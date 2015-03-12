OPLOTT



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Отдых Обамы обошелся американской казне в $96 млн



Осталось буквально пара недель как нынешний президент США покинет Белый Дом и его место займет Дональд Трамп. Многие американские СМИ и аналитические ресурсы подводят итоги его 8-летнего правления Америкой. Конечно, была как много хорошего, так и что-то негативное. Каждый видит и оценивает под своим углом зрения результаты его работы.



А вот как сообщает популярный в Америке канал Фокс Ньюс (Fox News) сообщество под названием Judicial Watch (В переводе это звучит как: "Юридическое наблюдение") решило выяснить: - а сколько господин Обама и его семейство потратили денег налогоплательщиков за эти прошедшие 8 лет на свой отдых.



Организация обратилась с запросом в Секретную службу США, которая ведает охраной президента и находится рядом с ним в режиме 7/24/365. В Cекретной службе приняли запрос и на днях дали свой официальный ответ, что всего на отдых президента США в течение 8 лет было истрачено 96 млн долл. США. Для сравнения - это приблизительно текущая стоимость 3 американских истребителей F-15, которые пока стоят на вооружении ВВС США.



Как сообщается, до начала декабря 2016 г. президентская пара по своему отдыху за все эти годы нахождения в Белом Доме укладывалась в сумму в размере 85 млн долл. США, однако почему-то в свою последнюю поездку на Гавайи, видимо "гуляли на славу", и вышеуказанным расходам добавилось еще почти 11 млн долл. США. Впрочем, всё по бумагам сходится и к Обаме официальных вопросов нет, выделенный бюджет бьется: - просто американские граждане имеют право знать во сколько им обходится отдых их президента. Ну вот они и узнали.



Также опубликованы детали по отдыху президента США на Гавайях за 2015 год. Итак, в 2015 году 1,2 млн долл США было взято на отдых из американской казны, а 3,6 млн долл. США Обама потратил из своих личных средств, итого: 4,8 млн долл. США стоил семьи президента на побережье теплого океана. Истраченные деньги ушли на оплату авиаперелетов, аренду авто, походы в рестораны, а также в уплату за дорогую виллу и номеров в отеле для сотрудников Секретной службы США.



Ну и напоследок такая вишенка сверху на этот "тортик" про отдых Обамы в бытность его президентом. В Вашингтоне ходят упорные слухи, что Мишель Лавон Робинсон Обама - таково полное имя супруги уходящего со своего поста президента США намерена через года 3 выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году очередных выборах президента этой страны. А вот интересно - не исключено, что избиратели предпочтут именно её в качестве первой чернокожей женщины-президента США. И став президентом, наверняка президентская чета не будет изменять своим традициям отдыха и в очередной раз отправится в отпуск на Гавайи. Расходы будут такими же?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586ff98e351e6 Осталось буквально пара недель как нынешний президент США покинет Белый Дом и его место займет Дональд Трамп. Многие американские СМИ и аналитические ресурсы подводят итоги его 8-летнего правления Америкой. Конечно, была как много хорошего, так и что-то негативное. Каждый видит и оценивает под своим углом зрения результаты его работы.А вот как сообщает популярный в Америке канал Фокс Ньюс (Fox News) сообщество под названием Judicial Watch (В переводе это звучит как: "Юридическое наблюдение") решило выяснить: - а сколько господин Обама и его семейство потратили денег налогоплательщиков за эти прошедшие 8 лет на свой отдых.Организация обратилась с запросом в Секретную службу США, которая ведает охраной президента и находится рядом с ним в режиме 7/24/365. В Cекретной службе приняли запрос и на днях дали свой официальный ответ, что всего на отдых президента США в течение 8 лет было истрачено 96 млн долл. США. Для сравнения - это приблизительно текущая стоимость 3 американских истребителей F-15, которые пока стоят на вооружении ВВС США.Как сообщается, до начала декабря 2016 г. президентская пара по своему отдыху за все эти годы нахождения в Белом Доме укладывалась в сумму в размере 85 млн долл. США, однако почему-то в свою последнюю поездку на Гавайи, видимо "гуляли на славу", и вышеуказанным расходам добавилось еще почти 11 млн долл. США. Впрочем, всё по бумагам сходится и к Обаме официальных вопросов нет, выделенный бюджет бьется: - просто американские граждане имеют право знать во сколько им обходится отдых их президента. Ну вот они и узнали.Также опубликованы детали по отдыху президента США на Гавайях за 2015 год. Итак, в 2015 году 1,2 млн долл США было взято на отдых из американской казны, а 3,6 млн долл. США Обама потратил из своих личных средств, итого: 4,8 млн долл. США стоил семьи президента на побережье теплого океана. Истраченные деньги ушли на оплату авиаперелетов, аренду авто, походы в рестораны, а также в уплату за дорогую виллу и номеров в отеле для сотрудников Секретной службы США.Ну и напоследок такая вишенка сверху на этот "тортик" про отдых Обамы в бытность его президентом. В Вашингтоне ходят упорные слухи, что Мишель Лавон Робинсон Обама - таково полное имя супруги уходящего со своего поста президента США намерена через года 3 выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году очередных выборах президента этой страны. А вот интересно - не исключено, что избиратели предпочтут именно её в качестве первой чернокожей женщины-президента США. И став президентом, наверняка президентская чета не будет изменять своим традициям отдыха и в очередной раз отправится в отпуск на Гавайи. Расходы будут такими же?Специально для mmgp.ru

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