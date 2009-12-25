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Компания The Seam создала блокчейн-консорциум для хлопкоочистительной промышленности

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Компания The Seam создала блокчейн-консорциум для хлопкоочистительной промышленности

Американский провайдер программного обеспечения для предприятий хлопчатобумажной промышленности The Seam сообщил о создании профильного блокчейн-консорциума. Об этом пишет портал BlockchainNews.

Целью консорциума является создание глобальной логистической и торговой экосистемы индустрии переработки хлопка на основе проекта IT-гиганта IBM Hyperledger Fabric.

«Эта новая технология может коренным образом преобразовать хлопчатобумажную промышленность. Цепочка, начинающаяся на полях и заканчивающаяся на фабриках, состоит из множество организаций, систем, процессов и транзакций. Находясь на пересечении сельского хозяйства, финансовых рынков и технологий, компания The Seam готова презентовать технологию блокчейн всем предприятиям, вовлеченным в эту отрасль», — заявил СЕО компании Марк Приор.

The Seam начала свою работу на этом рынке в 2000 году, став первой в мире независимой онлайн-биржей хлопка. В сентябре прошлого года компания запустила первую в своем роде облачную систему контроля для рынка арахиса.

«Технология блокчейн дает возможность внедрить инновации и раскрыть потенциал хлопчатобумажной промышленности. В случае использования консорциумом решений Hyperledger Fabric они могут создать стать основой высокофункциональной системы глобального сотрудничества», — говорит вице-президент IBM Research Арвинд Кришна.

Напомним, что в конце октября прошлого года австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia (CBA), американская финансовая компания Wells Fargo и компания Brighann Cotton Marketing Australia оформили сделку по продаже и доставке хлопка из США в Китай, в которой использовались технология блокчейн, смарт-контракты и Интернет вещей.

Источник: Forklog
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