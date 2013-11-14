the-buy-shop.ru - Экономическая игра с выводом денег!

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта
- 03.01.2017
http://the-buy-shop.ru/?i=826
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1. Как играть?
После регистрации Вы получите в подарок Магазин Булочка "Хлебо-булочные изделия" стоимостью 1000 монет! Уже через 10 минут Вы можете зайти в Кассу магазина и собрать заработанные USD. Все USD можно обменять в Обменном пункте и получить игровые монеты.
2. Как долго будут приносить прибыль магазины?
Купленные Вами магазины не исчезнут никогда и будут приносить прибыль Вам до конца игрового сезона.
3. Что делать, если мне хочется купить больше магазинов, а монет не хватает?
Вы можете докупить монеты посредством электронной платежной системы PAYEER. Сделать это можно во вкладке "Пополнить баланс".
4. Что можно сделать с заработанными в игре монетами?
Все заработанные монеты попадают 50% на счет для покупок и 50% на счет для выплаты. Используя Обменник Вы сможете перевести монеты с баланса для выплаты на счет для покупок, получив при этом бонус в размере 10%, чтобы купить больше магазинов, или вывести монеты обменяв на рубли на свой электронный кошелек PAYEER.
6. Сколько я могу заработать, играя в "buy shop"?
Заработок в нашей игре нечем не ограничен, его размер зависит лишь от количества и стоимости купленных Вами магазинов. Кроме того - Вы можете зарабатывать еще больше, если будете приглашать в игру друзей и знакомых. За каждое пополнение баланса привлеченным Вами игроком, Вы будете получать 10% от суммы пополнения на счет ДЛЯ ВЫПЛАТЫ.
ПРИСУТСТВУЮТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ БОНУСЫ, БОНУСЫ НА ВЫВОД, ПЯТИМИНУТНЫЕ БОНУСЫ!
ознакомиться с проектом - http://the-buy-shop.ru/?i=826
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