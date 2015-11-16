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Москвичи пошли в обменники за долларами

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Старый Сегодня, 20:32
#1
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Аватар OPLOTT
 
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Москвичи пошли в обменники за долларами


Московские информационные веб-ресурсы сообщают, что сразу после Нового года и как только на этой неделе были оглашены первые итоги валютных торгов на ММВБ (а напомним, что этот год начался с падения курса доллара), то многие москвичи поспешили в столичные обменные пункты менять свои рубли на доллары США.

Эйфорию валютного обмена подогревает пока еще дорожающая нефть (что-то в районе 57 долл. США за баррель), а также материалы, которые размещаются в авторитетных СМИ, как например, недавняя статья в Блумберг, где Россия по инвестиционной привлекательности заняла 1 место, ну и еще например, пресс-релиз банка UBS (Швейцария), который доходность по операциям с российским рублем на уровне 26% за 2017 год.

Понимая, что пока что рубль будет укрепляться, а доллар падать, москвичи спешат не упустить благоприятный момент для подешевевшей покупки в обменниках американской валюты. Кстати, обменять валюту можно также с помощью интернет-банкинга во многих российских банках: - они предоставляют такую услугу в любое время суток и независимо от праздников. Вот этим и пользуются многие наши люди.

На вопрос журналистов: - какова сейчас ситуация в обменных пунктах, то в одном из таких московских обменников по телефону ответили буквально следующее: "К концу недели приходит достаточно много народа, поэтому долларов после середины дня может и не хватать и сегодня к концу дня, пятницы, курс доллара упал. Если будите брать от 10 000 долларов, то поменяем начиная от 61 рубля 20 копеек, а может даже и ниже, если будите брать у нас еще более крупную сумму".

Между тем, покупка подешевевших долларов пока не несет особой прибыли купившим её (имеется ввиду по текущему курсу обмена). Цены на иностранную еду, машины, обувь, одежду пока сохраняются на высоком уровне так как продавцы брали их на старом курсе, и не хотят сейчас терять, да и большинство уверено, вряд ли доллар будет слабым долгое время.

Если же говорить про прогнозы, конечно, дело это неблагодарное и эксперты только отмечают, что многое будет зависеть от стран экспортёров нефти входящих в ОПЕК и Российской Федерации. Россия пообещала к марту существенно (на 5%) подсократить свою добычу и если в число стран сокращающих добычу нефти войдёт и Иран, то соответственно цены должны будут подрасти, ну а доллар "припасть" еще ниже. И конечно это только в теории, а как будет на практике, то покажет только время. Ну а пока народ спешит в обменники, чтобы закупиться купюрами с президентами США. Просто ловит "счастливый момент"!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/586fc511d4064
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