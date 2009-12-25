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Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 16,250 Благодарностей: 8,521 КП: 0.174

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Курс биткоина упал до двухнедельного минимума на новостях об ограниченительных мерах



На момент публикации курс биткоина несколько выровнялся и торгуется в районе $838, однако общее снижение за последние сутки составило более 15%.





Напомним, накануне стало известно о встречах, которые провел Народный банк Китая с представителями трех ведущих биткоин-бирж Поднебесной — BTCC, OKCoin и Huobi. По ее результатам регулятор заявил, что в связи с высокой волатильностью курса биткоина институциональные и индивидуальные инвесторы должны рационально подходить к вопросу инвестиций средства в криптовалюты.



Представители самих бирж попытались успокоить сообщество, заявив, что ни о каком «запрете» биткоина в Китае речь не идет. Однако в ночь на субботу появились новые сообщения, на этот раз с утверждениями о том, что НБК намерен ограничить возможности бирж в том, что касается привлечения новых пользователей.



В частности, как утверждает издание Caixin, центробанк намерен запретить биржам упоминать в своих рекламных материалах девальвацию юаня и привлекательность биткоина как альтернативного инвестиционного инструмента, а также продвигать свои услуги офлайн.



Также утверждается, что некоторые из упомянутых бирж были вынуждены принять выдвинутые им требования и отказались от своих маркетинговых стратегий.



Также сообщается, что в ходе вчерашних встреч биржам было рекомендовано более тщательно соблюдать требования законов по борьбе с отмыванием денег и политики «знай своего клиента» (KYC), а также отказаться от использования торговых роботов.





По данным Conmarketcap, рыночная капитализация биткоина снизилась до $13,4 млрд



Тем временем издание CoinDesk приводит слова сотрудника одной из бирж, который считает, что значение подобных сообщений «преувеличено», и что рекомендации регулятора вряд ли связаны с опасениями, что биткоин может составить конкуренцию юаню.



Другой представитель неназываемой бирж выражает свое разочарование подобной подачей новостей, говоря о том, что некоторые из директив НБК не являются новыми. Впрочем, уточнить, когда именно регулятор выступал с подобными предложениями, уточнить он не смог.



Примечательно, что практически одновременно китайское деловое издание Tencent Finance сообщило о том, что Государственная администрация фондовых бирж изучает, как биткоин может использоваться для вывода капитала из страны.



Комментариев от представителей бирж на данный момент не поступало.



По данными Bitcoincity, за последние 30 дней на BTCC, Huobi и OKCoin приходилось почти 95% всех торговых сделок с биткоинов.



Напомним, 1 января курс биткоина превысил отметку в S1000 и последующие несколько дней забирался выше S1100. Однако в четверг, 5 января, на фоне новостей с финансовых рынков Азии стоимость биткоина резко обвалилась, потеряв за короткое время более 20%. В дальнейшем криптовалюта смогла отыграться, вернувшись на отметки в районе S1000, однако последние события наводят на мысль, что речь, возможно, может идти о спланированной медийной кампании против биткоина с участием крупного бизнеса при поддержке государственных структур.



Источник В ночь на субботу, 7 декабря, стоимость биткоина на мировых биржах продолжила начатое в четверг снижение, упав почти до $820. Последний раз криптовалюта торговалась на этих уровнях 22 декабря.На момент публикации курс биткоина несколько выровнялся и торгуется в районе $838, однако общее снижение за последние сутки составило более 15%.Напомним, накануне стало известно о встречах, которые провел Народный банк Китая с представителями трех ведущих биткоин-бирж Поднебесной — BTCC, OKCoin и Huobi. По ее результатам регулятор заявил, что в связи с высокой волатильностью курса биткоина институциональные и индивидуальные инвесторы должны рационально подходить к вопросу инвестиций средства в криптовалюты.Представители самих бирж попытались успокоить сообщество, заявив, что ни о каком «запрете» биткоина в Китае речь не идет. Однако в ночь на субботу появились новые сообщения, на этот раз с утверждениями о том, что НБК намерен ограничить возможности бирж в том, что касается привлечения новых пользователей.В частности, как утверждает издание Caixin, центробанк намерен запретить биржам упоминать в своих рекламных материалах девальвацию юаня и привлекательность биткоина как альтернативного инвестиционного инструмента, а также продвигать свои услуги офлайн.Также утверждается, что некоторые из упомянутых бирж были вынуждены принять выдвинутые им требования и отказались от своих маркетинговых стратегий.Также сообщается, что в ходе вчерашних встреч биржам было рекомендовано более тщательно соблюдать требования законов по борьбе с отмыванием денег и политики «знай своего клиента» (KYC), а также отказаться от использования торговых роботов.По данным Conmarketcap, рыночная капитализация биткоина снизилась до $13,4 млрдТем временем издание CoinDesk приводит слова сотрудника одной из бирж, который считает, что значение подобных сообщений «преувеличено», и что рекомендации регулятора вряд ли связаны с опасениями, что биткоин может составить конкуренцию юаню.Другой представитель неназываемой бирж выражает свое разочарование подобной подачей новостей, говоря о том, что некоторые из директив НБК не являются новыми. Впрочем, уточнить, когда именно регулятор выступал с подобными предложениями, уточнить он не смог.Примечательно, что практически одновременно китайское деловое издание Tencent Finance сообщило о том, что Государственная администрация фондовых бирж изучает, как биткоин может использоваться для вывода капитала из страны.Комментариев от представителей бирж на данный момент не поступало.По данными Bitcoincity, за последние 30 дней на BTCC, Huobi и OKCoin приходилось почти 95% всех торговых сделок с биткоинов.Напомним, 1 января курс биткоина превысил отметку в S1000 и последующие несколько дней забирался выше S1100. Однако в четверг, 5 января, на фоне новостей с финансовых рынков Азии стоимость биткоина резко обвалилась, потеряв за короткое время более 20%. В дальнейшем криптовалюта смогла отыграться, вернувшись на отметки в районе S1000, однако последние события наводят на мысль, что речь, возможно, может идти о спланированной медийной кампании против биткоина с участием крупного бизнеса при поддержке государственных структур.

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