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Насадка на смартфон позволит делать трёхмерные селфи

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Насадка на смартфон позволит делать трёхмерные селфи
На выставке CES 2017 американский стартап Bellus3D продемонстрировал необычное устройство, способное создавать трёхмерные портреты в считаные секунды. Об этом сообщает The Verge.
Представленный аксессуар крепится к верхней части смартфона или планшета на платформе ОС Android и достаточно компактен для того, чтобы носить его с собой. Устройство имеет два инфракрасных датчика, датчик цвета и два инфракрасных лазерных прожектора, которые применяются для трёхмерного сканирования объекта.

Для создания 3D-модели своего лица пользователю достаточно просто медленно повернуть голову слева направо. Весь процесс занимает около 20 секунд. Результат сохраняется в стандартном формате .obj, что позволяет использовать полученную модель в других проектах или даже распечатать её на 3D-принтере.

Как отмечается, в настоящий момент устройство находится в стадии разработки, однако первые коммерческие модели могут появиться на рынке уже в конце 2017 года по цене около $300.

источник - life.ru
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