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Инновационная система нового поколения Web Hash - лохотрон!
Новый лохотрон под названием Инновационная система нового поколения Web Hash замечен на сайтах webhash.tk и webhash.ml
По "легенде" они предоставляют в аренду вычислительные мощности для автоматического заработка. На самом деле ничего нового они не предлагают - это стандартный обман пользователей!
Сначала для того, чтобы заработать, вам предложат увеличить мощность за 390, 600 или 1500 рублей webhash.tk/upgrade.html
Затем вам покажут спектакль о том, как вы "зарабатываете". Но вывести деньги вам не дадут, так как в действительности их не существует - все просто красиво нарисовано. Но за вывод нарисованных денег вас попросят заплатить настоящие. Платить не советую - нарисованные деньги для вас никогда не станут настоящими!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!