datachains.world ico

ICO (initial coin offering) - сродни IPO - покупке акций компании перед её стартом. Но при ICO происходит покупка не акций, а основных учетных единиц среды - токенов, монет и записи о покупке и распределении производятся в самом первом блоке блокчейна - в генесиз-блоке.



Структура ICO

5% для активистов и распространителей - по программе старта "Я Активист!"



10% - ICO по свободной цене - по программе старта "E-Share A". Тут возможно анонимное участие через оплату биткоинами.



10% - по фиксированной цене за 1 миллион рублей (1 ERA по цене 1 рубль). Первоочередное распределение между знакомыми и инвесторами, с которыми уже давно ведутся переговоры. Минимальная цена входа 10 тысяч рублей.



30% - по свободной цене для юридических лиц и физических лиц в виде паевого участия в ИПО "Польза". Это распределение будет действовать и после запуска блокчейн среды, поэтому доли на это распределение будут постепенно передаваться из собственности команды по договорной цене.



Остаток, 45% остаётся пока у команды, но из них большая часть распределяется в генесиз-блоке между участниками программы старта "10 тысяч Звёзд" - это распределение повышает децентрализацию блокчейна с самого первого блока при его старте. Форжеры, участвующие в этой программе старта получают свои доли бесплатно, - но не в собственность, а в управление на время, пока не появятся новые инвесторы, желающие выкупить доли себе в собственность.



Через полгода, начнётся мониториг форжеров и у тех, что недобросовестно исполняли свои обязонности, пакеты форжинга будут отозваны и выставлены на продажу для инвесторов или новых форжеров. Таким образом доля у команды будет снижаться.



10% резерв для стратегического партнера(ов).



Итого у команды должно остаться 25%-я доля через год или два.



Цели ICO

Собранные средства будут направлены на дальнейшее развитие блокчейн-среды 3-го поколения, внедрения решений на нём в жизнь в разных областях экономики, государства и жизни.



добавлено через 5 минут

Наши преимущества

Это следующий шаг развития блокчейн-технологии после Эфириума: Super Fast Smart Contracts (SFSC). SFSC - это высокоскоростные встроенные смарт-контракты бесплатные для всех. То есть для их использования Вам не нужно покупать токены или участвовать в ICO (initial coin offering)



Это первая блокчейн среда для хранения и использования электронных подписей и учёта юридически-значимых действий: от подписания договоров и актов приёма-передачи, до выпуска векселей и голосований, как в юридических лицах так и в ТСЖ.



Это первая блокчейн среда в которой на уровне протокола встроена система сетевого учёта (МЛМ-структуры) и автоматическое начисление наград за действия от всех Ваших приглашённых и подписчиков (рефералов) до 12-го уровня!



Это первая российская блокчейн среда, которая решает задачи импортозамещения Краудинвестинг блокчейн стартапа - ICOICO (initial coin offering) - сродни IPO - покупке акций компании перед её стартом. Но при ICO происходит покупка не акций, а основных учетных единиц среды - токенов, монет и записи о покупке и распределении производятся в самом первом блоке блокчейна - в генесиз-блоке.Структура ICO5% для активистов и распространителей - по программе старта "Я Активист!" Подробнее 10% - ICO по свободной цене - по программе старта "E-Share A". Тут возможно анонимное участие через оплату биткоинами. Подробнее 10% - по фиксированной цене за 1 миллион рублей (1 ERA по цене 1 рубль). Первоочередное распределение между знакомыми и инвесторами, с которыми уже давно ведутся переговоры. Минимальная цена входа 10 тысяч рублей. Подробнее 30% - по свободной цене для юридических лиц и физических лиц в виде паевого участия в ИПО "Польза". Это распределение будет действовать и после запуска блокчейн среды, поэтому доли на это распределение будут постепенно передаваться из собственности команды по договорной цене. Подробнее Остаток, 45% остаётся пока у команды, но из них большая часть распределяется в генесиз-блоке между участниками программы старта "10 тысяч Звёзд" - это распределение повышает децентрализацию блокчейна с самого первого блока при его старте. Форжеры, участвующие в этой программе старта получают свои доли бесплатно, - но не в собственность, а в управление на время, пока не появятся новые инвесторы, желающие выкупить доли себе в собственность.Через полгода, начнётся мониториг форжеров и у тех, что недобросовестно исполняли свои обязонности, пакеты форжинга будут отозваны и выставлены на продажу для инвесторов или новых форжеров. Таким образом доля у команды будет снижаться.10% резерв для стратегического партнера(ов).Итого у команды должно остаться 25%-я доля через год или два.Цели ICOСобранные средства будут направлены на дальнейшее развитие блокчейн-среды 3-го поколения, внедрения решений на нём в жизнь в разных областях экономики, государства и жизни.Наши преимуществаЭто следующий шаг развития блокчейн-технологии после Эфириума: Super Fast Smart Contracts (SFSC). SFSC - это высокоскоростные встроенные смарт-контракты бесплатные для всех. То есть для их использования Вам не нужно покупать токены или участвовать в ICO (initial coin offering)Это первая блокчейн среда для хранения и использования электронных подписей и учёта юридически-значимых действий: от подписания договоров и актов приёма-передачи, до выпуска векселей и голосований, как в юридических лицах так и в ТСЖ.Это первая блокчейн среда в которой на уровне протокола встроена система сетевого учёта (МЛМ-структуры) и автоматическое начисление наград за действия от всех Ваших приглашённых и подписчиков (рефералов) до 12-го уровня!Это первая российская блокчейн среда, которая решает задачи импортозамещения

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__________________ Последний раз редактировалось Владислав Сиднев; Сегодня в 13:50 . Причина: Добавлено сообщение