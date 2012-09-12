В Нацбанке прокомментировали появление купюры в 1000 грн

В Нацбанке считают оптимальным сейчас ввести купюру в 1000 грн.
Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
“Наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база и уровень цен в стране, оптимально введение этой купюры”, – сказал он.
По его словам, банкнота крупного номинала стимулирует теневую экономику. Однако сейчас ее введение необходимо.
“Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят про евро. Что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров”, – уточнил Сологуб.
Интригу о том, кого из известных украинцев изобразят на этих деньгах, финучреждение продержит недолго, прокомментировал чиновник.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392...ury-v-1000-grn