odds-ON Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 05.01.2017 Сообщений: 8 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Re: Теннис от Kelly&ValueBetting (система odds-ON) Прошлый год мы закончили с такими результатами:



ИТОГИ МЕСЯЦА:

ИЮЛЬ 2016 БанкСтарт: 300 ед; Профит: 44,38 (14,7% ); БанкФиниш: 344,38 ед;

кол-во ставок 27, проход 20 (74%); оборот: 133; профит: 44,38; ROI: 33%

Комент: отсутствует в виду 3 дней игры (с 29.07.16 – 31.07.16)

Вывод: нет выводов



АВГУСТ 2016 БанкСтарт 344,38 ед; Профит: 159,7 ( 46% ); БанкФиниш 504,08 ед;

кол-во ставок 1224, проход 817 (67%); оборот 6 700,49; профит: 159,7; ROI: 2,3%

Комент: в период с 06.08. по 14.08. (8дней) получили просад с Банка 392,93 ед до Банка 205,43 ед ( 54% от БанкСтарт 344,38 ед )

Причина: игрокам которые активно играли последние 3 недели (перед просадом ) был начислен по результатам матчей избыточный рейтинг, который перестал соответствовать реальной игровой форме, в следствии чего мы получили большую погрешность в оценке вероятности события.

Данное поведение системы является НОРМАЛЬНЫМ, (в среднем случается 1раз в 2,5 месяца) поскольку, рейтинг игрока автоматически стабилизируется по результатам его последующих игр..

Вывод: система odds-ON в текущем игровом месяце показала рваную динамику, в следствии чего получили заниженный ROI: 2,3% и профит 159,7 ед. Но в целом, выход с просада и финальный результат оставили положительное впечатление.

Наличие удобного ресурса, сокращает временные затраты на проставление в среднем 50 ставок в день до 40 минут , в отличие от ручных расчетов…



СЕНТЯБРЬ 2016 БанкСтарт: 503.98; Профит: 461.67 (92% ); БанкФиниш: 965.65;

Кол-во ставок: 1075; Проход: 781 (73%); Оборот: 19 957.40; ROI: 2.36%

Комент: Месяц был рабочим в плане игры - без затяжных просадов, без диких приростов.. Серии проигрышей приходились на выходные дни, когда кол-во матчей в линии было меньшим чем в первой половине недели, когда проигрыш одной крупной ставки тяжело компенсировать оставшимися..

Вывод: При посредственном показателе ROI 2.3%, получили компенсацию в виде профит 92%, что не плохо по версии разработчиков…



ОКТЯБРЬ 2016 БанкСтарт: 965.65; Профит: 383.29 (40%) БанкФиниш: 1348.94;

Кол-во ставок: 1018; Проход: 744 (73%); Оборот: 33734.72; ROI: 1.14%

Комент: в первой половине месяца Нам показалось, что бизнес Букмекеров терпит крах от нашей аналитики – как результат пик Профит 118%. С 15.10. игра на кортах стала напоминать празднование теннисистами закрытие Теннисного сезона: ставки на фаворитов на всех рынках принесли минуса… игроки, которые успешно провели сезон, в заключительных матчах явно сливали свое преимущество. Иначе не понятно, как могут ошибаться одинаково все аналитические платформы при выборе фаворита? Расчеты odds-ON позволил закрыть месяц с Профит 40% что более чем оптимально в сложившихся реалиях.

Вывод: Как показывает ROI 1.16%, счастье не в высоком %% данного показателя, а в количестве заработанных денег!! Системный подход и отсутствие эмоций приносят свои результаты. Инвестировав 300 ед. в игру, мы вместе с odds-ON за 3 игровых месяца имеем депозит на Конторе в 1000 ед. и зарплату в размере 348 ед. по итогу Октября! В ноябре БанкСтарт 1000 ед.



НОЯБРЬ 2016 БанкСтарт: 1000; Профит: 1652.62 (165%); БанкФиниш: 2652.62 ;

Кол-во ставок: 737; Проход: 556 (75%) Оборот: 28520.37; ROI: 5.79%

Комент: Этот месяц был идеальным для Игрока, что редкость, без адреналина и без просада.. Показатель ROI в 5.79 % говорит именно об этом. Мы ожидали Профит на уровне от 60% и получили его в более чем достаточном кол-ве.

Вывод: Кураж необходимо ловить если Вы игрок, мы с удовольствием ныряем в авантюру Декабря дабы закрыть цикл из 12 месяцев. По итогу Ноября мы имеем зарплату в размере 1652.62 ед. В Декабре БанкСтарт 1000 ед.



ДЕКАБРЬ 2016 БанкСтарт: 1000; Профит: 145.52 (15%); БанкФиниш: 1145.52 ;

Кол-во ставок: 186; Проход: 136 (73%) Оборот: 5005.66; ROI: 2.91%

Комент: Декабрь не удивил достижениями и это закономерно… Мы не теряли попросту время и провели плановый апгрейд системы. Другими словами - в Декабре мы подготовились к сезону 2017. По итогу показатель ROI в 2.91 % выглядит скорее символическим, но мы рады что на таком отрезке матчей он положительный!

Вывод: Не возможно делать выводы в таком месяце, зато возможно подвести итоги года. Результат, который система odds-ON показала на дистанции в 5 месяцев – говорит о стабильности и надежности сервиса. По итогу Декабря мы имеем символическую зарплату в размере 145.52 ед. В Январе БанкСтарт 1000 ед.

Как видим, вместе с odds-ON ставки могут приносить не только азарт, но и заработок!



С НОВЫМ ГОДОМ!!! Побеждаем вместе с odds-ON!!

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