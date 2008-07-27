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Smart Arber Project
Доброго времени суток, уважаемые арберы.
Хочу сообщить о старте нового проекта под названием Smart Arber. Сайт пока не готов (зарегистрировано лишь доменное имя), но это не причина для того, чтобы затягивать старт самого проекта. Приглашаю к сотрудничеству целеустремленных людей, готовых к рутинной работе и желающих зарабатывать достойные суммы из 4-5 цифр (не российских рублей и, естественно, не белорусских). Лентяев, безголовых, а также тех, у кого в лексиконе больше матерных слов, чем обычных, прошу проходить мимо.
Условия участия в проекте следующие:
- никаких контор типа БетСити, Фон, Зенит и прочего мусора, родившегося на просторах СНГ;
- работа только в конторах британского и ирландского происхождения типа Ladbrokes, William Hill, Stan James, Betfred, Bet Victor, Sportingbet, Unibet, 188Bet, Paddy Power, Boylesports, Betway, а также Pinnacle и Sbobet;
- никаких платежных систем типа WebMoney или QIWI, только верифицированные аккаунты Skrill, Neteller и других международных платежных систем, которые созданы специально для гэмблинга;
- все аккаунты только на резидентов Великобритании;
- минимальный уровень английского языка.
Все участники проекта будут обеспечены всеми рабочими инструментами:
- необходимые средства для анонимизации в сети (смена IP, уникальный браузер, обходящий все известные фингерпринты, а также смена МАК-адреса для неисправимых параноиков);
- копии настоящих (нерисованных) документов на реальных людей;
- финансвовые инструмены для ввода/вывода средств.
Кроме того, каждый учасник проекта сможет по желанию иметь анонимную пластиковую карту VISA или MasterCard для вывода заработанных денег через банкомат.
Немного об авторе проекта. Резидент ЕС с бизнес-статусом, 46 лет. Опыт ставок в букмекерских конторах - 25 лет. Основной вид деятельности с 2010 года - бонусхантинг, направление - Великобритания. Отыграно на бонусах минимум 10000 аккаунтов в вышеперечисленных букмекерских конторах. В связи с закрытием финансового инструмента для бонусхантинга полгода назад был осуществлен переход в спортивный арбитраж, где успешно применяется опыт и инструменты, полученные в процессе работы с бонусами.
Ну что, братья русские, будем иметь англоскаксов или нет?
Всем желающим вступить в проект просьба написать мне в ЛС и указать свою электронную почту. После получения вашего запроса вам будет отправлена вся необходимая информация. Я не хочу писать здесь много о сути работы, поскольку все профильные форумы мониторятся службами безопасности букмекерских контор. Надеюсь на ваше понимание.
С уважением, ваш Smart Arber.