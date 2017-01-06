Kuznicagame.ru - Кузница

Я не админ!!!
Проект от «Группа проектов ЗОЛОТОЙ КИТ»
Старт проекта "Кузница" : 06.01.2017 года.
Об игре:
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Умелые кузнецы издавна были в почете у всех людей: их работа всегда была востребована и важна. Особенно во времена войн в древние века и до конца даже позапрошлого века, когда ни какое количество войск не спасало против хорошего оружия. Предлагаем Вам окунуться в атмосферу средневековья управляя кузницей и изготавливая оружие для продажи. Ну, а продавать его Вы сможете конечно же за реальные деньги - ведь это инвестиционная игра, где целью является получение прибыли.
Просто зарегистрируйтесь и попробуйте как это просто и увлекательно!
Автоматическое накопление прибыли. Сбор прибыли происходит без потерь и ограничений по времени!
Автоматические выплаты денег на ваш PAYEER кошелек.
Отсутствие платежных баллов и ограничений!
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Приглашайте в игру своих друзей и знакомых и благодаря нашей 2х уровневой реферальной программе Вы будете получать 5% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком и 2% от всех пополнений его рефералов сразу на баланс для выплаты.
В игре всегда можно посмотреть статистику проекта. Она отображается в реальном времени и вы всегда в курсе. Резерв системы на выкуп гарантирует пользователям автоматический выкуп и получение стабильного дохода.
Игровой курс:
При продаже оружия все монеты зачисляются:
50% на счет для покупок и 50% на баланс для выплаты.
100 ед. оружия = 1 монета
100 монета = 1 рубль.
~ При регистрации 100 рублей в подарок.
~ Минимальный вклад в проект всего 100 рублей для активации выплат.
~ Ежедневный бонус на покупки
~ Бонус на ВЫВОД
~ Бонус с риском
~ Серфинг на ВЫВОД
~ Обмен +10%
Покупать необходимые инструменты можно только по порядку.
Маркетинг:
Регистрация/Ознакомление
Мой вклад в проект: