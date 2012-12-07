Стратегия ставок на Теннис - система odds-ON.win

Здравствуйте уважаемые Все!
Хочу представить Вашему вниманию обзор сервиса прогнозов на теннис – odds-ON.win
Данный сервис разработан математиками и с помощью уникального алгоритма вычисляет исход встреч (П1/П2), а также дает рекомендации по сумме ставки. Именно это выгодно выделяет систему odds-ON на рынке стратегий.
Линии прогнозов выходят 5-7 раз в день с матчами, имеющими перевес над линией букмекера. В разгар сезона в день выходит 30-40 матчей. Именно на таком количестве можно полноценно оценить работу Теории Вероятности.
Для прогнозирования используется игровая стратегия Value Betting
, для банкролл-менеджмента финансовая стратегия критерий Келли
. Это не позволят слить игровой банк на дистанции, делает процесс игры на ставках менее рисковым для пользователя. Единственное требование: необходимо делать ставки на все матчи, предлагаемые в линии, поскольку только таким методом можно максимально использовать теорию вероятности на практике.
Данное утверждение подтверждается историей публикаций ставок на различных независимых форумах типстеров (капперов), где продемонстрированы результаты работы сервиса на достаточном промежутке времени (дистанции) чтобы сделать вывод относительно эффективности метода.
Основной изюм данного сервиса – это то, что каждому пользователю предлагается не только исход (П1/П2), но и рассчитывается рекомендуемая сумма ставки, в зависимости от взятого пользователем коэффициента в БК. Данная опция (расчет суммы ставки) выглядит действительно инновационно.
Обзор сайта odds-ON.win
Недостатки сервиса:
- ресурс заточен на 70% под линию ITF матчей
Преимущества сервиса:
- регулярный выход линий с показателем времени выхода, планируемым следующим временем выхода, что позволяет планировать свой день;
- рассылка на почтовый ящик уведомлений о выходе обновлений и других важных нюансах работы сервиса. Данная опция позволяет синхронизировать e-mail с любым гаджетом для оперативного получения информации;
- системная методика ставок стабилизирует профит;
- персональная аналитика ставок наглядно отображает игру пользователя на отрезке: день, месяц, квартал;
- учет ставок и анализ ставок архивируется с постоянным доступом к архиву
Особенности:
Разработчики планируют сделать доступ к данному сервису с ограниченным количеством пользователей, дабы обеспечить проекту стабильность на БК линии, так сказать - не перегружать.
Кол-во пользователей сейчас находится в стадии взвешенного вычисления, предполагается что это будет не более 200 аккаунтов.