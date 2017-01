Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 05:10 Сегодня, 05:10 Сегодня, 04:18 #1 forfor Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 04.01.2017 Сообщений: 292 Благодарностей: 10 КП: 0.029 Неприватная Украина: как изменит страну национализация ПриватБанка Что будет с гривной, теневой экономикой и олигархами





Национализация крупнейшего ПриватБанка может стать точкой отсчета для кардинальных изменений на финансовом рынке страны. Доля государства в банковской системе за один день выросла с 30% (407 млрд гривен чистых активов) до почти 50% (после покупки «Привата» этот показатель составил более 676 млрд гривен). В наблюдательный совет «Привата» вошли представители Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда, получив доступ к информации обо всех операциях в банке, включая определенную неформальную часть.

К тому же «Приват» был активным игроком на неорганизованном рынке ценных бумаг, участвуя во множестве сфер жизни страны. Куда зачастую не впускали официальных представителей государств, тем более – международных партнеров или контролеров. Анализ главных последствий национализации ПриватБанка – в материале Forbes.

Сама по себе национализация банка не является событием, выходящим за рамки привычного. В кризисные 2008-2009 годы Украина уже входила в капитал банков, выкупив Укргазбанк, «Киев» и «Родовид». Из этих учреждений самый успешный – «Укргаз», оставшийся после национализации полноценным игроком на рынке как банковских услуг, так и платежных технологий. В договорах между Украиной и международными донорами время от времени появляется рекомендация продать национализированные учреждения, благо в мире есть примеры очень удачных сделок.

Например, во время кризиса 2008-2009 годов Великобритания национализировала Northern Rock, Bradford & Bingley и Bank of Scotland, а Германия купила 25% акций Commerzbank. После кризиса и падения фондового рынка начала 1980-х в Израиле государство национализировало большинство банков. Это спасло учреждения, которые со временем были приватизированы. Один из крупнейших банков Израиля – «Апоалим», что в переводе с иврита означает «банк трудящихся», был выкуплен семьей американско-израильских бизнесменов Арисон, и контролируется Шери Арисон (329-е место в глобальном рейтинге Forbes и 1-е место в списке Forbes самых богатых израильтян) и ее братом Мики Арисоном (61-я строка в списке Forbes 400).

Фактически, в национализации нет ничего экстраординарного. Однако экстраординарным является сам ПриватБанк. Учреждение со специфической структурой портфеля, один из инноваторов в платежной сфере не просто в нашем регионе, но и в мире, с партнерскими договорами по запуску ноу-хау с Visa, MasterCard, с разработанной облачной операционной системой Corezoid, банкингом «Приват24», крупнейшей сетью терминалов пополнения, банковской розницей и пр.

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, назначенный в новый наблюдательный совет ПриватБанка, в эксклюзивном интервью Forbes рассказал, что сейчас новое правление и набсовет будут анализировать положение вещей в банке, а до возможной перепродажи банка новому частному инвестору может потребоваться 4-5 лет. Главный вопрос – будет ли к этому времени, что продавать?

Корпоративные кредиты и суды в Лондоне



Бизнес ПриватБанка состоит из нескольких весомых частей. Корпоративные кредиты, розница, «Приват24», сеть терминалов, деньги инсайдеров и так далее. Каждая из этих частей играет свою роль в истории «Привата» и может быть интересна разным игрокам.

На 1 декабря кредитный портфель банка превышал 200 млрд гривен, тогда как все кредиты банковской системы на эту дату – свыше 966 млрд гривен. Это означает, что у «Привата» сконцентрирована почти 1/5 всех кредитов, выданных в Украине.

Наиболее спорным и скандальным является корпоративный кредитный портфель – 175 млрд гривен на 1 декабря 2016 года (для сравнения – кредитный портфель всей системы превышал 810 млрд гривен). За последние полгода было высказано несколько официальных заявлений об этом портфеле. Сначала в Wall Street Journal со ссылкой на НБУ было озвучено, что доля займов связанным лицам составляет 40%. В дни накануне вхождения Фонда гарантирования вкладов в «Приват» уже озвучивалось, что 97% кредитов юрлицам выданы на компании, связанные с акционерами самого банка.

