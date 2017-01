forfor Интересующийся

10 оригинальных идей покупок на AliEхpress 10 оригинальных идей покупок на AliEхpress









Онлайн-шоппинг на AliEхpress сродни посещению азиатских ночных рынков: вокруг тонны яркой экзотики, цены пляшут в невообразимых пределах, глаза разбегаются. Но, к счастью, в инете в бока никто не толкает, и за бумажником присматривать не нужно. Хотя нет, нужно: стоит увлечься, как в корзине мгновенно появляется с десяток безделиц, каждая из которых обещает тот самый «широкий функционал» и вообще изменить жизнь к лучшему.

Данная подборка продолжает славную традицию информирования общественности об интересных и теоретически полезных находках на AliEхpress. Так что вот вам «горячая десятка» из числа «высококачественных брендовых товаров» от дядюшки Ляо и других мастеров из Поднебесной.

1. Держатель для планшета на гибкой ножке













На удивление полезный девайс, такой себе комплект hands free для адептов диванного образа жизни. Устанавливаем держатель на близлежащем столике или табурете, крепление вполне выдерживает вес среднестатистического 10-дюймового планшета. В результате планшет не греет пузо, освободившее место можно использовать для размещения тарелки со вкусняшками. Второй вариант применения держателя с планшетом – в кухне, в качестве альтернативы телевизору.

Где купить: aliexpress.com



Цена: $6,90

2. Прозрачная мышь для компьютера





Типичный офисный «грызун» о трех кнопках с USB-хвостом и оптическим датчиком на 1200 dpi. Главная фишка – прозрачный корпус и дизайн в духе минимализма. В общем, все как положено. В темноте мышь светится бледным светом. Помимо прозрачного также доступна в синем, зеленом, красном и фиолетовом вариантах. Ввиду особой прозрачности чистить мышку придется чаще и сильней обычного. И перед началом работы с компьютером мыть руки. С мылом.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $2,51



3. Миниатюрный адаптер USB OTG





Количество смартфонов без слота для карты памяти неуклонно растет. А вот кабель USB OtG (USB On the Go) для подключения флешек и прочих аксессуаров в коробку с девайсом кладет не каждый производитель. В общем, кладут китайцы на это дело. Сам адаптер примечателен миниатюрными размерами и совмещен с карт-ридером microSD. Девайс вполне себе комфортно может обитать в бумажнике или кармане сумки и извлекаться оттуда в случае необходимости.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $0,46



4. Ювелирные весы





Кухонные весы продаются и в украинских магазинах, но вот модели с точностью до 0,1 г еще придется поискать. Весы выручают при приготовлении детского питания, коктейлей, заваривания чая или расфасовки чего покрепче. Предусмотрена функция взвешивания тары. Питается устройство от двух батареек ААА, которые в комплекте поставки отсутствуют.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $3,76



5. Триммер





Посещение барбершопов – дело, несомненно, нужное и ответственное. Но какой в этом толк, если борода отросла где-то на даче? Простенький триммер на батарейках вполне сгодится для облагораживания зарослей на лице. Но только в случае, если щетина по своим свойствам все же отличается от стальной проволоки. Иначе височки сами себя не выбреют.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $4,30



6. Ночник





Самое время дополнить берлогу, поросшую уютным мхом, колдовским светом волшебных грибов. Ну в самом деле, не розочки и слоников же покупать! Ночник с мягким светом поможет отыскать дорогу к холодильнику во тьме ночной. На выбор доступно семь цветов свечения центрального гриба. Работает прибор от электросети 220 В и потребляет минимум энергии.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $1,20



7. Кабель USB + Lightning





Фанатики Apple могут сколь угодно долго вещать об использовании исключительно фирменных аксессуаров. Но лишь до того момента, как приспичит зарядить смартфон. И вот тут пригодится кабель «2-в-1» с портами lightning и microUSB. Зарядка доступна в четырех цветах и справляется с двумя одновременно подключенными устройствами. Металлическое кольцо наталкивает на мысль прицепить шнурок к связке ключей, но в этом случае пластик поцарапается мгновенно.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $1,24



8. Косметичка-органайзер





Удобное вместилище для хранения всяких мелочей, которые вполне возможно забыть и легко потерять. Для женщин это не слишком элегантная косметичка с ручками, а вот мужик в таком органайзере с комфортом разместит флешки, кабели, зарядки, карты памяти, адаптеры, вот это все. Если повезет – еще и мышка с зарядкой для ноутбука влезет.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $2,49



9. Фонарь для внешней батареи





Освещать себе дорогу смартфоном в темном переулке – плохая примета. Чтобы не носить с собой фонарик, лучше использовать внешнюю батарею со встроенными светодиодами. Или приспособить для этих целей уже купленный power bank в паре с фонариком на 300 люмен. Но стоит учесть, что фонарик потребляет меньше смартфона, и некоторые продвинутые портативные аккумуляторы игнорируют его, считая, что к порту USB ничего не подключено, и прекращают подачу энергии.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $2,19



10. Портативная Bluetooth-колонка





К средствам воспроизведения теплого лампового звука и мощных басов эта беспроводная колонка не принадлежит. Но, в любом случае, проигрывает музыку громче смартфона. Оснащена бледной светодиодной подсветкой, сгодится в качестве переносного ночника. Есть слот microSD (до 32 Гбайт) и функция воспроизведения с карты памяти. Встроенный микрофон позволяет использовать девайс для громкой связи. Защита от влаги и пыли отсутствует, но колонка вполне способна выдержать два-три аккуратных падения или одну бурную вылазку на шашлыки.

Где купить: aliexpress.com

Цена: $2,78





