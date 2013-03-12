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Рефбэк от Vernon
Предлагаю возврат реферальных до 50% (в отдельных случаях 90%) из проектов где я являюсь топикстартером!
Условия для получения рефбека:
1.Вы должны быть моим рефералом,то есть зарегистрироваться по моей реферальной ссылке.
2.После внесения депозита сообщить мне:название проекта,Ваш ник в проэкте,сумму депозита и Ваш кошелек.
3.Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!
4.Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "СКАМА" проэкта,выплачиватся не будут.
Возможны изменения по рефбэку, как в одну, так и в другую сторону.Об изменениях обязательно будет написано в теме!
Пример расчета:
Вы сделали вклад 0.10BTC,рефка проэкта 5%,мои комиссионные 0.005BTC,возврат заявленный в теме 50%.Ваш рефбек составит 0.00250BTC
Реферальный возврат можно запросить написав мне в ЛС Ваш запрос будет обработан в течении 48 часов.
Реферальные возвраты менее 0.0001BTC,возвращатся не будут.Обращайтесь,постараюсь помочь...!