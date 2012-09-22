turbocycler.us - Turbo Cycler

Я не админ и не представитель этого проекта
В целях ознакомления.
Turbo Cycler
- смесь матрицы с живой очередью.
Входя в проект вы 1 раз платите 0.03 Bicoin ( Биткоина)
Переводя на конкретный счёт вашего реферала.
Далее по цепочке ваши рефералы и переливы из живой очереди оплачивают вам на кошелёк с первой линии по 0.03 биткоина
2 места на первой линии.
Что бы перейти на второй увровень вы оплаиваете с полученных вами от ваших рефералов второй уровень за 0.05 биткоина - соответственно 2 уровень
покупает у вас образно места за 0.05 биткоина что приносит вам уже прибыль.
Далее вы покупаете у вашего спонсора 3 уровень
0.15 биткоина.
И 8 человек у вас уже покупают 8 мест по 0.15 биткоина. Что приносит вам чистую прибыль в 1.2 Биткоина.
Реинвеста не наблюдаю. Поэтому нужно каждый раз покупать место за 0.03 битка у вашего спонсора.
И по некоторым данным так можно делать 1 раз в день.
Распределение средств.
Проект работает с Bitcoin
Скрин проплаты
Краткое описание маркетинга
Зарегистрироваться можно тут https://www.turbocycler.us/15626671
добавлено через 9 минут
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