Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 21:35 Сегодня, 21:35 Сегодня, 21:01 #1 forfor Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 04.01.2017 Сообщений: 260 Благодарностей: 5 КП: 0.029 Конец сказки: почему биткоин упал на 300 долларов

Уже второй день цена биткоина рушится с высот,

По данным индекса CoinDesk BPI, спустя несколько дней после преодоления на 1 января отметки $1000 началось резкое падение средних рыночных показателей. Снижение, произошедшее вчерашним утром, последовало после достижения ценой максимума в $1 153.02 в начале утренних торгов.

К вечеру 5 января цена отыграла больше половины потерь, но 6 января падение возобновилось и были показаны новые минимумы около 850$. На время публикации, средняя цена биткоина составляет $910, со снижением на 15% от пика дня.



Что же послужило причиной такого стремительного обвала, неожиданного для большинства трейдеров, которых одолел бычий настрой, подкрепленный уверенным ростом трех предыдущих недель?

Все началось в Китае



Как это обычно происходит в последние годы, основным драйвером и роста и падения стали китайские биржи. Рынки BTC/CNY 5 января упали более чем на 40% по сравнению с максимумом дня на ¥8 895, опустившись до минимума ¥6 160. Сегодня биткоин провалился еще глубже, отскочив от цифры ¥5 555. Таким образом, суммарное падение на китайских биржах за два дня превзошло 58%, то есть размах колебаний оказался почти вдвое больше, чем на долларовых рынках.

На данный момент нет подтверждения прямого вмешательства китайского правительства, однако появились сообщения, что власти могут заставить государственные компании продать свои запасы иностранной валюты, чтобы остановить падение юаня. А это может способствовать укреплению юаня и рождению интереса трейдеров к данной валюте, что и произошло на валютном рынке, потянув за собой и криптовалюты.

Слухи о взломе Coinbase





Еще одна причина, которая могла подтолкнуть падение биткоина - слухи о взломе Coinbase,

Хотя Coinbase - не самая крупная среди криптовалютных бирж, компания также предоставляет крупнейший в США сервис онлайн-кошельков и услуги процессинга. Поэтому взлом кошельков этой компании по масштабу способен превзойти потери на Bitfinex полгода назад.

Пузырь лопнул



И третья, возможно основная причина столь резкого обрушения курса - сдувание спекулятивного пузыря, в очередной раз надувшегося на криптовалютном рынке. Опытные трейдеры после взрывного роста ожидают серьезной коррекции, и на этот раз повод не заставил себя ждать. После первых же известий из Китая последовала волна фиксации прибыли, а затем и панических распродаж.

Старожилы криптовалютного сообщества помнят эту картину, которая повторяется уже пятый раз - впервые в 2011 году, дважды в 2013 и в четвертый - после взлома TheDAO в июне прошлого года.

Ралли под вопросом



Колебания цен за последнюю неделю поднимает вопрос о том, продолжится ли ралли, стартовавшее в прошлом месяце? Или, нас ожидает ситуация подобная предыдущим пузырям, когда биткоин после достижения максимумов резко падал?

Не каждый смог устоять перед постоянно растущим рынком в течение последних нескольких недель. Ответ о том, насколько устойчиво текущее ралли биткоина, может лежать в объемах торгов. По крайней мере, оператор одной из биржи сообщил, что картина объемов в этом году значительно отличается от ситуации в конце 2013 года, когда цена пересекла отметку $1 100, прежде чем упасть.

Согласно комментариев представителя китайской криптовалютной биржи Huobi, которая может похвастаться почти четвертью мировой доли торговли биткоинами, ситуация сильно отличается от той, что сложилась около трех лет назад. Представитель биржи сказал: «В 2013 году, когда цена достигла отметки 8 000 юаней, недельный объем торгов составил 393 000 BTC, с амплитудой в течение недели до 103%. Объем торгов был очень мал. Сегодня, цена биткоина пробила отметку 8 000 юаней с объемами торговли в 15 млн ВТС. Текущий объем торгов в 37 раз больше объемов 2013 года.»

Количество сделок в минуту также указывает на принципиально иную картину. Хотя более высокая скорость может раскачать рынки в любом направлении в зависимости от импульса.

Сегодня рано делать определенные прогнозы на долгосрочные движения цены. До того, как уляжется шторм, пройдут еще недели. Но фундаментальные факторы роста биткоина сохраняются, и если правительства не предпримут радикальных шагов против криптовалют, а слухи о взломе Coinbase не подтвердятся, то у быков есть все шансы перехватить инициативу.

