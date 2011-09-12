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loyalrevenue.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:24
#1
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 626
Благодарностей: 156
КП: 0.000
loyalrevenue.com
Не администратор

loyalrevenue.com

Открытие 5 января 2017

Иностранная циклическая матрица рекламник

Маркетинг


Вход 5$
Для закрытия необходимо 4 человека (приглашенных самим , либо полученные от системы в порядке очереди)
Доход 10$ + 5$ автоматический реинвест
На полученные деньги вы покупаете так же рекламу показ баннеров либо открытие сайта в самом начале при входе.

Вклад bitcoin, perfect money (возможно payeer, payza указанно на сайте , пока возможности на сайте нет)

***********
Перевод гугл

Как наша система работает

Наша система представляет собой смесь из Принудительный компании Прямой Cycler и нормальный цикл, какой результат в уникальной системе!

Шаг 1
Покупайте наши Лояльных Adpacks.

За каждую Верных Adpacks вы покупаете, вы получите 5000 кредитов на рекламу и позиции в нашем Loyal Adpacks системе.

Ваша позиция будет занять последнее место в очереди Loyal Adpacks.

Шаг 2
Когда 4 новых Лояльные Adpacks продаются, первая позиция Loyal очереди Adpacks закрывается. Когда позиция закрывается, владелец позиции будет заработать $ 15, $ 10 идут прямо на ваш баланс, и вы можете снять их, а другой 5 $ система будет использовать их, чтобы автоматически покупать новые Лояльных Adpacks

Шаг 3
Когда позиция закрывается его автоматически удаляется из очереди, все остальные позиции в очереди смещаются на одну позицию вверх, 2-е место позиция перемещается по 1-ое. 3-я позиция перемещается на 2, и т.д.!

Вы можете получить пассивный доход, ничего не делая!


Не ждать в очереди!

Вам не нужно ждать в очереди, чтобы заработать получить вас позиция закрыта! Это волшебная часть нашей системы!

ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Вам не нужно ждать в очереди, если вы получаете один или несколько рефералов, которые покупают в общей сложности 4 Верных Adpacks!

Да, правильно! Вам не нужно ждать, чтобы достичь позиции один в очереди!

Наша удивительная система была построена для всех членов быть в состоянии получить прибыль, но это не справедливо, если члены, которые работают как заработать те же элементы, которые не работают! Таким образом, мы даем это большое преимущество для членов, которые рекламируют свои Busines и привлечь новых членов

РЕКЛАМА LOYALREVENUE ЗАКРЫТЬ ПОЗИЦИИ!
Реклама этой удивительной программой и за каждые 4 Лояльные Adpacks Позиции ваших рефералов покупку вы получите ваш Лояльные Adpacks позиция закрыта! Это означает, что вы будете зарабатывать $ 15, $ 10 идут прямо на ваш баланс, и вы можете снять их, а другой 5 $ система будет использовать их, чтобы автоматически покупать новые Лояльных Adpacks

ПОМОГИТЕ РЕФЕРАЛОВ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ
Дайте поддержку ваших рефералов, помочь им получить прибыль, и вы будете получать прибыль тоже! Каждый раз, когда ваши рефералы закрыть 4 позиции вы будете закрывать один тоже автоматически! Вы помочь им иметь прибыль и вы получите прибыль тоже!

Вклад


__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

https://bitcoinworld.biz/523603713/
Благотворительный фонд на основе проекта bitcoinworld.biz
fa88 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:33
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