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В ВКонтакте появится приложение для прямых трансляций

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В ВКонтакте появится приложение для прямых трансляций

С его помощью пользователи смогут вести трансляции на своей странице и в сообществах.

ВКонтакте официально запускает приложение VK Live, которое создано для того, чтобы позволить пользователям вести прямые трансляции. Они могут отображаться как на странице пользователя, так и в сообществах, передает Macdigger

К просмотру трансляции можно будет приглашать друзей, а кроме того, будет доступен групповой стриминг, мгновенный обмен реакциями в связи с видео, а также карта прямых включений.

Известно, что приложение тестируется с апреля этого года. Сообщается, что прежде всего VK Live будет доступно на App Store для iPhone, а позднее появится и для Android-устройств.

Также известно, что пользователи смогут вести трансляции в тех сообществах, администраторами которых они являются. В то же время зрители смогут жертвовать деньги их авторам при помощи платных подарков, которые можно будет найти в каталоге веб-версии.
Ранее сообщалось, что пользователи ВКонтакте возмутились рекламе в треках, которая появлялась при прослушивании аудио-файлов.


http://korrespondent.net/lifestyle/g...h-transliatsyi
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