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Жители Швеции не поддержали выпуск национальной электронной валюты

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Имя: Владимир
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награды Волшебный горшочек 
Жители Швеции не поддержали выпуск национальной электронной валюты

Выпуск национальной электронной валюты e-krona, анонсированный центробанком Швеции, поддержало менее 10% населения. Об этом пишет местное издание Breakit.

Исследовательское агентство Sifo провело социологический опрос, результаты которого показали, что идею введения национальной криптовалюты e-krona одобряет менее 10% населения страны. Исследователи связывают это с низкой популярностью криптовалют в Швеции. Так, несмотря на то, что о существовании биткоина знают две трети опрошенных, всего 2% респондентов использовали его в каком-либо виде.

Напомним, что в ноябре прошлого года центральный банк Швеции Riksbank заявил о растущей необходимости выпуска собственной цифровой валюты в связи с резким сокращением объема находящих в обращении наличных денег в стране. По данным центробанка, с 2009 года этот показатель снизился на 40%.

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Метки
банк, биткоин, опрос, электронная валюта
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