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karma.place

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:21
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 227
Благодарностей: 47
КП: 0.000
karma.place
Я не админ/владелец проекта, "KARMA Place" добавлен на мониторинг

Старт: 23.12.16



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Описание:
Цитата:
Мы предлагаем возможность зарабатывать каждому, у кого есть стремление получать доход. Мы не первый год работаем с крипто валютой, знаем как выгодней добывать и продавать, поэтому предлагаем нашим клиентам действительно выгодные и прибыльные условия.
Люди объединены великой идеей… Идеей прожить жизнь свободно. Занимайтесь тем, к чему тянется ваша душа. Об остальном позаботится KARMA…
Компания KARMA NETWORKS LIMITED – это сплоченная команда профессионалов, специалистов в своей сфере деятельности. Вся деятельность соответствует законодательным нормам страны-регистратора–Великобритании.
Инвестиционные планы:

+4,4% на 1 день
+5,5% на 5 дней
+6,6% на 15 дней
+11% на 30 дней

Платёжные системы:
-Payeer
-Visa Qiwi Wallet
-ЯндексДеньги
-Advcash
-PerfectMoney

Реферальная система многоуровневая:
5% - 1% - 1%

Выплаты: инстант

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

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Imperio на форуме  
Старый Сегодня, 20:43
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,186
Благодарностей: 2,494
КП: 0.357
Re: karma.place
Со своей кармой я как-нибудь разберусь, а вот у админа как с этим? Карму не пора ли почистить?
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Conqueror-V на форуме  
Старый Сегодня, 20:43
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 409
Благодарностей: 40
КП: 0.000
Re: karma.place
Музыку зачем упёрли из фильма Интерстеллар?
__________________
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tionio на форуме  
Старый Сегодня, 20:46
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,516
Благодарностей: 6,117
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: karma.place
Тут вход только с чистой кармой
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moskva на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 20:50
#5
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 2,830
Благодарностей: 3,195
КП: 0.009
Re: karma.place
Зря вы про карму - вот как может случится :

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Сергей Горин на форуме  
Старый Сегодня, 20:56
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,906
Благодарностей: 4,359
КП: 0.341
Re: karma.place
Полный шлак ,мимо .
Цитата:
Почему я начала заработок с КАРМА? Для начала, это безумный процент,
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Дмитрий Васьков на форуме  
Старый Сегодня, 21:18
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 64
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: karma.place
оставлю, пожалуй, это здесь.
Миниатюры
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 21:24
#8
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,407
Благодарностей: 38,525
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: karma.place
Ждем обзор от Лорда, его конек!
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Smirnov Nikolay на форуме  
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