Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,347 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

cash-boom-2017 - автовыплаты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:03
#1
Любитель
 
Имя: Андрій
Пол: Мужской
Возраст: 39
Адрес: Украина, Черновцы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 461
Благодарностей: 37
КП: 0.008
cash-boom-2017 - автовыплаты
Я не админ и не хозяин проекта.
Проект только стартанул!
15% прибыли за 24 часа

Легенда (FAQ):
1. Что такое Cash Boom 2017?
Cash Boom 2017 - это инновационная инвестиционная платформа.

2. Кто может инвестировать в Cash Boom 2017?
Инвестировать в Cash Boom 2017 может абсолютно каждый, никаких ограничений нет.

3. Какие инвестиционные планы вы предлагаете?
Мы предлагаем один их самых выгодных планов: 15% прибыли за 24 часа.

4. Какие деньги вы принимаете?
На данный момент депозит можно сделать только через систему Payeer (рубли).

5. Как сделать мой первый депозит?
Шаг 1. Введите номер своего кошелька Payeer (авторизация/регистрация)
Шаг 2. Оплатите депозит

6. Какая минимаальная и максимальная сумма депозита?
Минимальная сумма депозита - 10 рублей, максимальная - 15000 рублей. Можно отправлять несколько депозитов подряд.

7. Могу ли я сделать несколько депозитов?
Да, но сумма каждого депозита не должна превышать 15000 рублей.

8. Через какое время мой депозит появится в списке?
Новые депозиты появляются в списке автоматически, но иногда этот процесс может занять до 15 минут.

9. Что нужно сделать, чтобы получить выплату?
Выплаты производятся абсолютно автоматически через 24 часа после депозита.
Партнерская программа
 Вы будете получать 5% от каждого вклада приглашенного Вами пользователя!
Мой депозит

Регистрация
- Данная тема не является призывом к действию и я, как автор, предупреждаю - инвестируйте только те суммы, которые в состоянии потерять!
- Надеюсь все читающие этот форум понимают сколько времени могут жить подобные проекты и знают, что каждый деп делается на Ваш страх и риск.

Желаю профита в любых проектах!!!
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Инвестируй в реальную кампанию! Код - 04F0-CD6C-DDF5
Последний раз редактировалось Andrii Petrovich; Сегодня в 21:12.
Andrii Petrovich на форуме  
Старый Сегодня, 21:09
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,910
Благодарностей: 3,563
КП: 0.132
Re: cash-boom-2017 - автовыплаты
Цитата:
Сообщение от Andrii Petrovich... Посмотреть сообщение
4. Какие деньги вы принимаете?
На данный момент депозит можно сделать только через систему Payeer (рубли).
вот как только захочешь поиграть ...а тут такой облом (
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

RAINBOW -IC - возможно рождение будущего Гиганта - БУДЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ !

ПРОЙДИ ВЕСЬ ПУТЬ ОТ БОМЖА ДО МИЛЛИОНЕРА !
OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 21:14
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 71
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: cash-boom-2017 - автовыплаты
нет не облом
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Последний раз редактировалось svetik11; Сегодня в 21:16. Причина: ок
svetik11 на форуме  
Старый Сегодня, 21:16
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 53
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: cash-boom-2017 - автовыплаты
Цитата:
Сообщение от Andrii Petrovich... Посмотреть сообщение
Мой депозит
Тут вроде тему можно создавать с вкладом от 10$, да и легенды нет.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Последний раз редактировалось Nadus; Сегодня в 21:19.
Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 21:30
#5
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,407
Благодарностей: 38,525
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: cash-boom-2017 - автовыплаты
О боже, еще один проект из контакта.
__________________
Баннер 7$/неделя РЕКЛАМА Подпись 7$/месяц
Rainbow (Радуга) - Будет жарко ● Рефбэк 110%/60% + Куча бонусов • Fairmonitor.com - ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!HYIPCLUB.CLUB - Максимальный РЕФБЭК на рынке ИНВЕСТИЦИЙ - до 5000%! • nikmmgp - Новые хайпы • Инвестирую через HYIP монитор Maykenergy
Smirnov Nikolay на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
cash-boom.ru - CASH BOOM MonitoringFF Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 108 10.04.2016 15:01
Филиппинский сервис Boom Cash позволяет переводить биткоины с помощью SMS Aliaksandre Новости криптовалют 2 20.11.2015 04:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Goldmonitoring
Вход в админку
От Goldmonitoring в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
Где можно смотреть обновляемую статистику по футболу?
От luxury449 в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватара нет
Инвестиции до 1млн.$
От ИнтераКом в разделе «Список инвесторов»
Аватар polaks
Конкурс-придумай название домена,получи приз.
От polaks в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
Аватара нет
Нефть стала слишком дешёвой, и не нужна даже пиратам
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kievadult
Ставки по Мартингейлу + догон
От kievadult в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube