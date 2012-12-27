Etherno рефбек 100% + бонус по проекту Etherno.Tech

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После регистрации и внесении депозита, написать в этой теме:
1. Ник в проекте
2. Реквизиты для рефбэка (кошелек можете прислать в ЛС)
3. Написать мне в личку или в скайп valerysorok или в телеграмм @hyipzarabotokru
(максимум в течение 36 часов после депозита, за минусом комиссии платежной системы и проекта)
После получения рефбэка отписаться в этой теме с приложением выписки из платёжной системы.
В противном случае Вам будет отказано в предоставлении рефбэка при последующих заказах рефбека!
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