С технической точки зрения, если цена не откатится обратно в диапазон 760-780$, у биткоина еще есть возможность быстро отжаться и вернуться в район 1000$.









https://bits.media/news/konets-skazk...-300-dollarov/ Уже второй день цена биткоина рушится с высот, достигнутых в первые дни 2017 года. До исторических максимумов трехлетней давности на большинстве долларовых бирж не хватило всего 10-20 долларов, то есть 1-2%. Утром 5 января, без видимых причин и каких-либо сногсшибательных новостей, курс биткоина начал обваливаться, потеряв, на разных биржах, от 250 до 315 долларов, то есть более 35%.По данным индекса CoinDesk BPI, спустя несколько дней после преодоления на 1 января отметки $1000 началось резкое падение средних рыночных показателей. Снижение, произошедшее вчерашним утром, последовало после достижения ценой максимума в $1 153.02 в начале утренних торгов.К вечеру 5 января цена отыграла больше половины потерь, но 6 января падение возобновилось и были показаны новые минимумы около 850$. На время публикации, средняя цена биткоина составляет $910, со снижением на 15% от пика дня.Что же послужило причиной такого стремительного обвала, неожиданного для большинства трейдеров, которых одолел бычий настрой, подкрепленный уверенным ростом трех предыдущих недель?Как это обычно происходит в последние годы, основным драйвером и роста и падения стали китайские биржи. Рынки BTC/CNY 5 января упали более чем на 40% по сравнению с максимумом дня на ¥8 895, опустившись до минимума ¥6 160. Сегодня биткоин провалился еще глубже, отскочив от цифры ¥5 555. Таким образом, суммарное падение на китайских биржах за два дня превзошло 58%, то есть размах колебаний оказался почти вдвое больше, чем на долларовых рынках.На данный момент нет подтверждения прямого вмешательства китайского правительства, однако появились сообщения, что власти могут заставить государственные компании продать свои запасы иностранной валюты, чтобы остановить падение юаня. А это может способствовать укреплению юаня и рождению интереса трейдеров к данной валюте, что и произошло на валютном рынке, потянув за собой и криптовалюты.Еще одна причина, которая могла подтолкнуть падение биткоина - слухи о взломе Coinbase, распространившиеся вчера на форумах. На данный момент официального подтверждения или опровержения компанией этой информации нет. 5 января биржа проводила плановое обслуживание базы данных, для чего сервисы были остановлены на несколько часов, что и ммого стать косвенным подтверждением слухов и вызвать панику среди наиболее эмоциональных трейдеров. Сейчас Coinbase работает в обычном режиме.Хотя Coinbase - не самая крупная среди криптовалютных бирж, компания также предоставляет крупнейший в США сервис онлайн-кошельков и услуги процессинга. Поэтому взлом кошельков этой компании по масштабу способен превзойти потери на Bitfinex полгода назад.И третья, возможно основная причина столь резкого обрушения курса - сдувание спекулятивного пузыря, в очередной раз надувшегося на криптовалютном рынке. Опытные трейдеры после взрывного роста ожидают серьезной коррекции, и на этот раз повод не заставил себя ждать. После первых же известий из Китая последовала волна фиксации прибыли, а затем и панических распродаж.Старожилы криптовалютного сообщества помнят эту картину, которая повторяется уже пятый раз - впервые в 2011 году, дважды в 2013 и в четвертый - после взлома TheDAO в июне прошлого года.Колебания цен за последнюю неделю поднимает вопрос о том, продолжится ли ралли, стартовавшее в прошлом месяце? Или, нас ожидает ситуация подобная предыдущим пузырям, когда биткоин после достижения максимумов резко падал?Не каждый смог устоять перед постоянно растущим рынком в течение последних нескольких недель. Ответ о том, насколько устойчиво текущее ралли биткоина, может лежать в объемах торгов. По крайней мере, оператор одной из биржи сообщил, что картина объемов в этом году значительно отличается от ситуации в конце 2013 года, когда цена пересекла отметку $1 100, прежде чем упасть.Согласно комментариев представителя китайской криптовалютной биржи Huobi, которая может похвастаться почти четвертью мировой доли торговли биткоинами, ситуация сильно отличается от той, что сложилась около трех лет назад.Количество сделок в минуту также указывает на принципиально иную картину. Хотя более высокая скорость может раскачать рынки в любом направлении в зависимости от импульса.Сегодня рано делать определенные прогнозы на долгосрочные движения цены. До того, как уляжется шторм, пройдут еще недели. Но фундаментальные факторы роста биткоина сохраняются, и если правительства не предпримут радикальных шагов против криптовалют, а слухи о взломе Coinbase не подтвердятся, то у быков есть все шансы перехватить инициативу.С технической точки зрения, если цена не откатится обратно в диапазон 760-780$, у биткоина еще есть возможность быстро отжаться и вернуться в район 1000$.

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