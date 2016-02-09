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#1
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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 561
Благодарностей: 67
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Стартап облачной безопасности Bitglass привлек $45 млн. для улучшения защиты данных.
Стартап в сфере облачной безопасности Bitglass, который помогает защитить корпоративные данные, привлек в раунде серии C $45 млн. от нового инвестора Future Fund, при участии прежних инвесторов NEA, Norwest, Singtel Innov8 и других.
Созданный в Калифорнии в 2013 году Bitglass является детищем генерального директора Ната Косика, ветерана IT-индустрии, который проработал ведущим инженером в Hewlett-Packard с 1989 до 1997 года, после чего он основал и продал несколько компаний-тяжеловесов, таких как Cisco. Он также написал книгу о машинном обучении еще в 1991 году.
Поскольку все больше и больше компаний обращаются к облачным вычислениям “SaaS”, сотрудники могут получить доступ к данным компании удаленно из любого места, так что фирмы сталкиваются с реальностью, в которой они не владеют или не контролируют множество каналов, по которым устремлены информационные потоки — будь то серверы, приложения, устройства или сами сети. И вот здесь Bitglass вступает в игру, поставив себя между приложениями сотрудников и серверами, осуществляя контроль, шифрование или редактирование по мере необходимости. Технология фактически позволяет сотрудникам безопасно использовать устройства в интересах компании, используя облачные сервисы включая Google’s G Suite, Microsoft Office 365, Box и многое другое.
“Облачные и мобильные бизнес-данные за пределами брандмауэра, подвергаются комплексу рисков” - говорит Косик. “Bitglass обеспечивает защиту данных в облаке в режиме реального времени при доступе с любого устройства. Это финансирование является свидетельством нашей сильной позиции на рынке и финансового благополучия”.
Компания уже привлекала финансирование в размере $10 млн. вскоре после своего основания в 2013 году и спустя год закрыла очередной раунд с суммой $25 млн. Таким образом, до сих пор общий объем финансирования составил $80 млн., и компания собирается использовать новые средства, чтобы наращивать присутствие по всему миру, в том числе в США, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Ежегодно около $110 млрд. расходуется на облачные сервисы, и эта цифра растет с каждым голом на 28%, так что Bitglass двигается в нужном направлении и будет продолжать расти.
“Bitglass имеет все необходимое для прочной независимой компании — растущий рынок, передовую технологию и сильную команду”, - говорит Скотт Санделл, управляющий генеральный партнер NEA.
Переведено специально для форума mmgp: http://venturebeat.com/2017/01/06/cl...es-45-million/
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Сегодня, 17:36
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#2
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Любитель
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,396
Благодарностей: 129
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Re: Стартап облачной безопасности Bitglass привлек $45 млн. для улучшения защиты данн
Сегодня безопасность в сети является очень важной составляющей любого бизнеса. Практически любую компания может разориться если ее корпоративная информация попадет не в те руки.
По этому думаю стартап однозначно будет иметь успех.
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Сегодня, 18:33
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