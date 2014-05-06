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Apple сократила годовые выплаты Тиму Куку на $1,5 миллиона из-за недостижения целевых
The Wall Street Journal сообщило, что Apple сократила выплаты Куку из-за недостижения целевых показателей дохода. В 2016 году компания планировала выручить $223,6 миллиарда, но получила $215,6 миллиарда — на 3,7% меньше. Операционная прибыль оказалась меньше целевой на 0,5% — $60 миллиардов вместо целевых $60,3.
Издание 9to5Mac написало, что в процентном соотношении Кук потерял больше всего — 15%. Сокращение премий коснулось других сотрудников компании. По данным издания, в среднем сотрудники Apple получили на 9,6% меньше.
В 9to5Mac отметили, что Кук добровольно отказывается от больших премий, а основной доход он получает благодаря тому, что владеет акциями Apple. В сентябре 2016 года глава компании продал 600 тысяч акций Apple на сумму около $65 миллионов.
Apple, тим кук
Последний раз редактировалось NikofAlex; Сегодня в 00:17.