«Мне хотелось бы увидеть баланс банка, который будет сформирован новым правлением. Но если через некоторое время в балансе, с учетом сформированных резервов, мы не увидим подтверждения словам НБУ, у очень многих возникнут вопросы к природе обвинения в сторону «Привата». На такой баланс нужен максимум месяц, от силы – время до конца первого квартала, – отмечает экс-член Совета НБУ Василий Горбаль. – У НБУ на сайте опубликованы безнадежные кредиты «Привата» – это 23 млрд гривен. Не 146 млрд гривен, как говорят в НБУ же».

Среди крупных заемщиков «Привата» есть как понятные бизнесы, связанные с акционерами группы, как то «Укртатнефть» или «Днеправиа», так и не известные широкому кругу компании.

Forbes проверил информацию по текущему состоянию некоторых из уже озвученных в СМИ крупных клиентов «Привата», получавших кредиты от 1 млрд гривен и больше. Оказалось, что такие компании, как ООО «Натель», ООО «Зебрина», ООО «Пальмира Трейдинг», получавшие кредиты от 1 млрд гривен и выше, начали процедуру банкротства.

Относительно многих инсайдерских кредитов могут возникнуть вопросы с платежами по долгам. Может начаться конфликт, вплоть до разбирательств в Лондонском суде. От такого развития событий в убытках будет сам банк, поскольку «инсайд» нужно будет списать – если иное не предусмотрено договором, по которому «Приват» перешел из собственности Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других акционеров Министерству финансов Украины. В случае скандалов дело может дойти аж до привлечения к ответственности нынешних высокопоставленных чиновников.

Валюта и девальвация



Одним из самых жестких последствий вхождения государства в акционеры ПриватБанка может стать резкая девальвация. Уже в конце прошлой недели клиенты «Привата» не могли нормально получить или даже заказать валюту: в банке говорили, что она выдается по мере появления в отделениях. Ввиду того, что многие из депозитов украинцев в банке были размещены именно в валюте, часть их могут конвертировать в гривну принудительно.

Как писал в материале для Forbes финансовый аналитик Анатолий Дробязко, «пассивы и активы юридических лиц в валюте в целом у ПриватБанка эквивалентны, а владельцы бизнесов закрыли валютные обязательства и перешли в гривну. Такое бывает только тогда, когда бизнес в ближайшей перспективе ожидает резких девальвационных рывков. В активах банка $2,5 млрд кредитов были заменены на 67 млрд грн, что почти эквивалентно по обменному курсу».

Огромная докапитализация, которая, по словам руководства НБУ, нужна банку, станет одним из факторов, оказывающих негативное давление на курс гривны. Франсис Малиж говорит, что так как due diligence банка еще не проводился, говорить о точных масштабах денег, которые потребуются «Привату», преждевременно.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин уверил Forbes, что пока не видит предпосылок для девальвации гривны, а совет НБУ будет детально изучать вопрос, связанный с «Приватом», в феврале.

До конца января банки закрывают годовые отчеты, и банковское лобби будет удерживать текущий курс всеми силами. То есть очередной скачек с обесцениванием гривны Украина может ощутить уже в феврале 2017-го.

Мышеловка для тени



Некий «банк П» много лет был притчей во языцех в налоговой полиции как активный участник разнообразных схем. Ни для кого не секрет, что «Приват» всегда был вовлечен и в неорганизованный рынок торговли ценными бумагами. Миллионы украинцев, которые занимаются разнообразной деятельностью – от мелкого незарегистрированного домашнего бизнеса до сбора пожертвований – получают потоки кэша на свои карточные счета в «Привате». Как минимум логично, чтобы у всех международных доноров, таких как МВФ, возникли требования «разобраться», и «привлечь к ответственности» всех «виновных».

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев объяснил Forbes следующее: «Безусловно, изменения в статусе «Привата» повлекут тектонические сдвиги в финансовом рынке Украины. Вопрос чистоты баланса и активов «Привата» – это банковский вопрос. Да, группа «Приват» работает на рынке ценных бумаг достаточно активно, и изменение статуса ПриватБанка отразится и на рынке ценных бумаг. Результат будет очевиден в ближайшие квартал-два, когда мы увидим динамику на рынке. Я думаю, что мы увидим существенное уменьшение объемов торгов на неорганизованном рынке».

Болезненными могут стать и социальные последствия, если налоговая решит проводить показательные процессы с теми, кто не имеет возможности себя защитить. Поскольку в своей политике МВФ не руководствуется социальными интересами граждан, то в сложной ситуации могут оказаться наиболее незащищенные слои населения, которые использовали «Приват» как расчетный банк.

Отметим, что во время фискальной реформы в Грузии доходило даже до арестов пенсионерок, торговавших на базаре, и давления на самые малоимущие слои населения. Разумеется, исключения будут делаться высокопоставленным коррупционерам, которые имеют шансы и компетенции, необходимые международным донорам при работе с финансовыми потоками в таких странах, как Украина.

Франсис Малиж на вопрос о тени заявил, что в ЕБРР ничего не знают об этой проблеме. «Но очевидно, что вся Украина хочет перейти в другую систему взаимоотношений, где все люди платят налоги, в которой государственный административный аппарат и чиновники не коррумпированы, и где банковская система не используется для отмывания денег», – рассказал Малиж в интервью Forbes.

Напомним, «Приват» был активным участником схемы по докапитализации через альпийские банки, и держал счета в таких банках, как EastWest и Winter. ПриватБанк владеет также филиалом на Кипре, и банком в Латвии. Например, на 1 декабря на кипрском филиале «Привата» числились активы в 23,7 млрд гривен и кредитный портфель в 9,8 млрд гривен.

Оба эти бизнеса – как кипрский, так и латвийский – штрафовались иностранными финансовыми регуляторами по обвинению в отмывании денег. Теперь эти бизнесы, а также информация об их клиентах стала доступна Украине. Детально о том, как развивался PrivatBank в Латвии и почему его оштрафовали на 2 млн евро, читайте в январском номере журнала Forbes.

Розница и платежи



Одним из самых привлекательных бизнесов у «Привата» является розница. Это тысячи зарплатных проектов, около 20 млн держателей карт, крупнейшая технологичная сеть терминалов. Свои сбережения в банке хранят миллионы украинцев, которые благодаря высоким процентам по вкладам (около 10% годовых в валюте, 21% в гривне), на эти самые проценты жили. На 1 декабря украинцы доверили «Привату» срочные вклады на более 114 млрд гривен.

Портфель кредитов физлицам в «Привате» – 30 млрд гривен, и это наиболее работоспособный портфель. По оценкам экспертов Forbes, проблемы с платежами могут возникнуть у около 30% физлиц-заемщиков – как по психологическим причинам, когда люди могут решить просто не отдавать деньги, так и по экономическим, например, если проценты погашались с валютного депозита в «Привате» же, выплата процентов по которому в валюте под вопросом.

К розничному бизнесу «Привата» всегда проявляли интерес многие другие банки. Так, среди конкурентов на этом рынке – государственные Ощадбанк и Укргазбанк, венгерский ОТП. По данным Forbes, интерес к рознице «Привата» могут проявить и в Альфа-Банке. В Ощадбанке, относительно которого озвучивался сценарий слияния с «Приватом», пока что не комментируют происходящее.

Еще один игрок, который может проявить интерес к ПриватБанку – экс-глава правления этого банка и экс-глава Национального банка Украины Сергей Тигипко. Сейчас он развивает свой Таскомбанк и может выкупить часть портфеля «Привата».

«Мы давно работаем на рынке покупки как корпоративных, так и розничных портфелей, активно сотрудничаем с Фондом гарантирования вкладов, внимательно изучаем предложения на рынке и всегда готовы рассматривать новые, – говорит первый заместитель председателя правления Таскомбанка Владимир Дубей. – Cамые ценные активы ПриватБанка – это профессиональный менеджмент, современные технологии и уникальные каналы продаж».

Также у банка – половина рынка расчетов в Украине. Этот бизнес – наиболее «вкусный» из всего, что делает и делал «Приват». За последнее время «Приват24» был переведен на работу в облачной системе Corezoid, которая принадлежит компании, зарегистрированной в штате Делавэр, США. Александр Витязь, бывший глава электронного бизнеса ПриватБанка, уже заявлял, что решение о будущем «Приват24» пока не принято.

