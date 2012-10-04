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В Украине за последние недели закрылось 128 тысяч ФЛП

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Старый Вчера, 23:51
#1
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 1,098
Благодарностей: 129
КП: 0.098
В Украине за последние недели закрылось 128 тысяч ФЛП
В Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.
Как отмечается, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей.
Массовое закрытие ФЛП (Физическое Лицо-предприниматель) осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области.
Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).
Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.
Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.
Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы (Фізична особа-підприємець), а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

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Старый Сегодня, 00:01
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,482
Благодарностей: 572
КП: 0.042
Re: В Украине за последние недели закрылось 128 тысяч ФЛП
Ну государство само себе яму роет, нечего было облагать обязательным налогом даже если нету дохода предпринимателей, теперь будут лапу сосать из-за отсутствия налогов.
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