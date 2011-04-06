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Яндекс не будет размещать рекламу биткоина

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Старый Сегодня, 22:21
#1
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Яндекс не будет размещать рекламу биткоина
Российские сайты сообщают, что компания «Яндекс» отказалась размещать рекламу биткоина. По словам Дмитрия Волощука, энтузиаста криптовалют, ранее по запросу «купить биткоин» на Яндексе было более 10 000 объявлений в месяц.


Теперь их уже нет, и служба поддержки объясняет это тем, что они не соответствуют рекламной политике компании.

В 2016 году Роскомнадзор запретил ряд сайтов, посвященных торговле биткоинами. А депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что в начале 2017 года будет рассмотрен законопроект о регулировании криптовалют. Вместе с тем, количество жителей России, выступающих за запрет биткоина, снизилось до 34%.

Андрей Костин, председатель правления ВТБ, выразил уверенность в том, что внедрять криптовалюту в государственную финансовую систему пока не будут.

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Анна Чернобай вне форума  
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