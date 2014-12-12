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75% Интернет-трафика в 2017 году придется на мобильные устройства

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75% Интернет-трафика в 2017 году придется на мобильные устройства


Согласно прогнозам аналитиков агентства Zenith, 75% Интернет-трафика в 2017 году придется на мобильные устройства.
Так, в докладе Mobile Advertising Forecasts говорится, что в 2012 году доля мобильных устройств в Интернет-серфинге составляла 40%, в 2016 году она достигнет 68%, а к 2018 году агентство ожидает роста до 79%.


При этом наибольшая доля мобильного трафика в этому году, согласно прогнозам, будет приходиться на пользователей в Испании - 85%, Гонконге - 79%, Китае - 76%, США - 74%, Италии и Индии - по 73%.


Специалисты полагают, что к 2018 году эта ситуация немного изменится и наибольшая доля мобильных устройств при посещении сети Интернет будет за Гонконгом (89%), Китаем (87%), Испанией (86%), США и Италией (по 83%), Индией (82%).


При этом рынок мобильной Интернет-рекламы достигнет 60% в данном сегменте, а траты на нее могут составить 134 млрд долларов. Одновременно у населения планеты увеличится количество смартфонов - 63% людей в мире против 56% в настоящее время.




http://ufatime.ru/news/2016/10/31/75...ye-ustrojstva/
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