Для улаживания вопросов с ІТ, в том числе, на работу могут пригласить Дмитрия Дубилета, бывшего руководителя ІТ-департамента «Привата». Впрочем, корифеем приватовского ІТ является Александр Витязь, а сами легендарные ІТ-системы банка изначально выстраивались Никитой Волковым, который после ухода с поста CIO «Привата» перешел развивать ІТ к Герману Грефу в Сбербанк.

Деолигархизация



Установление государственного контроля над ПриватБанком, который был основной бизнес-империи двух богатейших украинцев – Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского – эксперты также называют частью процесса деолигархизации.

Процесс, о котором говорили представители США и Великобритании после Революции достоинства, с сокращением доли влияния олигархов на процессы в Украине, мог начаться с одного из самых агрессивных украинских предпринимателей, экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Именно уменьшение влияния таких людей, как Коломойский, на украинскую политику и экономику напрямую озвучивалось как важное пожелание наших иностранных доноров.

«Основная концепция деолигархизации – в системе одинаковых правил. Это система, в которой одинаковые правила применяются и к Ринату Ахметову, и к парню, который работает в магазине «Продукты» через дорогу от посольства. Каждый должен иметь равные возможности работать и конкурировать. Политика не должна зависеть от больших бизнес-групп, которые просто пытаются защитить свои привилегии и ресурсы», – объяснял в интервью Forbes бывший посол США Джеффри Пайетт.

Банки много лет были центральными звеньями и расчетными центрами в бизнесах большинства украинских олигархов. За минувшие два года своих банков, ранее входивших в группу крупнейших финансовых учреждений страны, лишились такие видные украинские бизнесмены, как Константин Жеваго и Олег Бахматюк. Теперь к ним присоединились Коломойский и Боголюбов. В СМИ уже появились прогнозы о том, что работа банков других украинских олигархов – лишь вопрос времени.











