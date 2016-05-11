Верите ли вы в астрологию, гадание, сонники, эзотерику, магию и НЛО? Если да, то этот раздел именно для вас. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:33 Сегодня, 18:33 Сегодня, 17:53 #1 forfor Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 04.01.2017 Сообщений: 233 Благодарностей: 5 КП: 0.029 Интуиция — это всегда первая мысль



К интуиции всегда относились противоречиво. То, что нельзя потрогать и научно объяснить, вызывает достаточно смешанные эмоции — от скепсиса до трепета. Одни люди отрицают ее существование, а другие считают, что это хорошо продуманный план действий плюс удача. Предположим, что интуиция существует и попробуем понять, когда ей нужно и не нужно следовать.





Некоторые путают интуицию со страхом. Им просто страшно, поэтому они говорят: «Моя интуиция подсказывает мне, что этого делать не надо». Во многих случаях такой человек просто боится или у него недостаточно информации. Поэтому такое невежество выдается за интуицию. Как мы видим, крайне сложно отличить интуицию от других эмоций и нужно ее хоть каким-то образом сделать более видимой и осязаемой.





Интуиция стоит на четырех пластах, поэтому рассмотрим каждый из них отдельно.





Доверие



Если вы чувствуете, что не можете доверять человеку, скорее всего это правильное чувство. Здесь не только в интуиции дело, мозг человека считывает информацию о собеседнике, его поведении, манере и жестах. Если же у вас нет возможности увидеть человека в живую, тогда к делу подключается шестое чувство в полной мере.



Очень важно осознавать, что именно говорит с вами внутри вас — интуиция, страх, сомнение или прошлый опыт. Когда вы понимаете, с каким чувством имеете дело, вы переходите на новый уровень. Интуиция предполагает веру и предчувствие.



Если у вас огромный опыт общения с людьми и вы получаете огромные преимущества от знакомств, люди вас крайне редко подводят, тогда делайте то, что делали раньше, доверяйте себе и им. Если же ваше доверие легко обмануть даже в случае, когда вам кажется что человек достойный, значит прекратите прислушиваться к себе. Хотя бы временно, пока не приобретете навык интуиции и не сможете за пару мгновений многое понять о человеке.



Читайте книги по социальной психологии, наблюдайте за людьми и попытайтесь понять, почему они вам нравятся и почему нет. Развивайте эмпатию и социальный интеллект.



Так что совет достаточно прост: выпишите на листе бумаги названия сфер жизни, в которых у вас большие успехи и следуйте своей интуиции. Во всех других сферах вам нужно быть очень осторожными и тщательно анализировать любую информацию. Когда что-то вызывает у вас восторг, то скорее всего вы будете принимать правильные интуитивные решения и преуспевать.



Действие



Интуиция развивается лучше после действий и решений, чем до них. Поэтому принимайте решения и действуйте, прислушиваясь к шестому чувству, а не подвергайте все критике и не делайте ничего. Сделайте первый шаг и посмотрите что будет.



Если вы начинаете свой путь в бизнесе, у вас не может быть абсолютно никакой интуиции в этой сфере. Пробуйте себя, совершайте ошибки и смотрите, чему это вас научит. Многие люди так и не начинают заниматься бизнесом просто потому, что знают примеры, когда их знакомые потеряли много денег и прогорели. Они не думают о тех, у кого все получилось. В этом случае ими руководит только страх.



Поэтому попробуйте сделать пару шагов в бизнесе, изучать эту сферу, интересоваться ею. Если вы довольны успехами, сделайте еще пару шагов. Интуиция появится потом, потому что у нее уже есть какая-то база, это не чистые домыслы и предубеждения.



Вера





Удивительно, но вера в себя, в людей или Вселенную позволяет человеку сделать намного больше, чем если он ко всему относится с опаской и осторожностью. Чем бы вы ни занимались, вам нужна вера в себя и в то, что вы занимаетесь правильным делом и можете помочь людям.



Вера может быть слепой, однако в нашем случае очень важно искать подтверждения. Если вы верите в свое творчество или свой бизнес, читайте истории людей, которые добились огромного успеха в этих сферах. А лучше знакомьтесь с ними лично.



Вера в людей приводит к тому, что вы перестаете бояться новых знакомств и учитесь сотрудничать с ними. Даже если когда-нибудь вас подведут, все равно верьте до конца. Иногда даже плохой человек способен на хорошие поступки, если в него верят и доверяют ему.



Первая мысль



Это самый сложный шаг, потому что люди так привыкли все поддавать сомнению, что эта самая первая мысль звучит внутри настолько тихо, что ее можно и не заметить. Задайте себе прямой вопрос и прислушайтесь к первому ответу. Это не значит, что он правильный, однако при солидной практике вы научитесь понимать, интуитивная это мысль или же критическая.



На первых порах в голову может прийти сразу несколько мыслей и будет очень трудно понять, какая из них была первой. Тогда запишите все свои мысли на бумаге и прочитайте каждую из них отдельно. Та, которая вызовет наиболее сильный отклик, скорее всего и будет той самой интуитивной мыслью.



