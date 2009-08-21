Егор Васильевич Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 07.01.2017 Сообщений: 5 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Торговля Нефтью - 1 этап Здравствуйте, уважаемые инвесторы и читатели данного форума. Меня зовут Егор, мне 25 лет, и я хотел бы предложить вам коммерческое предложение на взаимовыгодных условиях.



1. Торговля осуществляетя на российском фондовом рынке на торговом инструменте - фьючерс BR (нефть марки Brent)



2. Брокер для торговли - АО "Открытие Брокер"



3. Терминал для торговли - MetaTrader5



4. Стратегия торговли - внутридневная торговля по отложенным ордерам с использованием риск-менеджмента: фиксированные S/L и T/P



5. Риск-менеджмент осуществялется с помощью скрипта-помощника, который передвигает уровень стоп-лосса в зависимости от основного движения цены.



6. Мартингейл отсутсвует, из-за своего риска и не рациональности идеи лично для меня, к тому же на срочном рынке FORTS плечо 1:1, используется залоговая маржа, рассчитанная биржей MOEX (Московская биржа)



7. В заголовке моего предложения указано: 1 этап. Что значит 1 этап? 1 этап заключается в первом уровне сотрудничества с партнёром. На данном этапе мне нужен 1 (один) человек для сотрудничества с суммой инвестирования в меня и мою систему в размере 10.000 рублей. Именно данной суммы мне недостаточно для начала торговли по инструменту. У меня уже открыт реальный счёт в брокерской компании АО "Открытие Брокер" и настроен терминал со скриптом, и оплачен виртуальный хостинг для размещения терминала на удалённый рабочий стол, ибо как система слежения цены требует постоянно включённый компьютер, и чтобы сделать его работу бесперебойной, было принято решение об услуге выделенного сервера от компании Webzilla со серверами в Москве, т.е. которые расположены недалеко от центрального офиса брокерской компании АО "Открытие Брокер", и скорость от торгового терминала до серверов брокера составляет всего лишь 2 мс, так называемый Пинг = 2 мс!



8. Да, 10.000 рублей сумма небольшая по меркам современных инвестиций, но на данном этапе деятельности мне требуется именно такая сумма, так как ещё 10.000 рублей я вложу собственных на депозит в ближайшее время, т.е. коэффициент средств Трейдер/Инвестор на счёте составит 1 к 1, а именно 10.000 рублей (Трейдер) + 10.000 рублей (Инвестор).



9. Для подтверждения того, что я действительно являюсь клиентом брокерской компании АО "Брокер Открытие", я прикладываю скрины (неподдельные, только скрыл номер счёта и ФИО, Егор Васильевич моё истинное ИО, Фамилию же сообщу уже основному инвестору. После перевода средств от инвестора, я незамедлительно перевожу их на торговый счёт к брокеру, делаю скрин подтверждения и прикрепляю торговый счёт на сервис Myfxbook, который также работает и с терминалом MetaTrader5)



10. Контакты для связи со мной: Форум MMGP и E-mail: yellowgold(собака)list.ru



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Ссылки на просмотр скринов от Mail.ru:





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Тогда, тому, кто проявит интерес к моей работе, отправлю ссылки на скрины по почте или личку форума MMGP

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