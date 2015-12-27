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Блог начинающего "инвестора"
Друзья, на этом форуме огромная куча информации. Затеряться в ней очень просто, особенно если ты его только нашел, как я)! Каждый понимает значение слова "СтартАп". С какой суммы (в долларах) начинали и насколько "выросли" в данный момент. Желательно по месяцам. Это поможет, таким новичкам как я,
поверить в инвестиции, научиться правильно пользоваться депозитом, распознавать "шлак" и оставаться в профите.
Я же буду вести эту тему от себя и рассказывать, о том с чего я начал и к чему и прихожу каждый день.
Очень интересно мнение опытных инвесторов и особенно новичков.