Интуиция — это всегда первая мысль. Если вы приняли правильное решение после нескольких часов обдумывания, это значит что вы взвесили все за и против, проанализировали все варианты и на основе этого решили, что вам делать. Оба подхода прекрасны и могут сочетаться друг с другом. Когда у вас мало времени и нужно решить сразу, на выручку приходит интуиция. Если же времени намного больше, вы можете себе позволить анализировать и планировать свои действия и решения.





http://planetatain.ru/news/intuicija...016-12-23-4964 К интуиции всегда относились противоречиво. То, что нельзя потрогать и научно объяснить, вызывает достаточно смешанные эмоции — от скепсиса до трепета. Одни люди отрицают ее существование, а другие считают, что это хорошо продуманный план действий плюс удача. Предположим, что интуиция существует и попробуем понять, когда ей нужно и не нужно следовать.Некоторые путают интуицию со страхом. Им просто страшно, поэтому они говорят: «Моя интуиция подсказывает мне, что этого делать не надо». Во многих случаях такой человек просто боится или у него недостаточно информации. Поэтому такое невежество выдается за интуицию. Как мы видим, крайне сложно отличить интуицию от других эмоций и нужно ее хоть каким-то образом сделать более видимой и осязаемой.Интуиция стоит на четырех пластах, поэтому рассмотрим каждый из них отдельно.Если вы чувствуете, что не можете доверять человеку, скорее всего это правильное чувство. Здесь не только в интуиции дело, мозг человека считывает информацию о собеседнике, его поведении, манере и жестах. Если же у вас нет возможности увидеть человека в живую, тогда к делу подключается шестое чувство в полной мере.Очень важно осознавать, что именно говорит с вами внутри вас — интуиция, страх, сомнение или прошлый опыт. Когда вы понимаете, с каким чувством имеете дело, вы переходите на новый уровень. Интуиция предполагает веру и предчувствие.Если у вас огромный опыт общения с людьми и вы получаете огромные преимущества от знакомств, люди вас крайне редко подводят, тогда делайте то, что делали раньше, доверяйте себе и им. Если же ваше доверие легко обмануть даже в случае, когда вам кажется что человек достойный, значит прекратите прислушиваться к себе. Хотя бы временно, пока не приобретете навык интуиции и не сможете за пару мгновений многое понять о человеке.Читайте книги по социальной психологии, наблюдайте за людьми и попытайтесь понять, почему они вам нравятся и почему нет. Развивайте эмпатию и социальный интеллект.Так что совет достаточно прост: выпишите на листе бумаги названия сфер жизни, в которых у вас большие успехи и следуйте своей интуиции. Во всех других сферах вам нужно быть очень осторожными и тщательно анализировать любую информацию. Когда что-то вызывает у вас восторг, то скорее всего вы будете принимать правильные интуитивные решения и преуспевать.Интуиция развивается лучше после действий и решений, чем до них. Поэтому принимайте решения и действуйте, прислушиваясь к шестому чувству, а не подвергайте все критике и не делайте ничего. Сделайте первый шаг и посмотрите что будет.Если вы начинаете свой путь в бизнесе, у вас не может быть абсолютно никакой интуиции в этой сфере. Пробуйте себя, совершайте ошибки и смотрите, чему это вас научит. Многие люди так и не начинают заниматься бизнесом просто потому, что знают примеры, когда их знакомые потеряли много денег и прогорели. Они не думают о тех, у кого все получилось. В этом случае ими руководит только страх.Поэтому попробуйте сделать пару шагов в бизнесе, изучать эту сферу, интересоваться ею. Если вы довольны успехами, сделайте еще пару шагов. Интуиция появится потом, потому что у нее уже есть какая-то база, это не чистые домыслы и предубеждения.Удивительно, но вера в себя, в людей или Вселенную позволяет человеку сделать намного больше, чем если он ко всему относится с опаской и осторожностью. Чем бы вы ни занимались, вам нужна вера в себя и в то, что вы занимаетесь правильным делом и можете помочь людям.Вера может быть слепой, однако в нашем случае очень важно искать подтверждения. Если вы верите в свое творчество или свой бизнес, читайте истории людей, которые добились огромного успеха в этих сферах. А лучше знакомьтесь с ними лично.Вера в людей приводит к тому, что вы перестаете бояться новых знакомств и учитесь сотрудничать с ними. Даже если когда-нибудь вас подведут, все равно верьте до конца. Иногда даже плохой человек способен на хорошие поступки, если в него верят и доверяют ему.Это самый сложный шаг, потому что люди так привыкли все поддавать сомнению, что эта самая первая мысль звучит внутри настолько тихо, что ее можно и не заметить. Задайте себе прямой вопрос и прислушайтесь к первому ответу. Это не значит, что он правильный, однако при солидной практике вы научитесь понимать, интуитивная это мысль или же критическая.На первых порах в голову может прийти сразу несколько мыслей и будет очень трудно понять, какая из них была первой. Тогда запишите все свои мысли на бумаге и прочитайте каждую из них отдельно. Та, которая вызовет наиболее сильный отклик, скорее всего и будет той самой интуитивной мыслью.Интуиция — это всегда первая мысль. Если вы приняли правильное решение после нескольких часов обдумывания, это значит что вы взвесили все за и против, проанализировали все варианты и на основе этого решили, что вам делать. Оба подхода прекрасны и могут сочетаться друг с другом. Когда у вас мало времени и нужно решить сразу, на выручку приходит интуиция. Если же времени намного больше, вы можете себе позволить анализировать и планировать свои действия и решения.

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

__________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 18:33 Сегодня, 18:33 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Интуиция в ставках на спорт Артём Кожевников Букмекерство: общий форум 225 29.08.2016 16:07 Дисциплина или интуиция? Слай Психология трейдинга 219 11.05.2016 17:47



Случайные темы Санкт-Петербургский Банк Инвестиций - sbionline.ru От nlobp в разделе «Банки России» Winter Finance - winter-finance.com От Nata Kras в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Visa жалуется на последствия санкционной политики против России От Мониторинг Хайпов в разделе «Новости в банковской сфере и страховании» ВНИМАНИЕ! Кидок вернулся, даже не сменив АСЮ 617-048-829 От disss в разделе «Список интернет мошенников» keyandway.com - keyandway От vark в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ» С января в Чехии вырастет минимальная зарплата От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑

