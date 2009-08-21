Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,394 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Торговля Нефтью - 1 этап

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение HYIP до 15% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
При поддержке
Dark Force Blog - Лучший блог о хайпах
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:24
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.01.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Торговля Нефтью - 1 этап
Здравствуйте, уважаемые инвесторы и читатели данного форума. Меня зовут Егор, мне 25 лет, и я хотел бы предложить вам коммерческое предложение на взаимовыгодных условиях.

1. Торговля осуществляетя на российском фондовом рынке на торговом инструменте - фьючерс BR (нефть марки Brent)

2. Брокер для торговли - АО "Открытие Брокер"

3. Терминал для торговли - MetaTrader5

4. Стратегия торговли - внутридневная торговля по отложенным ордерам с использованием риск-менеджмента: фиксированные S/L и T/P

5. Риск-менеджмент осуществялется с помощью скрипта-помощника, который передвигает уровень стоп-лосса в зависимости от основного движения цены.

6. Мартингейл отсутсвует, из-за своего риска и не рациональности идеи лично для меня, к тому же на срочном рынке FORTS плечо 1:1, используется залоговая маржа, рассчитанная биржей MOEX (Московская биржа)

7. В заголовке моего предложения указано: 1 этап. Что значит 1 этап? 1 этап заключается в первом уровне сотрудничества с партнёром. На данном этапе мне нужен 1 (один) человек для сотрудничества с суммой инвестирования в меня и мою систему в размере 10.000 рублей. Именно данной суммы мне недостаточно для начала торговли по инструменту. У меня уже открыт реальный счёт в брокерской компании АО "Открытие Брокер" и настроен терминал со скриптом, и оплачен виртуальный хостинг для размещения терминала на удалённый рабочий стол, ибо как система слежения цены требует постоянно включённый компьютер, и чтобы сделать его работу бесперебойной, было принято решение об услуге выделенного сервера от компании Webzilla со серверами в Москве, т.е. которые расположены недалеко от центрального офиса брокерской компании АО "Открытие Брокер", и скорость от торгового терминала до серверов брокера составляет всего лишь 2 мс, так называемый Пинг = 2 мс!

8. Да, 10.000 рублей сумма небольшая по меркам современных инвестиций, но на данном этапе деятельности мне требуется именно такая сумма, так как ещё 10.000 рублей я вложу собственных на депозит в ближайшее время, т.е. коэффициент средств Трейдер/Инвестор на счёте составит 1 к 1, а именно 10.000 рублей (Трейдер) + 10.000 рублей (Инвестор).

9. Для подтверждения того, что я действительно являюсь клиентом брокерской компании АО "Брокер Открытие", я прикладываю скрины (неподдельные, только скрыл номер счёта и ФИО, Егор Васильевич моё истинное ИО, Фамилию же сообщу уже основному инвестору. После перевода средств от инвестора, я незамедлительно перевожу их на торговый счёт к брокеру, делаю скрин подтверждения и прикрепляю торговый счёт на сервис Myfxbook, который также работает и с терминалом MetaTrader5)

10. Контакты для связи со мной: Форум MMGP и E-mail: yellowgold(собака)list.ru

------------------------------------------------------------------------

Ссылки на просмотр скринов от Mail.ru:


--------------------------------------------------------------------------------------

Хм, извините, не могу разместить ссылки на скрин здесь: Чтобы получить возможность вставлять ссылки или изображения в своё сообщение, у Вас должно быть не менее 101 сообщение(ий). Сейчас у Вас 5 сообщение(ий).

Пожалуйста, удалите ссылки из вашего сообщения и Вы сможете создать своё сообщение.

---------------------------------------------------------------------------------------

Тогда, тому, кто проявит интерес к моей работе, отправлю ссылки на скрины по почте или личку форума MMGP
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
Егор Васильевич вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бюджет пополнят нефтью moskva Политика и экономика 0 13.10.2015 20:40
Рубль последовал за нефтью moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.05.2015 01:54
Ара - Чаша с нефтью Financification Иностранные эмитенты 1 30.01.2013 15:47
Брокер или дц для торговли нефтью Леонид Семенович Архив 8 21.08.2009 14:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар allegroman
Revenue Supply LTD. - revenuesupply.com
От allegroman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Forward5
VipBase4.7(v8)свежая база каталогов под авто для AS 4.7
От Forward5 в разделе «Сервисы и программы»
Аватар mokin35
С 1 февраля снижена минимальная цена бутылки водки
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Prosvetlenniy
8 топовых стартап-мероприятий, что пройдут на западе в конце 2016 и начале 2017 года
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Laslo Brown
Дефляция напугала банкиров
От Laslo Brown в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
В Москве задержаны лже-банкиры, «отмывшие» более 50 млрд рублей
От Vogul в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube