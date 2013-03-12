Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,347 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Рефбэк от Vernon

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:20
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 868
Благодарностей: 322
КП: 0.000
Рефбэк от Vernon
Предлагаю возврат реферальных до 50% (в отдельных случаях 90%) из проектов где я являюсь топикстартером!

Условия для получения рефбека:

1.Вы должны быть моим рефералом,то есть зарегистрироваться по моей реферальной ссылке.
2.После внесения депозита сообщить мне:название проекта,Ваш ник в проэкте,сумму депозита и Ваш кошелек.
3.Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!
4.Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "СКАМА" проэкта,выплачиватся не будут.
Возможны изменения по рефбэку, как в одну, так и в другую сторону.Об изменениях обязательно будет написано в теме!

Пример расчета:
Вы сделали вклад 0.10BTC,рефка проэкта 5%,мои комиссионные 0.005BTC,возврат заявленный в теме 50%.Ваш рефбек составит 0.00250BTC

Реферальный возврат можно запросить написав мне в ЛС Ваш запрос будет обработан в течении 48 часов.

Реферальные возвраты менее 0.0001BTC,возвращатся не будут.Обращайтесь,постараюсь помочь...!
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
Vernon на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Latter Day - рефбэк 100% SukharevM Архив: Реферальные и страховые предложения 43 12.03.2013 13:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар МОЛ
Под сенью «Боярышника» Ралли вице-премьеров: руководители правительства на рубеже 201
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ruslan74
Touchinv - touchinv.com
От Ruslan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Миллиардер без миллиарда: долги основателя «Связного» почти равны его активам
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Убытки банков Украины сократились втрое
От Alcest в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Kojo
chinaplay.biz - China Play
От Kojo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MonitoringFF
Pride-game.tk - Pride-game
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube