономику. И хотя из-за некоторых технических аспектов майнинг всё ещё считается узкоспециализированным рынком, в будущем его может ожидать большой рост, если основные криптовалюты сохранят консенсус на основе Proof-of-work.



Разработчики



За пределами пространства Биткоина необходимость в разработчиках программного обеспечения очень велика. По мере того. как растёт популярность криптовалюты, в сети появляется всё больше рабочих мест для программистов, которые занимаются технологией блокчейна и цифровой валюты. Многим компаниям и стартапам требуются разработчики для создания кода, ориентированного на протокол Биткоина.



Из анализа самых популярных сайтов по трудоустройству, таких как Monster и Indeed, становится ясно, что очень востребованными специалистами в этом пространстве являются программисты, знакомые с Биткоином и блокчейном. Скорее всего, экономика разработчиков, которую создал Биткоин, будет быстро развиваться, поскольку потребность в такого рода специалистах постоянно растёт.



Основанные на блокчейне стартапы



По мере развития Биткоина появляется много компаний, использующих его технологию. За последние несколько лет открылось огромное количество стартапов, создающих бизнес с основой на разного рода уникальных идеях. Это компании, ориентированные на основанные на технологии Биткоина денежные переводы, решения по оплате счетов, производители биткойноматов, оборудования и множество других видов бизнеса.



Многие их этих стартапов создают проекты, которые до появления Биткоина не существовали вообще. Сюда относятся криптовалютные обменники, рыночные платформы, распределённые автономные организации, рынки предсказаний и множество других, действительно пиринговых и децентрализованных проектов.



Несомненно, количество основанных на криптовалюте и блокчейне стартапов будет увеличиваться, ведь многие из них становится очень успешными.



Искусство, маркетинг и писатели



Экономика Биткоина дала новый толчок развития художникам-графикам, маркетологам и писателям. Индустрия, окружающая среду Биткоина, нуждается в людях, создающих описания, рекламные объявления и графические изображения, которые помогают популяризации криптовалюты.



После возникновения Биткоина, в этих областях появилось множество рабочих мест. Художники-графики создают изображения, которые помогают отобразить технологию по-новому. Писатели-фрилансеры нашли свою нишу в новостных изданиях и блогах. Эти виды маркетинговой работы – часть коммерческой деятельности, ориентированной на протокол Биткоина, криптовалютное сообщество и другие связанные с этой технологией решения.



Множество специализаций и курс на безопасность



К другим специальностям, заполняющим экономику Биткоина, принадлежат консультанты, экономисты, кадровые специалисты, менеджеры по рискам и многие другие. В попытках изучить инновационные технологии люди часто обращаются за помощью. Отсюда возникает необходимость в консультантах, которые рассказывают людям о криптовалютной отрасли, программном обеспечении, связанных с ней рисках и преимуществах протоколов.



Ещё один важный рынок – сектор безопасности. Кибербезопасность и создание новых методов защиты цифровых активов будут востребованы всегда. Атаки злоумышленников, наподобие программ-вымогателей, продолжают наводнять Интернет. Это побуждает большее количество людей работать над оптимизацией многофакторной аутентификации, биометрии, пороговых подписей и множеством других моделей повышения безопасности. Протокол Биткоина создал надёжную систему перевода стоимости без участия третьих лиц, однако решения по безопасности постоянно нуждаются в модернизации.



С криптовалютной средой тесно связаны несколько очень важных микроэкономик. По мере развития Биткоина будут расти и развиваться и эти малые экономики. Вдобавок к этому, созвездие криптовалютных экономик продолжит разветвляться, создавая для людей новые дополнительные возможности.



Развитие Биткоина уже не раз сравнивали с возникновением интернета. Со временем, изменения, которые вносит в наше общество Биткоин, станут не такими заметными, однако наблюдение за микроэкономиками криптовалютного пространства уже неоднократно доказало, насколько быстро и значительно меняется мир вокруг нас.



