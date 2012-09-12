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В Нацбанке прокомментировали появление купюры в 1000 грн

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Старый Сегодня, 17:37
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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награды Волшебный горшочек 
В Нацбанке прокомментировали появление купюры в 1000 грн
В Нацбанке считают оптимальным сейчас ввести купюру в 1000 грн.

Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

“Наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база и уровень цен в стране, оптимально введение этой купюры”, – сказал он.

По его словам, банкнота крупного номинала стимулирует теневую экономику. Однако сейчас ее введение необходимо.

“Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят про евро. Что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров”, – уточнил Сологуб.

Интригу о том, кого из известных украинцев изобразят на этих деньгах, финучреждение продержит недолго, прокомментировал чиновник.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392...ury-v-1000-grn
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 17:39
#2
Интересующийся
 
Имя: Тот Самый
Пол: Мужской
Адрес: Испания, Мадрид (временно)
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 210
Благодарностей: 12
КП: 0.046
Re: В Нацбанке прокомментировали появление купюры в 1000 грн
Давайте сразу купюру на 1 000 000 гривен, чеж уж там

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bezuprechnuy на форуме  
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Старый Сегодня, 17:39
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,464
Благодарностей: 571
КП: 0.042
Re: В Нацбанке прокомментировали появление купюры в 1000 грн
Значит все-таки появиться эта купюра в обороте, ну посмотрим как она будет выглядеть, держат интригу как ни как )) Да и с постоянным повышением цен вполне логично ее появление.
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ttxz на форуме  
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Старый Сегодня, 17:41
#4
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 233
Благодарностей: 5
КП: 0.029
Re: В Нацбанке прокомментировали появление купюры в 1000 грн
Мне сразу подумалось что удобнее давать взятки такими купюрами. Меньше пачка,меньше палева,больше влезет общая сумма в чемодан,например.
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 18:11
#5
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,011
Благодарностей: 961
КП: 0.109
Re: В Нацбанке прокомментировали появление купюры в 1000 грн
Было бы очень интересно посмотреть на эту купюру, то уже столько мифов о ней ходит
В целом, я поддерживаю ввод этой купюры, проще будет совершать покупки.
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