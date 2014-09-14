NikofAlex Интересующийся

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В НБУ объяснили украинцам, как расплачиваться при новом потолке налички

Как известно, с 4 января 2017 года Национальный банк уменьшил норму предельной суммы расчетов наличными для физлиц со 150 тыс. грн. до 50 тыс. грн.



Комментарии чиновников Нацбанка относительно актуальных вопросов, которые могут возникнуть у украинцев после нововведения, приводит UBR.ua



Как рассчитаться физическому лицу с предприятием (предпринимателем) за товар (работу, услугу), если его сумма превышает 50 тыс. грн?



Расчет между физлицом и предприятием (предпринимателем) за товар, работу или услугу, стоимость которого превышает 50 тыс. грн, должно осуществляться в безналичной форме, в том числе путем перевода средств с текущего счета на текущий. При этом перевод может быть инициирован с помощью, например, платежной карточки. Такой расчет можно осуществлять путем внесения наличных для последующего зачисления средств на текущий счет юрлица, физлица-предпринимателя – получателя средств.



Пример. Человек покупает жилье в новостройке, новый автомобиль или ювелирное изделие стоимостью 70 тыс. грн.



У него есть три варианта расчета:



с помощью платежной карточки в размере 70 тыс. грн;

перечислить средства со своего текущего счета на счет получателя в размере 70 тыс. грн;

внести в кассу банка наличные в сумме 70 тыс. грн для перечисления и зачисления на счет юрлица (физлица-предпринимателя).

Внесение наличными 50 тыс. грн, а избыток 20 тыс. грн — безналично постановлением Нацбанка не предусмотрено.



Как рассчитаться одному физлицу с другим по договору купли-продажи, который подлежит нотариальному удостоверению, на сумму, превышающую 50 тыс. грн?



Для этого есть несколько возможностей:



Перевод средств с текущего счета физлица-покупателя на текущий счет физлица - продавца.

Внесение и/или перевод средств на отдельный текущий счет нотариуса. При таком осуществлении расчетов средства, которые предварительно зачислены покупателем на отдельный текущий счет нотариуса, принадлежат покупателю до завершения процедуры нотариального удостоверения договора. После удостоверения договора купли-продажи, средства перечисляются нотариусом на счет продавца. Средства, зачисленные на отдельный текущий счет нотариуса, не могут быть использованы на другие цели.

Открытие физлицом вкладного (депозитного) счета в пользу третьего лица.Покупатель может открыть в банке такой счет в пользу продавца для зачисления на него денежных средств в сумме, оговоренной договором купли-продажи. До вступления продавцом (в пользу которого открыт счет) прав вкладчика, они принадлежат покупателю, который открыл такой счет. Распоряжение средствами за вкладным (депозитным) счетом продавца, на имя которого открыт счет, осуществляется только после предъявления им к банку подписанного сторонами и нотариально удостоверенного договора купли-продажи, а также осуществление банком его идентификации и верификации.

Применение аккредитивной формы расчетов (покрытого безотзывного аккредитива). Преимущества такого осуществления расчетов состоит в том, что продавец сможет получить средства при предъявлении подписанного сторонами и нотариально удостоверенного договора купли-продажи без каких-либо откладывающих условий;

Внесение наличных на текущий счет продавца.Если сумма расчета между физлицами по договору купли-продажи, который подлежит нотариальному удостоверению, превышает 50 тыс. грн, в безналичной форме осуществляются все расчеты на общую сумму договора независимо от размера каждого платежа.

Распространяются ли новые требования на расчеты с участием физлиц по договорам, которые были заключены до вступления в силу настоящего постановления (до 04.01.2017)?



Соблюдение ограничений наличных расчетов с физлицами на сумму 50 тыс. грн с 04.01.2017 является обязательным при проведении любых расчетов с участием физлиц независимо от даты заключения договора, по которому они осуществляются.



Какой размер комиссии будет устанавливаться банками за проведение операции перевода средств и открытия счетов? Будут ли регулятором установлены предельно допустимые размеры комиссий?



Согласно закону, банк самостоятельно устанавливает процентные ставки и комиссионное вознаграждение за оказанные услуги. Также банкам запрещается устанавливать процентные ставки и комиссионные вознаграждения на уровне ниже себестоимости банковских услуг в этом банке.



Вместе с тем, Нацбанком направлены письма ассоциациям банков Украины с предложением совместно с банками Украины проработать возможность оптимизации структуры доходов и недопущения дополнительной финансовой нагрузки на физлиц в части уплаты комиссионного вознаграждения банка за перевод средств.



Предусмотрены ли санкции за невыполнение требований данного постановления?



В соответствии со статьей 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличными, влечет за собой наложение штрафа на физлицо-предпринимателя, должностных лиц юрлица.



Распространяются ли установленные ограничения на сумму наличных, которую можно получить с собственного счета в кассе банка?



