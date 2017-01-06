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Kuznicagame.ru - Кузница

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 23:12
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 1,681
Благодарностей: 16
КП: 0.001
Kuznicagame.ru - Кузница
Я не админ!!!
Проект от «Группа проектов ЗОЛОТОЙ КИТ»
Старт проекта "Кузница" : 06.01.2017 года.

Об игре:
Цитата:
Умелые кузнецы издавна были в почете у всех людей: их работа всегда была востребована и важна. Особенно во времена войн в древние века и до конца даже позапрошлого века, когда ни какое количество войск не спасало против хорошего оружия. Предлагаем Вам окунуться в атмосферу средневековья управляя кузницей и изготавливая оружие для продажи. Ну, а продавать его Вы сможете конечно же за реальные деньги - ведь это инвестиционная игра, где целью является получение прибыли.
Просто зарегистрируйтесь и попробуйте как это просто и увлекательно!
Автоматическое накопление прибыли. Сбор прибыли происходит без потерь и ограничений по времени!

Автоматические выплаты денег на ваш PAYEER кошелек.
Отсутствие платежных баллов и ограничений!
Цитата:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых и благодаря нашей 2х уровневой реферальной программе Вы будете получать 5% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком и 2% от всех пополнений его рефералов сразу на баланс для выплаты.
В игре всегда можно посмотреть статистику проекта. Она отображается в реальном времени и вы всегда в курсе. Резерв системы на выкуп гарантирует пользователям автоматический выкуп и получение стабильного дохода.

Игровой курс:
При продаже оружия все монеты зачисляются:
50% на счет для покупок и 50% на баланс для выплаты.
100 ед. оружия = 1 монета
100 монета = 1 рубль.

~ При регистрации 100 рублей в подарок.
~ Минимальный вклад в проект всего 100 рублей для активации выплат.
~ Ежедневный бонус на покупки
~ Бонус на ВЫВОД
~ Бонус с риском
~ Серфинг на ВЫВОД
~ Обмен +10%
Покупать необходимые инструменты можно только по порядку.
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Регистрация/Ознакомление

Мой вклад в проект:
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Мониторинг
Последний раз редактировалось Иван Иванов 503087941; Вчера в 23:38.
Иван Иванов 503087941 вне форума  
Старый Вчера, 23:18
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.01.2016
Сообщений: 981
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Kuznicagame.ru - Кузница
Играю! Вклад:

Дата операции: 06 Янв 2017 22:10
ID операции: 284497982
Тип операции: перевод
Магазин: kuznicagame.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 4 497.73 p
Сумма получения: 4 497.73 p
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
sarita-85 на форуме  
Старый Вчера, 23:27
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 1,681
Благодарностей: 16
КП: 0.001
Автор темы Re: Kuznicagame.ru - Кузница
Выплата спасибки SARITA
Payeer
+ 220.65 p
Date: 06.01.2017 22:27:45
ID: 284504558
Details: P54397*** → P4309***
Amount: 220.65 p
Comment: Выплата для SCORPIUS из Кузницы
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Мониторинг
Иван Иванов 503087941 вне форума  
Старый Сегодня, 00:27
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 21.03.2016
Сообщений: 188
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Re: Kuznicagame.ru - Кузница
Цитата:
Сообщение от Иван Иванов 503087941 Посмотреть сообщение
Выплата спасибки SARITA
Payeer
+ 220.65 p
Date: 06.01.2017 22:27:45
ID: 284504558
Details: P54397*** → P4309***
Amount: 220.65 p
Comment: Выплата для SCORPIUS из Кузницы
админ проверенный?
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
110500 на форуме  
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