http://www.economica.com.ua/vlast/article/67694937.html К тому же «Приват» был активным игроком на неорганизованном рынке ценных бумаг, участвуя во множестве сфер жизни страны. Куда зачастую не впускали официальных представителей государств, тем более – международных партнеров или контролеров. Анализ главных последствий национализации ПриватБанка – в материале Forbes.Сама по себе национализация банка не является событием, выходящим за рамки привычного. В кризисные 2008-2009 годы Украина уже входила в капитал банков, выкупив Укргазбанк, «Киев» и «Родовид». Из этих учреждений самый успешный – «Укргаз», оставшийся после национализации полноценным игроком на рынке как банковских услуг, так и платежных технологий. В договорах между Украиной и международными донорами время от времени появляется рекомендация продать национализированные учреждения, благо в мире есть примеры очень удачных сделок.Например, во время кризиса 2008-2009 годов Великобритания национализировала Northern Rock, Bradford & Bingley и Bank of Scotland, а Германия купила 25% акций Commerzbank. После кризиса и падения фондового рынка начала 1980-х в Израиле государство национализировало большинство банков. Это спасло учреждения, которые со временем были приватизированы. Один из крупнейших банков Израиля – «Апоалим», что в переводе с иврита означает «банк трудящихся», был выкуплен семьей американско-израильских бизнесменов Арисон, и контролируется Шери Арисон (329-е место в глобальном рейтинге Forbes и 1-е место в списке Forbes самых богатых израильтян) и ее братом Мики Арисоном (61-я строка в списке Forbes 400).Фактически, в национализации нет ничего экстраординарного. Однако экстраординарным является сам ПриватБанк. Учреждение со специфической структурой портфеля, один из инноваторов в платежной сфере не просто в нашем регионе, но и в мире, с партнерскими договорами по запуску ноу-хау с Visa, MasterCard, с разработанной облачной операционной системой Corezoid, банкингом «Приват24», крупнейшей сетью терминалов пополнения, банковской розницей и пр.Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, назначенный в новый наблюдательный совет ПриватБанка, в эксклюзивном интервью Forbes рассказал, что сейчас новое правление и набсовет будут анализировать положение вещей в банке, а до возможной перепродажи банка новому частному инвестору может потребоваться 4-5 лет. Главный вопрос – будет ли к этому времени, что продавать?Бизнес ПриватБанка состоит из нескольких весомых частей. Корпоративные кредиты, розница, «Приват24», сеть терминалов, деньги инсайдеров и так далее. Каждая из этих частей играет свою роль в истории «Привата» и может быть интересна разным игрокам.На 1 декабря кредитный портфель банка превышал 200 млрд гривен, тогда как все кредиты банковской системы на эту дату – свыше 966 млрд гривен. Это означает, что у «Привата» сконцентрирована почти 1/5 всех кредитов, выданных в Украине.Наиболее спорным и скандальным является корпоративный кредитный портфель – 175 млрд гривен на 1 декабря 2016 года (для сравнения – кредитный портфель всей системы превышал 810 млрд гривен). За последние полгода было высказано несколько официальных заявлений об этом портфеле. Сначала в Wall Street Journal со ссылкой на НБУ было озвучено, что доля займов связанным лицам составляет 40%. В дни накануне вхождения Фонда гарантирования вкладов в «Приват» уже озвучивалось, что 97% кредитов юрлицам выданы на компании, связанные с акционерами самого банка.«Мне хотелось бы увидеть баланс банка, который будет сформирован новым правлением. Но если через некоторое время в балансе, с учетом сформированных резервов, мы не увидим подтверждения словам НБУ, у очень многих возникнут вопросы к природе обвинения в сторону «Привата». На такой баланс нужен максимум месяц, от силы – время до конца первого квартала, – отмечает экс-член Совета НБУ Василий Горбаль. – У НБУ на сайте опубликованы безнадежные кредиты «Привата» – это 23 млрд гривен. Не 146 млрд гривен, как говорят в НБУ же».Среди крупных заемщиков «Привата» есть как понятные бизнесы, связанные с акционерами группы, как то «Укртатнефть» или «Днеправиа», так и не известные широкому кругу компании.Forbes проверил информацию по текущему состоянию некоторых из уже озвученных в СМИ крупных клиентов «Привата», получавших кредиты от 1 млрд гривен и больше. Оказалось, что такие компании, как ООО «Натель», ООО «Зебрина», ООО «Пальмира Трейдинг», получавшие кредиты от 1 млрд гривен и выше, начали процедуру банкротства.Относительно многих инсайдерских кредитов могут возникнуть вопросы с платежами по долгам. Может начаться конфликт, вплоть до разбирательств в Лондонском суде. От такого развития событий в убытках будет сам банк, поскольку «инсайд» нужно будет списать – если иное не предусмотрено договором, по которому «Приват» перешел из собственности Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других акционеров Министерству финансов Украины. В случае скандалов дело может дойти аж до привлечения к ответственности нынешних высокопоставленных чиновников.Одним из самых жестких последствий вхождения государства в акционеры ПриватБанка может стать резкая девальвация. Уже в конце прошлой недели клиенты «Привата» не могли нормально получить или даже заказать валюту: в банке говорили, что она выдается по мере появления в отделениях. Ввиду того, что многие из депозитов украинцев в банке были размещены именно в валюте, часть их могут конвертировать в гривну принудительно.Как писал в материале для Forbes финансовый аналитик Анатолий Дробязко, «пассивы и активы юридических лиц в валюте в целом у ПриватБанка эквивалентны, а владельцы бизнесов закрыли валютные обязательства и перешли в гривну. Такое бывает только тогда, когда бизнес в ближайшей перспективе ожидает резких девальвационных рывков. В активах банка $2,5 млрд кредитов были заменены на 67 млрд грн, что почти эквивалентно по обменному курсу».Огромная докапитализация, которая, по словам руководства НБУ, нужна банку, станет одним из факторов, оказывающих негативное давление на курс гривны. Франсис Малиж говорит, что так как due diligence банка еще не проводился, говорить о точных масштабах денег, которые потребуются «Привату», преждевременно.Глава совета НБУ Богдан Данилишин уверил Forbes, что пока не видит предпосылок для девальвации гривны, а совет НБУ будет детально изучать вопрос, связанный с «Приватом», в феврале.До конца января банки закрывают годовые отчеты, и банковское лобби будет удерживать текущий курс всеми силами. То есть очередной скачек с обесцениванием гривны Украина может ощутить уже в феврале 2017-го.Некий «банк П» много лет был притчей во языцех в налоговой полиции как активный участник разнообразных схем. Ни для кого не секрет, что «Приват» всегда был вовлечен и в неорганизованный рынок торговли ценными бумагами. Миллионы украинцев, которые занимаются разнообразной деятельностью – от мелкого незарегистрированного домашнего бизнеса до сбора пожертвований – получают потоки кэша на свои карточные счета в «Привате». Как минимум логично, чтобы у всех международных доноров, таких как МВФ, возникли требования «разобраться», и «привлечь к ответственности» всех «виновных».Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев объяснил Forbes следующее: «Безусловно, изменения в статусе «Привата» повлекут тектонические сдвиги в финансовом рынке Украины. Вопрос чистоты баланса и активов «Привата» – это банковский вопрос. Да, группа «Приват» работает на рынке ценных бумаг достаточно активно, и изменение статуса ПриватБанка отразится и на рынке ценных бумаг. Результат будет очевиден в ближайшие квартал-два, когда мы увидим динамику на рынке. Я думаю, что мы увидим существенное уменьшение объемов торгов на неорганизованном рынке».Болезненными могут стать и социальные последствия, если налоговая решит проводить показательные процессы с теми, кто не имеет возможности себя защитить. Поскольку в своей политике МВФ не руководствуется социальными интересами граждан, то в сложной ситуации могут оказаться наиболее незащищенные слои населения, которые использовали «Приват» как расчетный банк.Отметим, что во время фискальной реформы в Грузии доходило даже до арестов пенсионерок, торговавших на базаре, и давления на самые малоимущие слои населения. Разумеется, исключения будут делаться высокопоставленным коррупционерам, которые имеют шансы и компетенции, необходимые международным донорам при работе с финансовыми потоками в таких странах, как Украина.Франсис Малиж на вопрос о тени заявил, что в ЕБРР ничего не знают об этой проблеме. «Но очевидно, что вся Украина хочет перейти в другую систему взаимоотношений, где все люди платят налоги, в которой государственный административный аппарат и чиновники не коррумпированы, и где банковская система не используется для отмывания денег», – рассказал Малиж в интервью Forbes.Напомним, «Приват» был активным участником схемы по докапитализации через альпийские банки, и держал счета в таких банках, как EastWest и Winter. ПриватБанк владеет также филиалом на Кипре, и банком в Латвии. Например, на 1 декабря на кипрском филиале «Привата» числились активы в 23,7 млрд гривен и кредитный портфель в 9,8 млрд гривен.Оба эти бизнеса – как кипрский, так и латвийский – штрафовались иностранными финансовыми регуляторами по обвинению в отмывании денег. Теперь эти бизнесы, а также информация об их клиентах стала доступна Украине. Детально о том, как развивался PrivatBank в Латвии и почему его оштрафовали на 2 млн евро, читайте в январском номере журнала Forbes.Одним из самых привлекательных бизнесов у «Привата» является розница. Это тысячи зарплатных проектов, около 20 млн держателей карт, крупнейшая технологичная сеть терминалов. Свои сбережения в банке хранят миллионы украинцев, которые благодаря высоким процентам по вкладам (около 10% годовых в валюте, 21% в гривне), на эти самые проценты жили. На 1 декабря украинцы доверили «Привату» срочные вклады на более 114 млрд гривен.Портфель кредитов физлицам в «Привате» – 30 млрд гривен, и это наиболее работоспособный портфель. По оценкам экспертов Forbes, проблемы с платежами могут возникнуть у около 30% физлиц-заемщиков – как по психологическим причинам, когда люди могут решить просто не отдавать деньги, так и по экономическим, например, если проценты погашались с валютного депозита в «Привате» же, выплата процентов по которому в валюте под вопросом.К розничному бизнесу «Привата» всегда проявляли интерес многие другие банки. Так, среди конкурентов на этом рынке – государственные Ощадбанк и Укргазбанк, венгерский ОТП. По данным Forbes, интерес к рознице «Привата» могут проявить и в Альфа-Банке. В Ощадбанке, относительно которого озвучивался сценарий слияния с «Приватом», пока что не комментируют происходящее.Еще один игрок, который может проявить интерес к ПриватБанку – экс-глава правления этого банка и экс-глава Национального банка Украины Сергей Тигипко. Сейчас он развивает свой Таскомбанк и может выкупить часть портфеля «Привата».«Мы давно работаем на рынке покупки как корпоративных, так и розничных портфелей, активно сотрудничаем с Фондом гарантирования вкладов, внимательно изучаем предложения на рынке и всегда готовы рассматривать новые, – говорит первый заместитель председателя правления Таскомбанка Владимир Дубей. – Cамые ценные активы ПриватБанка – это профессиональный менеджмент, современные технологии и уникальные каналы продаж».Также у банка – половина рынка расчетов в Украине. Этот бизнес – наиболее «вкусный» из всего, что делает и делал «Приват». За последнее время «Приват24» был переведен на работу в облачной системе Corezoid, которая принадлежит компании, зарегистрированной в штате Делавэр, США. Александр Витязь, бывший глава электронного бизнеса ПриватБанка, уже заявлял, что решение о будущем «Приват24» пока не принято.Для улаживания вопросов с ІТ, в том числе, на работу могут пригласить Дмитрия Дубилета, бывшего руководителя ІТ-департамента «Привата». Впрочем, корифеем приватовского ІТ является Александр Витязь, а сами легендарные ІТ-системы банка изначально выстраивались Никитой Волковым, который после ухода с поста CIO «Привата» перешел развивать ІТ к Герману Грефу в Сбербанк.Установление государственного контроля над ПриватБанком, который был основной бизнес-империи двух богатейших украинцев – Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского – эксперты также называют частью процесса деолигархизации.Процесс, о котором говорили представители США и Великобритании после Революции достоинства, с сокращением доли влияния олигархов на процессы в Украине, мог начаться с одного из самых агрессивных украинских предпринимателей, экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Именно уменьшение влияния таких людей, как Коломойский, на украинскую политику и экономику напрямую озвучивалось как важное пожелание наших иностранных доноров.«Основная концепция деолигархизации – в системе одинаковых правил. Это система, в которой одинаковые правила применяются и к Ринату Ахметову, и к парню, который работает в магазине «Продукты» через дорогу от посольства. Каждый должен иметь равные возможности работать и конкурировать. Политика не должна зависеть от больших бизнес-групп, которые просто пытаются защитить свои привилегии и ресурсы», – объяснял в интервью Forbes бывший посол США Джеффри Пайетт.Банки много лет были центральными звеньями и расчетными центрами в бизнесах большинства украинских олигархов. За минувшие два года своих банков, ранее входивших в группу крупнейших финансовых учреждений страны, лишились такие видные украинские бизнесмены, как Константин Жеваго и Олег Бахматюк. Теперь к ним присоединились Коломойский и Боголюбов. В СМИ уже появились прогнозы о том, что работа банков других украинских олигархов – лишь вопрос времени.

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

__________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 05:10 Сегодня, 05:10 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Национализация ПриватБанка создает преступную госмонополию в банковской сфере - экспе forfor Новости в банковской сфере и страховании 1 Вчера 18:46 Национализация «Приватбанка». Правильно или нет? Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 105 27.12.2016 15:49 Временная администраця "Приватбанка" и его последующая национализация Lektor05 Новости в банковской сфере и страховании 105 24.12.2016 20:59 Украина изменит правила для приезжих иностранцев moskva Новости в мире финансов и инвестиций 9 10.11.2015 04:23



Случайные темы marketfeederpro От Куценко Владимир в разделе «Системы и стратегии» МТС-Украина запустит 4G-связь в 2016 году От lannna в разделе «Новости технологий и интернета» «Белорусы — честные люди». Минчанин нашел стопку валюты и разыскивает владельца От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Сбербанк назвал работу в Крыму непозволительной для себя От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании» Китай + IPhone = формула успешности Apple От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» 3blko.ru - ЗЫКО От Monitorer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