ПАММ-счет EXPLOSION (Instaforex) от Sunmistik

ПАММ-счет EXPLOSION
Предлагаю Вашему вниманию свой ПАММ-счет EXPLOSION
1) название ПАММ-счета: EXPLOSION
(Instaforex);
2) дата создания ПАММ-счета: 06.01.2017г.;
3) валюта ПАММ-счета: USD;
4) краткая информация об управляющем : sunmistik FOREX-БЛОГЕР, опыт торговли на рынке лет около 8; Более подробно обо мне можно почитать в моем ФОРЕКС-БЛОГЕ на данном форуме. Ссылки в подписи.
5) капитал управляющего: 49$ - капитал Управляющего;
6) оферта ПАММ-счета: на Январь 8% прибыли управляющему, 92% - Инвесторам. ПАММ открыт для инвестиций на выходных, 9 числа инвестиции приниматься не будут, поскольку ПАММ участвует в конкурсе и правилами конкурса запрещено выводить или вводить средства в ходе конкурсной торговли. СНОВА ОКНО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ откроется в новом месяце с 1 числа. Но в Феврале условия будут уже не столь выгодны, как сейчас, и комиссия управляющего будет повышена. Поэтому только пару дней у инвесторов еще есть, чтобы успеть инвестироваться на максимально выгодных условиях за 6,7 и 8 января.
7) Минимальная сумма инвестиций от 8$, штрафы ТОЛЬКО пока не открыто ОКНО ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ.
8) В связи с этим торговый интервал МЕСЯЦ
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9) Собственная торговая система, лет 6 ей уже наверное где-то... ТС технического характера с примесью нетрадиционных фильтров для торговли. ТС ручная. Торговля агрессивная. Торговый инструмент - только золото. Торгую преимущественно внутри дня.
Цели по уровню доходности минимум 5% в месяц. Верхняя планка - сколько наторгую, столько на торгую.
9) контактная информация управляющего: почта: superdohod2017@mail.ru
; блог sunmistik.blogspot.com
10) ПАММ-счетов до этого не открывалось.