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Ищу штурманэссу, подругу, жену.

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Старый Сегодня, 01:58
#1
Интересующийся
 
Имя: Энкуатро
Пол: Мужской
Возраст: 53
Адрес: Россия, Мехико, Гавана
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 12.04.2016
Сообщений: 53
Благодарностей: 6
КП: 0.069
Ищу штурманэссу, подругу, жену.
53 года, метр девяносто, 90 кг, холост, в поиске, местами нудный, креативный, механик, 80й уровень. Часто трудоголик!
Вагон и тележка с юмором, настойчивость граничит с тупостью. Ищу подругу, жену, штурманессу. Дальность полёта зависит от Музы. Посмотрел 75 стран, часто с погружениями в жизнь аборигенов, в пяти долго работал. Пытаюсь танцевать мерэнхгэ и кумбию, но наверное мало выпиваю рома и пока плохо получается. А может отсутствие Музы так действует.
Хобби - чистка ванн, раковин и унитазов. Супер чистка обуви, инструмент. Люблю блюз и латинскую музыку

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