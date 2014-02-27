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Аналитические обзоры рынка от Solvena Analytics

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Аналитические обзоры рынка от Solvena Analytics
Solvena Analytics: что происходит с BTC в первую неделю января?

Уважаемые криптоинвесторы, представляем вашему вниманию первый аналитический обзор наступившего 2017 года от Solvena Analytics. Речь традиционно пойдет о криптовалюте Bitcoin, которая уже дважды за минувшую неделю потрясла мировой рынок и ворвалась в топ информационных лент.

Начнем с первого января, дата значимая – актив BTC преодолел ценовой рубеж в 1000 американских долларов. К среде, 4 января биржевой курс в США и Европе вплотную приблизился к очередному рубежу в 1100$, а на китайском рынке стремительно преодолел и его. Стоит отметить, что приблизительное значение рыночной капитализации BTC на тот момент уже составляло без малого 17,5 млрд долларов.

Небывалая активность криптовалютных торгов на азиатском рынке во многом связана с законодательными нововведениями Поднебесной, согласно которым уже к лету огласке будут подлежать все внутренние и международные транзакции свыше 10000 USD для частных лиц, а для корпсектора – 7200 USD, что составляет 50 000 юаней. Таким образом, на китайские площадки пришлось почти 75% суммарного объема мировых торгов. Ряд крупнейших площадок обозначили максимальный курс криптовалюты за все время их существования.

К утру пятого числа курс BTC приблизился к историческому максимуму 2013 года, а график приобрел параболическую амплитуду:



Вспомним схожий период 2013 года, когда стремительный рост курса криптовалюты к доллару достиг отметки в 1153 USD. На тот момент объем торгов составлял порядка 393 BTC в неделю при волатильности актива в 103%(!). Тогда столь существенный рост закончился еще более резким обвалом курса Bitcoin и последующей стабилизацией рынка. Сейчас же суммарный объем недельных торгов составляет 735 млн BTC, при общей волатильности не превышающей 16%.

Ряд трейдеров предрекали стремительное падение цены криптовалюты, как это происходило ранее при достижении значимых величин максимумов. В прессе появилась информация о массовых продажах биткоинов. Шла ли речь о массовых дампах криптовалюты, исчисляемых десятками тысячь монет судить сложно. Известно лишь, что внушительная часть их майнилась еще в 2010 году.

Уже вечером 5 января произошло существенное снижение рыночной цены биткоина, которое иначе как обвалом назвать нельзя:



После стремительного падения курс стабилизировался в районе 900$, после чего продолжил незначительное снижение. Суммарно bitcoin потерял более 20% рыночной стоимости всего спустя сутки после достижения рекордного максимума.

Прежде чем говорить о будущем актива BTC рассмотрим ряд наиболее вероятных причин столь масштабного обвала. Безусловно, существенное падение доллара к остальным валютам явилось одним из важнейших факторов. Но наибольшее влияние на курс, по мнению аналитиков, оказал рекордно возросший юань – подобного роста китайская валюта не показывала с далекого 2010 года. Кроме того, акции азиатских компаний так же укрепились, показав значительный рост уже в первые дни наступившего года.

Сейчас курс криптовалюты Bitcoin крайне нестабилен, спрогнозировать дальнейшее движение затруднительно. На данный момент наши трейдеры занимают выжидательную позицию.

Источник: Solvena.ru
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