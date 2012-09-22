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turbocycler.us - Turbo Cycler

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 01:44
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.02.2014
Сообщений: 376
Благодарностей: 56
КП: 0.052
turbocycler.us - Turbo Cycler
Я не админ и не представитель этого проекта
В целях ознакомления.
Turbo Cycler - смесь матрицы с живой очередью.
Входя в проект вы 1 раз платите 0.03 Bicoin ( Биткоина)
Переводя на конкретный счёт вашего реферала.

Далее по цепочке ваши рефералы и переливы из живой очереди оплачивают вам на кошелёк с первой линии по 0.03 биткоина 2 места на первой линии.
Что бы перейти на второй увровень вы оплаиваете с полученных вами от ваших рефералов второй уровень за 0.05 биткоина - соответственно 2 уровень покупает у вас образно места за 0.05 биткоина что приносит вам уже прибыль.
Далее вы покупаете у вашего спонсора 3 уровень 0.15 биткоина.
И 8 человек у вас уже покупают 8 мест по 0.15 биткоина. Что приносит вам чистую прибыль в 1.2 Биткоина.
Реинвеста не наблюдаю. Поэтому нужно каждый раз покупать место за 0.03 битка у вашего спонсора.
И по некоторым данным так можно делать 1 раз в день.

Распределение средств.

Проект работает с Bitcoin
Скрин проплаты

Краткое описание маркетинга




Зарегистрироваться можно тут https://www.turbocycler.us/15626671

добавлено через 9 минут
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BITCOIN WORLD рефбэк https://bitcoinworld.biz/420002333/
Последний раз редактировалось lnnvov; Сегодня в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
lnnvov на форуме  
Старый Сегодня, 02:01
#2
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,276
Благодарностей: 741
КП: 0.679
Re: turbocycler.us - Turbo Cycler
Стартовал когда, проект?
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PHOENIXTRADE.INFO - Проект который ждали несколько лет
asmith на форуме  
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