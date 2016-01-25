Ищу штурманэссу, подругу, жену.

53 года, метр девяносто, 90 кг, холост, в поиске, местами нудный, креативный, механик, 80й уровень. Часто трудоголик!
Вагон и тележка с юмором, настойчивость граничит с тупостью. Ищу подругу, жену, штурманессу. Дальность полёта зависит от Музы. Посмотрел 75 стран, часто с погружениями в жизнь аборигенов, в пяти долго работал. Пытаюсь танцевать мерэнхгэ и кумбию, но наверное мало выпиваю рома и пока плохо получается. А может отсутствие Музы так действует.
Хобби - чистка ванн, раковин и унитазов. Супер чистка обуви, инструмент. Люблю блюз и латинскую музыку