Ограничения, касающиеся расчетов наличными физлиц между собой, а также расчетов между физлицом и предприятием (предпринимателем) и не распространяются на сумму наличных средств, которую клиент банка может снять со своего счета.



https://strana.ua/news/49063-v-nbu-o...-nalichki.html 18:43, 6 января 2017Как известно, с 4 января 2017 года Национальный банк уменьшил норму предельной суммы расчетов наличными для физлиц со 150 тыс. грн. до 50 тыс. грн.Комментарии чиновников Нацбанка относительно актуальных вопросов, которые могут возникнуть у украинцев после нововведения, приводит UBR.uaКак рассчитаться физическому лицу с предприятием (предпринимателем) за товар (работу, услугу), если его сумма превышает 50 тыс. грн?Расчет между физлицом и предприятием (предпринимателем) за товар, работу или услугу, стоимость которого превышает 50 тыс. грн, должно осуществляться в безналичной форме, в том числе путем перевода средств с текущего счета на текущий. При этом перевод может быть инициирован с помощью, например, платежной карточки. Такой расчет можно осуществлять путем внесения наличных для последующего зачисления средств на текущий счет юрлица, физлица-предпринимателя – получателя средств.Пример. Человек покупает жилье в новостройке, новый автомобиль или ювелирное изделие стоимостью 70 тыс. грн.У него есть три варианта расчета:с помощью платежной карточки в размере 70 тыс. грн;перечислить средства со своего текущего счета на счет получателя в размере 70 тыс. грн;внести в кассу банка наличные в сумме 70 тыс. грн для перечисления и зачисления на счет юрлица (физлица-предпринимателя).Внесение наличными 50 тыс. грн, а избыток 20 тыс. грн — безналично постановлением Нацбанка не предусмотрено.Как рассчитаться одному физлицу с другим по договору купли-продажи, который подлежит нотариальному удостоверению, на сумму, превышающую 50 тыс. грн?Для этого есть несколько возможностей:Перевод средств с текущего счета физлица-покупателя на текущий счет физлица - продавца.Внесение и/или перевод средств на отдельный текущий счет нотариуса. При таком осуществлении расчетов средства, которые предварительно зачислены покупателем на отдельный текущий счет нотариуса, принадлежат покупателю до завершения процедуры нотариального удостоверения договора. После удостоверения договора купли-продажи, средства перечисляются нотариусом на счет продавца. Средства, зачисленные на отдельный текущий счет нотариуса, не могут быть использованы на другие цели.Открытие физлицом вкладного (депозитного) счета в пользу третьего лица.Покупатель может открыть в банке такой счет в пользу продавца для зачисления на него денежных средств в сумме, оговоренной договором купли-продажи. До вступления продавцом (в пользу которого открыт счет) прав вкладчика, они принадлежат покупателю, который открыл такой счет. Распоряжение средствами за вкладным (депозитным) счетом продавца, на имя которого открыт счет, осуществляется только после предъявления им к банку подписанного сторонами и нотариально удостоверенного договора купли-продажи, а также осуществление банком его идентификации и верификации.Применение аккредитивной формы расчетов (покрытого безотзывного аккредитива). Преимущества такого осуществления расчетов состоит в том, что продавец сможет получить средства при предъявлении подписанного сторонами и нотариально удостоверенного договора купли-продажи без каких-либо откладывающих условий;Внесение наличных на текущий счет продавца.Если сумма расчета между физлицами по договору купли-продажи, который подлежит нотариальному удостоверению, превышает 50 тыс. грн, в безналичной форме осуществляются все расчеты на общую сумму договора независимо от размера каждого платежа.Распространяются ли новые требования на расчеты с участием физлиц по договорам, которые были заключены до вступления в силу настоящего постановления (до 04.01.2017)?Соблюдение ограничений наличных расчетов с физлицами на сумму 50 тыс. грн с 04.01.2017 является обязательным при проведении любых расчетов с участием физлиц независимо от даты заключения договора, по которому они осуществляются.Какой размер комиссии будет устанавливаться банками за проведение операции перевода средств и открытия счетов? Будут ли регулятором установлены предельно допустимые размеры комиссий?Согласно закону, банк самостоятельно устанавливает процентные ставки и комиссионное вознаграждение за оказанные услуги. Также банкам запрещается устанавливать процентные ставки и комиссионные вознаграждения на уровне ниже себестоимости банковских услуг в этом банке.Вместе с тем, Нацбанком направлены письма ассоциациям банков Украины с предложением совместно с банками Украины проработать возможность оптимизации структуры доходов и недопущения дополнительной финансовой нагрузки на физлиц в части уплаты комиссионного вознаграждения банка за перевод средств.Предусмотрены ли санкции за невыполнение требований данного постановления?В соответствии со статьей 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличными, влечет за собой наложение штрафа на физлицо-предпринимателя, должностных лиц юрлица.Распространяются ли установленные ограничения на сумму наличных, которую можно получить с собственного счета в кассе банка?Ограничения, касающиеся расчетов наличными физлиц между собой, а также расчетов между физлицом и предприятием (предпринимателем) и не распространяются на сумму наличных средств, которую клиент банка может снять со своего счета. Последний раз редактировалось NikofAlex; Вчера в 23:46 .