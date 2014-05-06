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Apple сократила годовые выплаты Тиму Куку на $1,5 миллиона из-за недостижения целевых

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Старый Вчера, 23:18
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 91
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Apple сократила годовые выплаты Тиму Куку на $1,5 миллиона из-за недостижения целевых
The Wall Street Journal сообщило, что Apple сократила выплаты Куку из-за недостижения целевых показателей дохода. В 2016 году компания планировала выручить $223,6 миллиарда, но получила $215,6 миллиарда — на 3,7% меньше. Операционная прибыль оказалась меньше целевой на 0,5% — $60 миллиардов вместо целевых $60,3.

Издание 9to5Mac написало, что в процентном соотношении Кук потерял больше всего — 15%. Сокращение премий коснулось других сотрудников компании. По данным издания, в среднем сотрудники Apple получили на 9,6% меньше.

В 9to5Mac отметили, что Кук добровольно отказывается от больших премий, а основной доход он получает благодаря тому, что владеет акциями Apple. В сентябре 2016 года глава компании продал 600 тысяч акций Apple на сумму около $65 миллионов.

Apple, тим кук
Последний раз редактировалось NikofAlex; Сегодня в 00:17.
NikofAlex на форуме  
Старый Сегодня, 00:09
#2
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,053
Благодарностей: 265
КП: 0.052
Re: Apple сократила годовые выплаты Тиму Куку на $1,5 миллиона из-за недостижения цел
Цитата:
Сообщение от NikofAlex Посмотреть сообщение
Apple сократила годовые выплаты Тиму Куку на $1,5 миллиона из-за недостижения целевых
На 1,5 миллиона долларов!? Пфф! Для него это копейки) Новость не стала столь яркой только из-за потери Кука 1,5 миллиона!) Другое дело потери самой компании - 3,7%.
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Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый Сегодня, 00:30
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 3,020
Благодарностей: 131
КП: 0.047
Re: Apple сократила годовые выплаты Тиму Куку на $1,5 миллиона из-за недостижения цел
Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshchenko Посмотреть сообщение
На 1,5 миллиона долларов!? Пфф! Для него это копейки) Новость не стала столь яркой только из-за потери Кука 1,5 миллиона!) Другое дело потери самой компании - 3,7%.
Я думаю, что для него более проблемнее ситуация, когда он не достиг цели, вот это для него является большей проблемой. Тем более для этих людей, так тем более деньги не являются уж такой важной целью.
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