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Народный банк Китая виноват в последнем сливе Биткоин

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Народный банк Китая виноват в последнем сливе Биткоин
В эту пятницу (6 января) в штаб-квартире Народного банка Китая прошла встреча представителей Центрального Банка Китая, Финансового Департамента Шанхая и других подразделений экономической среды с руководителями торговой платформой BTC China, Как ни странно, цена биткоина упала именно после анонса данной информации.


В Народном банке Китая обратили внимание на то, что недавние биткоин-торги протекают в ненормальном порядке, спекулятивном ключе, с отсутствием возможности оградиться от рисков, поддерживать финансовую стабильность и т.д.

Финансовое управление Шанхая совместно с соответствующими департаментами по надзору встретились с администратором BTCC, с целью обсудить возможные риски экосистемы и потребовать, чтобы биржа строго соответствовала законам и положениям валютного контроля.


В рекомендациях к бирже так же прослеживается настоятельный призыв провести самоанализ, исправить и привести в порядок документы. В резюме результатов встречи также было указано, что, согласно решению Китайской Комиссии по регулированию банковской деятельности, Министерства промышленности и информатизации, Китайской Комиссия по регулированию ценных бумаг, Китайская Комиссия по регулированию страхования от рисков связанных с Биткоин — биткоин является виртуальным товаром, не имеет законности компенсации и обязательных денежных атрибутов, не имеет валютный статус, не может и не должен использоваться в качестве валюты в рыночном обороте.


BTC China является одной из трех крупнейших Китайских торговых платформа Биткоин (BTCC, Huyobi, OKCoin ) — данные этих трех бирж показывают, что в 2016 году на долю Китая приходилось 93% глобального объема торгов Bitcoin. Правительство Китая подозревает данные биржи в искусственном спекулировании курсом для привлечения инвесторов в биткоин индустрию, оправдывая этим грядущие проверки крупнейших криптовалютных торговых площадок.


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Анна Чернобай на форуме  
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