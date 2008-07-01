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Avalon - avalon.company

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Инвестирую в: HYIP
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Avalon - avalon.company
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 06.01.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) NixMoney Payeer Bitcoin AdvCash

языки: RU EN



Описание:

Цитата:
Вы когда-нибудь размышляли о том, какой громадный круговорот денежных средств происходит в торговли недвижимостью? Наверное бытует стереотипное мышления, что для того чтоб занять свою долю в этом бизнесе человеку нужен огромный капитал. Думаете, в нем могут участвовать только избранные? Сейчас мы Вас убедим в обратном, но для начала давайте познакомимся. Наша компания - «Avalon ART LTD» успешно работает в сфере продажи и аренды недвижимости в странах Европы и Азии, в течение уже двух лет. Мы находимся на стадии масштабного развития компании. Ни для кого не секрет, что эта ниша бизнеса не является стартапом или новинкой, ни чем-то новым на ринке. Наша команда упорно работает над поиском высоколиквидной недвижимость, в любой точке нашего континента. В своей работе мы используем много критериев для оценки недвижимости, и последующей ее правильной продажи либо аренды. Этот бизнес во все времена был стабильным и прибыльным, поскольку для любого человека наличие жилья является одной из основных потребностей. Кроме того, для многих владение недвижимостью является символом стабильности. Почему? Потому что инвестирование в недвижимость является надежным способом сохранения и приумножения денежного капитала. И сегодня в эпоху постоянно повторяющихся экономических кризисов это актуально как никогда. Нефть дешевеет, валюты обесцениваются, в любой день можно проснуться и узнать, что банк, в которым Ты держал свои сбережения лопнул. И только здания продолжают стоять и неизменно приносить прибыль своим владельцам. Сегодня мы даем Вам возможность взять свою долю с этого рынка, присоединившись к инвестиционному проекту компании «Avalon ART LTD». В чем эго суть? Нет, мы не предлагаем Вам покупать у нас недвижимость и затем сдавать ее в аренду – такой способ заработка достаточно популярен, но, учитывая размеры необходимых вложений, подходит далеко не каждому. Все намного проще! Наши специалисты избавят Вас от необходимости заниматься сложными финансовыми вопросами, ведь они точно знают, куда и в какой момент стоит вкладывать, чтобы получить максимально возможную прибыль. Мы открываем путь на этот рынок инвесторам, не только с большими капиталами, но и другим людям которые хотят получать свою прибыль. Мы не обещаем заоблачных процентов, и сверх прибыль. Мы берем на себя ответственность работать стабильно и грамотно, работать над развитиям компании, а это в свою очередь принесет прибыль рядовому инвестору. Стоит попробовать, не так ли? И Вы поймете, что нашли компанию, которой можно доверять, компанию с которой Вы будете уверены в своей прибыли. Не откладывайте дела на потом, многие зарабатывают с нами уже сегодня. «Avalon ART LTD» - Ваш надежный партнер в сфере финансовых инвестиций.
Инвест планы:

14-45% в месяц 3-12 месяцев

SMALL HOME
СРОК ВКЛАДА: 90 ДНЕЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ: 14%
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА: 50 $
ДЕПОЗИТ: В КОНЦЕ (возвращают)

SILVER HOME
СРОК ВКЛАДА: 6 МЕСЯЦЕВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ: 31%
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА: 300$
ДЕПОЗИТ: ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ (не возвращают)

GOLDEN HOME
СРОК ВКЛАДА: 8 МЕСЯЦЕВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ: 36%
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА: 1000$
ДЕПОЗИТ: ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ (не возвращают)

PLATINUM HOME
СРОК ВКЛАДА: 12 МЕСЯЦЕВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ: 45%
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА: 5000$
ДЕПОЗИТ: ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ (не возвращают)

депозит:

06.01.17 19:05 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U12270658 from U1294xxx. Batch: ‎159459107. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 8, all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 50$
Максимальный вклад: 200000$
Реферальские: 6%
Выплаты: инстантом
Скрипт: H-Script
Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).

Important Dates
Expires On2017-08-02
Registered On2016-08-02
Updated On2016-12-17

Name Servers
ns1.easy-geo-dns.com 185.136.96.77
ns2.easy-geo-dns.com 185.136.97.77
ns3.easy-geo-dns.com 185.136.98.77
ns4.easy-geo-dns.com 185.136.99.77

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