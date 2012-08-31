Сегодня, 6 января, проект Wings DAO завершил краудсейл, начавшийся 18 ноября.
Напомним, что в первые же часы после старта команда проекта получила более 500 BTC, а всего за первые сутки были собраны средства на сумму около $1 миллиона. К сожалению, в ходе краудсейла не обошлось без проблем. Так, после старта кампании по техническим причинам блокировался ряд IР-адресов из России, Японии и Китая, автоматическая система приема биткоинов компании XAPO заблокировала API на создание BTC, а также произошел сбой пользовательского интерфейса, из-за чего балансы BTC и LTC отображались несвоевременно. Однако все эти проблемы были решены и впоследствии краудсейл проходил без эксцессов.
Как сообщается на сайте проекта, всего в ходе кампании было собрано 2010.43179658 BTC. При этом подробный отчет о собранных средствах выглядит следующим образом:
1449.6 BTC
23632.9 ETH
70500 ETC
13526815.4 XRP
23073.6 LTC
Отметим, что изначально командой проекта планировалось собрать 5000 BTC. При этом в социальной сети Голос представители Wings DAO сообщили, что в случае если цель не будет достигнута, то им возможно придется пересмотреть бюджет на маркетинг и внешний аудит кода и сфокусироваться на производстве работоспособной площадки и предоставить первым ДАО возможность прямого голосования.