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the-buy-shop.ru - Экономическая игра с выводом денег!

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:46
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 180
Благодарностей: 88
КП: 0.045
the-buy-shop.ru - Экономическая игра с выводом денег!
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта - 03.01.2017

http://the-buy-shop.ru/?i=826

Маркетинг:

1. Как играть?

После регистрации Вы получите в подарок Магазин Булочка "Хлебо-булочные изделия" стоимостью 1000 монет! Уже через 10 минут Вы можете зайти в Кассу магазина и собрать заработанные USD. Все USD можно обменять в Обменном пункте и получить игровые монеты.

2. Как долго будут приносить прибыль магазины?

Купленные Вами магазины не исчезнут никогда и будут приносить прибыль Вам до конца игрового сезона.

3. Что делать, если мне хочется купить больше магазинов, а монет не хватает?

Вы можете докупить монеты посредством электронной платежной системы PAYEER. Сделать это можно во вкладке "Пополнить баланс".

4. Что можно сделать с заработанными в игре монетами?

Все заработанные монеты попадают 50% на счет для покупок и 50% на счет для выплаты. Используя Обменник Вы сможете перевести монеты с баланса для выплаты на счет для покупок, получив при этом бонус в размере 10%, чтобы купить больше магазинов, или вывести монеты обменяв на рубли на свой электронный кошелек PAYEER.

6. Сколько я могу заработать, играя в "buy shop"?

Заработок в нашей игре нечем не ограничен, его размер зависит лишь от количества и стоимости купленных Вами магазинов. Кроме того - Вы можете зарабатывать еще больше, если будете приглашать в игру друзей и знакомых. За каждое пополнение баланса привлеченным Вами игроком, Вы будете получать 10% от суммы пополнения на счет ДЛЯ ВЫПЛАТЫ.


ПРИСУТСТВУЮТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ БОНУСЫ, БОНУСЫ НА ВЫВОД, ПЯТИМИНУТНЫЕ БОНУСЫ!

ознакомиться с проектом - http://the-buy-shop.ru/?i=826

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Последний раз редактировалось дельфин1375; Сегодня в 18:51.
дельфин1375 на форуме  
Старый Сегодня, 19:38
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 180
Благодарностей: 88
КП: 0.045
Автор темы Re: the-buy-shop.ru - Экономическая игра с выводом денег!
Выплаты инстант:


первая выплата! проверил!)
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дельфин1375 на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 180
Благодарностей: 88
КП: 0.045
Автор темы Re: the-buy-shop.ru - Экономическая игра с выводом денег!
Прикупил пару мясных магазинов!
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Старый Сегодня, 20:02
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,397
Благодарностей: 129
КП: 0.094
Re: the-buy-shop.ru - Экономическая игра с выводом денег!
Какой то сайт у них кривой слегка настораживает.
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