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AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию

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Старый Сегодня, 17:43
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,464
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AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию


Китайский интернет-ретейлер AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию через логистическую компанию SPSR. Это произошло из-за проблем с таможенным оформлением, сообщает в пятницу, 6 января, ТАСС.

Продавцы, реализующие товар через систему, получили уведомление в письме.

«Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка — SPSR" и "AliExpress доставка без забот — прежде всего" в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», — говорится в сообщении компании.

В конце декабря пользователи пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на Aliexpress, прошедшей 11 ноября.

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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 17:48
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 41
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Re: AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
мне уже давно перестали приходить неотслеживаемые заказы с али((. живу в орене и теперь вынуждена просить у продавца платную доставку с треком.так дороже,но зато надежнее. а так видно,что пришли в россии и дальше тишина. ладно хоть деньги возращают
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olya-popova на форуме  
Старый Сегодня, 18:12
#3
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,011
Благодарностей: 961
КП: 0.109
Re: AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию
Я думаю это временно, так как Алиэкспресс такой остановкой теряют очень большие деньги.
Лично я всегда заказываю обычной доставкой, приходит через 60-80 дней после заказа
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Alcest на форуме  
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