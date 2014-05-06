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В Украине возможна задержка выплаты пенсий из-за проблем с сервером Пенсионного фонда

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Старый Вчера, 23:29
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 91
Благодарностей: 9
КП: 0.000
В Украине возможна задержка выплаты пенсий из-за проблем с сервером Пенсионного фонда
16:52, 6 января 2017
Сервер данных Пенсионного фонда Украины перестал работать и не принимает документы и отчеты. Не исключено, что выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления неполадки. Об этом пишет сайт КрымSOS .

Сегодня, 6 января 2017 года заявители сообщили юристам КрымSOS, что по техническим причинам перестал работать сервер данных Пенсионного фонда Украины.

На горячей линии Пенсионного фонда Украины сказали, что проблема охватывает всю Украину.

Пенсионеры как и раньше могут подать документы для получения или перерасчета пенсии. Но выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления технической неполадки.

Кстати, сайт Пенсионного фонда Украины действует в обычном режиме.

https://strana.ua/news/49043-v-ukrai...ty-pensij.html
NikofAlex на форуме  
Старый Вчера, 23:35
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 288
Благодарностей: 8
КП: 0.029
Re: В Украине возможна задержка выплаты пенсий из-за проблем с сервером Пенсионного ф
Объявят что была хакерская атака?
Вообще очень неприятно,бабушки итак копейки считают до следующей выплаты,а тут еще туже затягивают пояса.
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 00:17
#3
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,053
Благодарностей: 265
КП: 0.052
Re: В Украине возможна задержка выплаты пенсий из-за проблем с сервером Пенсионного ф
Цитата:
Сообщение от NikofAlex Посмотреть сообщение
В Украине возможна задержка выплаты пенсий из-за проблем с сервером Пенсионного фонда
Я думаю, что работают над этим и все будет разрешено в ближайшее время. Массовую панику среди пенсионеров могут поднять, а это никому не нужно точно.
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Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый Сегодня, 00:19
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 3,020
Благодарностей: 131
КП: 0.047
Re: В Украине возможна задержка выплаты пенсий из-за проблем с сервером Пенсионного ф
Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshchenko Посмотреть сообщение
Я думаю, что работают над этим и все будет разрешено в ближайшее время. Массовую панику среди пенсионеров могут поднять, а это никому не нужно точно.
Но в тоже время ни кто не отменяет такой вариант, чтобы получать пенсию именно через почту, как было раньше. Но это уже как совсем крайний вариант решения ситуации!
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kissfm11 на форуме  
Старый Сегодня, 00:24
#5
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 91
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Автор темы Re: В Украине возможна задержка выплаты пенсий из-за проблем с сервером Пенсионного ф
Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshche... Посмотреть сообщение
Я думаю, что работают над этим и все будет разрешено в ближайшее время.
Дай бог! Ваши слова, да Порошенко в уши.....
NikofAlex на форуме  
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