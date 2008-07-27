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Smart Arber Project

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В этом разделе находятся все темы о сайтах по продаже прогнозов, местных капперов-продавцов, различных складчин, систем игры и платные сканеры букмекерских вилок.
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Старый Вчера, 23:12
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Smart Arber Project
Доброго времени суток, уважаемые арберы.

Хочу сообщить о старте нового проекта под названием Smart Arber. Сайт пока не готов (зарегистрировано лишь доменное имя), но это не причина для того, чтобы затягивать старт самого проекта. Приглашаю к сотрудничеству целеустремленных людей, готовых к рутинной работе и желающих зарабатывать достойные суммы из 4-5 цифр (не российских рублей и, естественно, не белорусских). Лентяев, безголовых, а также тех, у кого в лексиконе больше матерных слов, чем обычных, прошу проходить мимо.

Условия участия в проекте следующие:

- никаких контор типа БетСити, Фон, Зенит и прочего мусора, родившегося на просторах СНГ;
- работа только в конторах британского и ирландского происхождения типа Ladbrokes, William Hill, Stan James, Betfred, Bet Victor, Sportingbet, Unibet, 188Bet, Paddy Power, Boylesports, Betway, а также Pinnacle и Sbobet;
- никаких платежных систем типа WebMoney или QIWI, только верифицированные аккаунты Skrill, Neteller и других международных платежных систем, которые созданы специально для гэмблинга;
- все аккаунты только на резидентов Великобритании;
- минимальный уровень английского языка.

Все участники проекта будут обеспечены всеми рабочими инструментами:

- необходимые средства для анонимизации в сети (смена IP, уникальный браузер, обходящий все известные фингерпринты, а также смена МАК-адреса для неисправимых параноиков);
- копии настоящих (нерисованных) документов на реальных людей;
- финансвовые инструмены для ввода/вывода средств.

Кроме того, каждый учасник проекта сможет по желанию иметь анонимную пластиковую карту VISA или MasterCard для вывода заработанных денег через банкомат.

Немного об авторе проекта. Резидент ЕС с бизнес-статусом, 46 лет. Опыт ставок в букмекерских конторах - 25 лет. Основной вид деятельности с 2010 года - бонусхантинг, направление - Великобритания. Отыграно на бонусах минимум 10000 аккаунтов в вышеперечисленных букмекерских конторах. В связи с закрытием финансового инструмента для бонусхантинга полгода назад был осуществлен переход в спортивный арбитраж, где успешно применяется опыт и инструменты, полученные в процессе работы с бонусами.

Ну что, братья русские, будем иметь англоскаксов или нет?

Всем желающим вступить в проект просьба написать мне в ЛС и указать свою электронную почту. После получения вашего запроса вам будет отправлена вся необходимая информация. Я не хочу писать здесь много о сути работы, поскольку все профильные форумы мониторятся службами безопасности букмекерских контор. Надеюсь на ваше понимание.

С уважением, ваш Smart Arber.
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