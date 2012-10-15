cash-boom-2017 - автовыплаты

Я не админ и не хозяин проекта.Проект только стартанул!
15% прибыли за 24 часа
Легенда (FAQ):1. Что такое Cash Boom 2017?
Cash Boom 2017 - это инновационная инвестиционная платформа.
2. Кто может инвестировать в Cash Boom 2017?
Инвестировать в Cash Boom 2017 может абсолютно каждый, никаких ограничений нет.
3. Какие инвестиционные планы вы предлагаете?
Мы предлагаем один их самых выгодных планов: 15% прибыли за 24 часа.
4. Какие деньги вы принимаете?
На данный момент депозит можно сделать только через систему Payeer (рубли).
5. Как сделать мой первый депозит?
Шаг 1. Введите номер своего кошелька Payeer (авторизация/регистрация)
Шаг 2. Оплатите депозит
6. Какая минимаальная и максимальная сумма депозита?
Минимальная сумма депозита - 10 рублей, максимальная - 15000 рублей. Можно отправлять несколько депозитов подряд.
7. Могу ли я сделать несколько депозитов?
Да, но сумма каждого депозита не должна превышать 15000 рублей.
8. Через какое время мой депозит появится в списке?
Новые депозиты появляются в списке автоматически, но иногда этот процесс может занять до 15 минут.
9. Что нужно сделать, чтобы получить выплату?
Выплаты производятся абсолютно автоматически через 24 часа после депозита.
Партнерская программа
Вы будете получать 5%
от каждого вклада приглашенного Вами пользователя!
Регистрация
- Данная тема не является призывом к действию и я, как автор, предупреждаю - инвестируйте только те суммы, которые в состоянии потерять!
- Надеюсь все читающие этот форум понимают сколько времени могут жить подобные проекты и знают, что каждый деп делается на Ваш страх и риск.
Желаю профита в любых проектах!!!