Источник Говоря о Биткоине, большинство людей прежде всего обращают внимание на его биржевой курс и высокую рыночную капитализацию. Однако на самом деле экосистема Биткоина намного шире, чем представляет себе большинство людей, а само криптовалютное пространство состоит из совокупности постоянно развивающихся микроэкономик.Спустя годы после возникновения Биткоина криптовалюта создала массивную экономику, состоящую из людей, которые постоянно работают с этим протоколом. К ним принадлежат майнеры, разработчики ПО и различных стартапов, художники и писатели, и многие другие люди, ежедневно по камешку создающие эту инновационную инфраструктуру.Биткоин создал постоянно развивающуюся отрасль в виде сектора майнинга. В неё входят люди и организации, которые занимаются майнингом криптовалюты и одновременно обеспечивают защиту сети. Кроме того, существуют компании, создающие оборудование для майнинга.За восемь лет существования криптовалюты индустрия майнинга выросла в геометрической прогрессии. Новые достижения в разработке чипов ASIC и создание пулов майнинга построили внутри криптовалютного сообщества устойчивую экономику. И хотя из-за некоторых технических аспектов майнинг всё ещё считается узкоспециализированным рынком, в будущем его может ожидать большой рост, если основные криптовалюты сохранят консенсус на основе Proof-of-work.За пределами пространства Биткоина необходимость в разработчиках программного обеспечения очень велика. По мере того. как растёт популярность криптовалюты, в сети появляется всё больше рабочих мест для программистов, которые занимаются технологией блокчейна и цифровой валюты. Многим компаниям и стартапам требуются разработчики для создания кода, ориентированного на протокол Биткоина.Из анализа самых популярных сайтов по трудоустройству, таких как Monster и Indeed, становится ясно, что очень востребованными специалистами в этом пространстве являются программисты, знакомые с Биткоином и блокчейном. Скорее всего, экономика разработчиков, которую создал Биткоин, будет быстро развиваться, поскольку потребность в такого рода специалистах постоянно растёт.По мере развития Биткоина появляется много компаний, использующих его технологию. За последние несколько лет открылось огромное количество стартапов, создающих бизнес с основой на разного рода уникальных идеях. Это компании, ориентированные на основанные на технологии Биткоина денежные переводы, решения по оплате счетов, производители биткойноматов, оборудования и множество других видов бизнеса.Многие их этих стартапов создают проекты, которые до появления Биткоина не существовали вообще. Сюда относятся криптовалютные обменники, рыночные платформы, распределённые автономные организации, рынки предсказаний и множество других, действительно пиринговых и децентрализованных проектов.Несомненно, количество основанных на криптовалюте и блокчейне стартапов будет увеличиваться, ведь многие из них становится очень успешными.Экономика Биткоина дала новый толчок развития художникам-графикам, маркетологам и писателям. Индустрия, окружающая среду Биткоина, нуждается в людях, создающих описания, рекламные объявления и графические изображения, которые помогают популяризации криптовалюты.После возникновения Биткоина, в этих областях появилось множество рабочих мест. Художники-графики создают изображения, которые помогают отобразить технологию по-новому. Писатели-фрилансеры нашли свою нишу в новостных изданиях и блогах. Эти виды маркетинговой работы – часть коммерческой деятельности, ориентированной на протокол Биткоина, криптовалютное сообщество и другие связанные с этой технологией решения.К другим специальностям, заполняющим экономику Биткоина, принадлежат консультанты, экономисты, кадровые специалисты, менеджеры по рискам и многие другие. В попытках изучить инновационные технологии люди часто обращаются за помощью. Отсюда возникает необходимость в консультантах, которые рассказывают людям о криптовалютной отрасли, программном обеспечении, связанных с ней рисках и преимуществах протоколов.Ещё один важный рынок – сектор безопасности. Кибербезопасность и создание новых методов защиты цифровых активов будут востребованы всегда. Атаки злоумышленников, наподобие программ-вымогателей, продолжают наводнять Интернет. Это побуждает большее количество людей работать над оптимизацией многофакторной аутентификации, биометрии, пороговых подписей и множеством других моделей повышения безопасности. Протокол Биткоина создал надёжную систему перевода стоимости без участия третьих лиц, однако решения по безопасности постоянно нуждаются в модернизации.С криптовалютной средой тесно связаны несколько очень важных микроэкономик. По мере развития Биткоина будут расти и развиваться и эти малые экономики. Вдобавок к этому, созвездие криптовалютных экономик продолжит разветвляться, создавая для людей новые дополнительные возможности.Развитие Биткоина уже не раз сравнивали с возникновением интернета. Со временем, изменения, которые вносит в наше общество Биткоин, станут не такими заметными, однако наблюдение за микроэкономиками криптовалютного пространства уже неоднократно доказало, насколько быстро и значительно меняется мир вокруг нас.

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