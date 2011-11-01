Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 21:35
Сегодня, 20:21
#
1
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 227
Благодарностей: 47
karma.place
Я не админ/владелец проекта, "
KARMA Place" добавлен на мониторинг
Старт: 23.12.16
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Описание:
Цитата:
Мы предлагаем возможность зарабатывать каждому, у кого есть стремление получать доход. Мы не первый год работаем с крипто валютой, знаем как выгодней добывать и продавать, поэтому предлагаем нашим клиентам действительно выгодные и прибыльные условия.
Люди объединены великой идеей… Идеей прожить жизнь свободно. Занимайтесь тем, к чему тянется ваша душа. Об остальном позаботится KARMA…
Компания KARMA NETWORKS LIMITED – это сплоченная команда профессионалов, специалистов в своей сфере деятельности. Вся деятельность соответствует законодательным нормам страны-регистратора–Великобритании.
Инвестиционные планы: +4,4% на 1 день
+5,5% на 5 дней
+6,6% на 15 дней
+11% на 30 дней
Платёжные системы:
-
Payeer
-
Visa Qiwi Wallet
-
ЯндексДеньги
-
Advcash
-
PerfectMoney
Реферальная система многоуровневая:
5% - 1% - 1%
Выплаты:
инстант
Тех. часть:
SSL, DDoS
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Наш депозит:
Сегодня, 20:43
#
2
Профессионал
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,186
Благодарностей: 2,494
Re: karma.place
Со своей кармой я как-нибудь разберусь, а вот у админа как с этим? Карму не пора ли почистить?
Сегодня, 20:43
#
3
Любитель
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 409
Благодарностей: 40
Re: karma.place
Музыку зачем упёрли из фильма Интерстеллар?
Сегодня, 20:46
#
4
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,516
Благодарностей: 6,117
награды
Re: karma.place
Тут вход только с чистой кармой
Сегодня, 20:50
#
5
Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 2,830
Благодарностей: 3,195
Re: karma.place
Зря вы про карму - вот как может случится :
Сегодня, 20:56
#
6
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,906
Благодарностей: 4,359
Re: karma.place
Полный шлак ,мимо .
Цитата:
Почему я начала заработок с КАРМА? Для начала, это безумный процент,
Сегодня, 21:18
#
7
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 64
Благодарностей: 10
Re: karma.place
оставлю, пожалуй, это здесь.
Сегодня, 21:24
#
8
www.fairmonitor.com
Имя:
Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,407
Благодарностей: 38,525
награды
Re: karma.place
Ждем обзор от Лорда, его конек!
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Сегодня, 21:35