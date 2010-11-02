Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,374 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Теннис от Kelly&ValueBetting (система odds-ON)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все бесплатные прогнозы на спортивные события от пользователей нашего форума публикуем и обсуждаем в этом разделе.
При поддержке
Букмекерская система BS1 - ставки и прогнозы!
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:16
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Теннис от Kelly&ValueBetting (система odds-ON)
В данной теме на практике покажу работу системы odds-ON.
по скольку проект с 01.01.17 на 100% стал коммерческий, мы вынуждены скрывать некоторые показатели. (все актуальные данные смотрите на сайте системы в Кабинете Пользователя)
публикации будут с указанием только взятого на момент выхода коэффициента
Итоги будем подводить каждое утро за пошлый день.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Последний раз редактировалось odds-ON; Сегодня в 01:25.
odds-ON на форуме  
Старый Сегодня, 01:29
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Теннис от Kelly&ValueBetting (система odds-ON)
Прошлый год мы закончили с такими результатами:

ИТОГИ МЕСЯЦА:
ИЮЛЬ 2016 БанкСтарт: 300 ед; Профит: 44,38 (14,7% ); БанкФиниш: 344,38 ед;
кол-во ставок 27, проход 20 (74%); оборот: 133; профит: 44,38; ROI: 33%
Комент: отсутствует в виду 3 дней игры (с 29.07.16 – 31.07.16)
Вывод: нет выводов

АВГУСТ 2016 БанкСтарт 344,38 ед; Профит: 159,7 ( 46% ); БанкФиниш 504,08 ед;
кол-во ставок 1224, проход 817 (67%); оборот 6 700,49; профит: 159,7; ROI: 2,3%
Комент: в период с 06.08. по 14.08. (8дней) получили просад с Банка 392,93 ед до Банка 205,43 ед ( 54% от БанкСтарт 344,38 ед )
Причина: игрокам которые активно играли последние 3 недели (перед просадом ) был начислен по результатам матчей избыточный рейтинг, который перестал соответствовать реальной игровой форме, в следствии чего мы получили большую погрешность в оценке вероятности события.
Данное поведение системы является НОРМАЛЬНЫМ, (в среднем случается 1раз в 2,5 месяца) поскольку, рейтинг игрока автоматически стабилизируется по результатам его последующих игр..
Вывод: система odds-ON в текущем игровом месяце показала рваную динамику, в следствии чего получили заниженный ROI: 2,3% и профит 159,7 ед. Но в целом, выход с просада и финальный результат оставили положительное впечатление.
Наличие удобного ресурса, сокращает временные затраты на проставление в среднем 50 ставок в день до 40 минут , в отличие от ручных расчетов…

СЕНТЯБРЬ 2016 БанкСтарт: 503.98; Профит: 461.67 (92% ); БанкФиниш: 965.65;
Кол-во ставок: 1075; Проход: 781 (73%); Оборот: 19 957.40; ROI: 2.36%
Комент: Месяц был рабочим в плане игры - без затяжных просадов, без диких приростов.. Серии проигрышей приходились на выходные дни, когда кол-во матчей в линии было меньшим чем в первой половине недели, когда проигрыш одной крупной ставки тяжело компенсировать оставшимися..
Вывод: При посредственном показателе ROI 2.3%, получили компенсацию в виде профит 92%, что не плохо по версии разработчиков…

ОКТЯБРЬ 2016 БанкСтарт: 965.65; Профит: 383.29 (40%) БанкФиниш: 1348.94;
Кол-во ставок: 1018; Проход: 744 (73%); Оборот: 33734.72; ROI: 1.14%
Комент: в первой половине месяца Нам показалось, что бизнес Букмекеров терпит крах от нашей аналитики – как результат пик Профит 118%. С 15.10. игра на кортах стала напоминать празднование теннисистами закрытие Теннисного сезона: ставки на фаворитов на всех рынках принесли минуса… игроки, которые успешно провели сезон, в заключительных матчах явно сливали свое преимущество. Иначе не понятно, как могут ошибаться одинаково все аналитические платформы при выборе фаворита? Расчеты odds-ON позволил закрыть месяц с Профит 40% что более чем оптимально в сложившихся реалиях.
Вывод: Как показывает ROI 1.16%, счастье не в высоком %% данного показателя, а в количестве заработанных денег!! Системный подход и отсутствие эмоций приносят свои результаты. Инвестировав 300 ед. в игру, мы вместе с odds-ON за 3 игровых месяца имеем депозит на Конторе в 1000 ед. и зарплату в размере 348 ед. по итогу Октября! В ноябре БанкСтарт 1000 ед.

НОЯБРЬ 2016 БанкСтарт: 1000; Профит: 1652.62 (165%); БанкФиниш: 2652.62 ;
Кол-во ставок: 737; Проход: 556 (75%) Оборот: 28520.37; ROI: 5.79%
Комент: Этот месяц был идеальным для Игрока, что редкость, без адреналина и без просада.. Показатель ROI в 5.79 % говорит именно об этом. Мы ожидали Профит на уровне от 60% и получили его в более чем достаточном кол-ве.
Вывод: Кураж необходимо ловить если Вы игрок, мы с удовольствием ныряем в авантюру Декабря дабы закрыть цикл из 12 месяцев. По итогу Ноября мы имеем зарплату в размере 1652.62 ед. В Декабре БанкСтарт 1000 ед.

ДЕКАБРЬ 2016 БанкСтарт: 1000; Профит: 145.52 (15%); БанкФиниш: 1145.52 ;
Кол-во ставок: 186; Проход: 136 (73%) Оборот: 5005.66; ROI: 2.91%
Комент: Декабрь не удивил достижениями и это закономерно… Мы не теряли попросту время и провели плановый апгрейд системы. Другими словами - в Декабре мы подготовились к сезону 2017. По итогу показатель ROI в 2.91 % выглядит скорее символическим, но мы рады что на таком отрезке матчей он положительный!
Вывод: Не возможно делать выводы в таком месяце, зато возможно подвести итоги года. Результат, который система odds-ON показала на дистанции в 5 месяцев – говорит о стабильности и надежности сервиса. По итогу Декабря мы имеем символическую зарплату в размере 145.52 ед. В Январе БанкСтарт 1000 ед.
Как видим, вместе с odds-ON ставки могут приносить не только азарт, но и заработок!

С НОВЫМ ГОДОМ!!! Побеждаем вместе с odds-ON!!
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
odds-ON на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стратегия ставок на Теннис - система odds-ON.win odds-ON Системы и стратегии 0 Вчера 23:24
Теннис. Прогнозы на теннис. Ставки на теннис. Сайты прогнозов на теннис. atomik Прогнозы 6 14.01.2015 19:24
Курс “Система Теннис" Айрата Гайнутдинова, кто-нить пробовал? BentleyCGT Системы и стратегии 77 15.02.2013 16:47
Система игры в лайве - теннис SDEBA1 Системы и стратегии 12 23.10.2011 14:24
Система Щукина (теннис). Модернизация системы Abissphere Системы и стратегии 21 02.11.2010 17:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Vitali Sem
Индикатор ProbMeter v1 1
От Vitali Sem в разделе «Индикаторы на Форексе»
Аватар vas-avdeev
Trustbiz - trustbiz.org
От vas-avdeev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
FX Financing - FxFinancing.com
От XMAC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар -GOVARD
#Ваша_история
От -GOVARD в разделе «Курилка»
Аватар pilot10
В декабре Дрейпер снова участвует в аукционе
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Spivaxaker
куплю вмр вмз- за наличку в спб ,альфа банк,либерти резерв яндекс
От Spivaxaker в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube