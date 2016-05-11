Интуиция — это всегда первая мысль

К интуиции всегда относились противоречиво. То, что нельзя потрогать и научно объяснить, вызывает достаточно смешанные эмоции — от скепсиса до трепета. Одни люди отрицают ее существование, а другие считают, что это хорошо продуманный план действий плюс удача. Предположим, что интуиция существует и попробуем понять, когда ей нужно и не нужно следовать.
Некоторые путают интуицию со страхом. Им просто страшно, поэтому они говорят: «Моя интуиция подсказывает мне, что этого делать не надо». Во многих случаях такой человек просто боится или у него недостаточно информации. Поэтому такое невежество выдается за интуицию. Как мы видим, крайне сложно отличить интуицию от других эмоций и нужно ее хоть каким-то образом сделать более видимой и осязаемой.
Интуиция стоит на четырех пластах, поэтому рассмотрим каждый из них отдельно.
Доверие
Если вы чувствуете, что не можете доверять человеку, скорее всего это правильное чувство. Здесь не только в интуиции дело, мозг человека считывает информацию о собеседнике, его поведении, манере и жестах. Если же у вас нет возможности увидеть человека в живую, тогда к делу подключается шестое чувство в полной мере.
Очень важно осознавать, что именно говорит с вами внутри вас — интуиция, страх, сомнение или прошлый опыт. Когда вы понимаете, с каким чувством имеете дело, вы переходите на новый уровень. Интуиция предполагает веру и предчувствие.
Если у вас огромный опыт общения с людьми и вы получаете огромные преимущества от знакомств, люди вас крайне редко подводят, тогда делайте то, что делали раньше, доверяйте себе и им. Если же ваше доверие легко обмануть даже в случае, когда вам кажется что человек достойный, значит прекратите прислушиваться к себе. Хотя бы временно, пока не приобретете навык интуиции и не сможете за пару мгновений многое понять о человеке.
Читайте книги по социальной психологии, наблюдайте за людьми и попытайтесь понять, почему они вам нравятся и почему нет. Развивайте эмпатию и социальный интеллект.
Так что совет достаточно прост: выпишите на листе бумаги названия сфер жизни, в которых у вас большие успехи и следуйте своей интуиции. Во всех других сферах вам нужно быть очень осторожными и тщательно анализировать любую информацию. Когда что-то вызывает у вас восторг, то скорее всего вы будете принимать правильные интуитивные решения и преуспевать.
Действие
Интуиция развивается лучше после действий и решений, чем до них. Поэтому принимайте решения и действуйте, прислушиваясь к шестому чувству, а не подвергайте все критике и не делайте ничего. Сделайте первый шаг и посмотрите что будет.
Если вы начинаете свой путь в бизнесе, у вас не может быть абсолютно никакой интуиции в этой сфере. Пробуйте себя, совершайте ошибки и смотрите, чему это вас научит. Многие люди так и не начинают заниматься бизнесом просто потому, что знают примеры, когда их знакомые потеряли много денег и прогорели. Они не думают о тех, у кого все получилось. В этом случае ими руководит только страх.
Поэтому попробуйте сделать пару шагов в бизнесе, изучать эту сферу, интересоваться ею. Если вы довольны успехами, сделайте еще пару шагов. Интуиция появится потом, потому что у нее уже есть какая-то база, это не чистые домыслы и предубеждения.
Вера
Удивительно, но вера в себя, в людей или Вселенную позволяет человеку сделать намного больше, чем если он ко всему относится с опаской и осторожностью. Чем бы вы ни занимались, вам нужна вера в себя и в то, что вы занимаетесь правильным делом и можете помочь людям.
Вера может быть слепой, однако в нашем случае очень важно искать подтверждения. Если вы верите в свое творчество или свой бизнес, читайте истории людей, которые добились огромного успеха в этих сферах. А лучше знакомьтесь с ними лично.
Вера в людей приводит к тому, что вы перестаете бояться новых знакомств и учитесь сотрудничать с ними. Даже если когда-нибудь вас подведут, все равно верьте до конца. Иногда даже плохой человек способен на хорошие поступки, если в него верят и доверяют ему.
Первая мысль
Это самый сложный шаг, потому что люди так привыкли все поддавать сомнению, что эта самая первая мысль звучит внутри настолько тихо, что ее можно и не заметить. Задайте себе прямой вопрос и прислушайтесь к первому ответу. Это не значит, что он правильный, однако при солидной практике вы научитесь понимать, интуитивная это мысль или же критическая.
На первых порах в голову может прийти сразу несколько мыслей и будет очень трудно понять, какая из них была первой. Тогда запишите все свои мысли на бумаге и прочитайте каждую из них отдельно. Та, которая вызовет наиболее сильный отклик, скорее всего и будет той самой интуитивной мыслью.
Интуиция — это всегда первая мысль. Если вы приняли правильное решение после нескольких часов обдумывания, это значит что вы взвесили все за и против, проанализировали все варианты и на основе этого решили, что вам делать. Оба подхода прекрасны и могут сочетаться друг с другом. Когда у вас мало времени и нужно решить сразу, на выручку приходит интуиция. Если же времени намного больше, вы можете себе позволить анализировать и планировать свои действия и решения.
http://planetatain.ru/news/intuicija...016-12-23-4964