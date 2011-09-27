Телепортация человека все ближе: уже к 2040 году
Январь 3, 2017
Процесс телепортации во все времена фигурировал лишь в научной фантастике. Впрочем, как утверждают теперь ученые, она может стать реальностью уже при жизни нынешнего поколения людей.
Американские исследователи объявили, что через четверть века человека можно будет мгновенно доставить в любую точку планеты с помощью телепортации, сообщает Joinfo.ua.
«Теоретически все уже готово, осталось слегка поработать над техническими моментами», сообщили специалисты. В основу лягут квантовые технологии. В 2016 году группа физиков из Канады и Китая попробовали провести сеанс телепортации на расстояние в 30 километров. При этом использовались сети с длиной волны от 795 до 1500 нанометров. В эксперименте использовались механизмы обратной связи и синхронизации.
Вместе с тем, не исключено, что в случае успешного внедрения технологии в перспективе могут пострадать транспортные компании, так как необходимость в самолетах, автомобилях, поездах и кораблях отпадет.
Напомним, недавно ученые сообщили о получении из космоса ранее неизвестных «странных» сигналов.
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