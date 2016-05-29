Эти технологии изменят вашу жизнь в 2017 году

Как и в научно-фантастических фильмах, флагманские телефоны этого года будут практически на весь экран. Некоторые из нас начнут носить компьютеры на лицах. И высока вероятность, что искусственный интеллект начнет принимать решения от вашего имени. Да, телепортация все еще неподвластна нашему брату. Но мы все равно будем в восторге от того, что появится на полках в следующие 12 месяцев. В списке ниже мы поговорим с инсайдерами, увидим тенденции, заглянем в хрустальный шар и попробуем определить технологии, которые окажут влияние на наше краткосрочное будущее — к худшему или к лучшему.
В этом году мы увидим растущее значение программного обеспечения. Совсем не обязательно будет покупать новый телефон, телевизор, часы или колонки, чтобы заполучить искусственный интеллект себе домой. Он явится с приложениями и обновлениями, равно как и с новенькими гаджетами. И если вас еще не взламывали, в 2017 году шансы, что это произойдет, будут выше. Некоторые крупные компании продолжат контролировать, что вы читаете и смотрите.
Мобильные видео прольются рекой
Хотите вы этого или нет, но в этом году вы будете смотреть больше видео на своем смартфоне. И если к нам эта тенденция, возможно, придет несколько позже, технологии развиваются так быстро, что это точно произойдет в 2017. Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live. С новыми функциями потокового видео все крупнейшие социальные сети стали телевизионными сетями в вашем кармане.
«Компьютеры-намордники» наносят ответный удар
Спустя четыре года после явления (безуспешного) Google Glass, ношение компьютера в очках уже не кажется таким странным. Прошлой осенью люди стояли в очереди часами, чтобы купить пару Snap Spectacles со встроенной камерой. И успех Pokemon Go научил миллионы людей, какими мощными могут быть технологии дополненной реальности, когда цифровой слой накладывается поверх реального мира. Одним из преимуществ дополненной реальности перед виртуальной является то, что первая не так сильно изолирует человека от мира, оставляет мост.
В этом году должны появиться очки, которые проецируют изображения прямо в ваше поле зрения — возможно, новая версия многообещающей HoloLens от Microsoft, а может быть что-то и от компании Apple. Также не забываем про Magic Leap.
Говорящие колонки, которых стоит послушать
Управление голосом проделало большой путь в 2016 году, благодаря тому, что Echo и Echo Dot принесли удобство общения с помощником Alexa от Amazon в миллионы кухонь и домашних офисов.
В 2017 году наступление будет еще более широкомасштабным. Sonos интегрирует Alexa, поэтому люди смогут наслаждаться услугами голосового помощника, не страдая от плохого качества звука. GE и другие крупные производители добавят бота Amazon в посудомойки, стиральные машины и тому подобное. Виртуальный ассистент Cortana от Microsoft объединится с колонкой от Harman Kardon, а Google планирует усовершенствовать свою колонку Home услугами третьих лиц.
Facebook серьезно относится к новостям
Долгое время Facebook отнекивалась от своей ответственности в качестве медийной компании. Но выборы в США в 2016 году подняли волну критики от левых и правых о том, как социальная сеть подавала новости — как реальные, так и фейковые. В канун 2017 года Марк Цукерберг пообещал разобраться и приложить усилия к отделению липовых историй от настоящих, а также поработать с факт-чекинговыми группами. Война Facebook с «фейковыми новостями» может изменить процесс поглощения информации сотен миллионов людей и снизить распространение невежества, которое упрощает дизайн Facebook.
Роботы выходят на дорогу
В этом году роботы будут больше внимания уделять вождению. Трудно найти автопроизводителя — будь то Honda, Hyundai или BMW — который в 2017 году не оснащает свои модели функциями помощи водителю, вроде автоматического торможения во избежание столкновения или автоматического рулевого управления, позволяющего избежать дрейфа с полосы движения. Эти функции, наряду с Wi-Fi, навигационными системами и кучей датчиков — прокладывают дорогу к нашему подключенному будущему без водителей.
Все не так далеко, как вы думаете. В этом году вы, возможно, прокатитесь в самоуправляемом автомобиле.
Тревожный звоночек частной неприкосновенности
Киберпреступность изменила мир в 2016 году, когда Yahoo провозгласила, что потеряла миллиард логинов, а американское правительство обвинило хакеров в саботаже президентских выборов. В 2017 году вас точно взломают, если еще не. Активисты цифровых прав бьют тревогу по поводу растущего надзора со стороны правительства. Маркетологи вроде Google еще агрессивнее собирают данные, чтобы составить подробную картину вашего онлайн-поведения. Что можно сделать? Обложиться паролями, обновлениями ПО и средствами передачи зашифрованных сообщений? Пф.
Консоли поднимут ставки
Следующий год принесет новую ВР-ориентированную Microsoft Xbox и гибрид настольной и карманной консоли Nintendo Switch. Sony, вероятно, тоже покажет новенькую PlayStation.
Игровые системы рассчитаны на шесть-восемь лет, но сфера развлечений развивается все быстрее и быстрее, игры становятся все более агрессивными по части требований, а дисплеи все круче, например, обзаводятся 4K-разрешением и цветами HDR. Игры в виртуальной реальности (ВР) тоже очень требовательны к вычислительной мощности. Если производители консолей не захотят выпускать новые приставки ежегодно, им придется менять парадигму, в которой их системы смогут быстрее принимать новые возможности.
Экраны захватывают пространство
iPhone 7, в принципе, не удивил (разве что лишился разъема для наушников). Samsung Galaxy Note 7 был незабываем, но по другим причинам. Если 2016 год можно назвать скучным по части смартфонов, 2017 — годом их переосмысления. Скачки в технологиях экрана и программном обеспечении проложат путь к самому крупному переосмыслению за последние годы. Apple, как ожидается, пойдет на все ради 10-летия iPhone. Ходят слухи о бескнопочных моделях с изогнутыми OLED-дисплеями. Samsung, которая уже начала продвигать изогнутые безрамочные модели, продолжит тенденцию с Galaxy S8, а также даст своему флагманскому телефону новую функциональность ИИ.
Искусственный интеллект
ИИ, наверное, можно назвать заголовком года 2016. AlphaGo упомянули, OpenAI получила миллиард долларов на разработку ИИ, младенцы уже говорят с Google Home и Amazon Echo. А ведь это поколение может уже и не вспомнить, что такое настольные компьютеры. Идея «взять продукт X и добавить к нему ИИ» станет притчей во языцех в 2017 году.
Децентрализованные p2p-сети
Некоторых экспертов восхищает будущее децентрализованных peer-to-peer (p2p) сетей. Как видно из принципов разделенной экономики, с их помощью можно было бы с легкостью сделать богатым небольшое сообщество, разделив его ресурсы между людей. Можно использовать блокчейны, криптовалюту и BitTorrent для переоценки ценностей, интеграции демократического принятия решений на основе блокчейна, создания децентрализованных p2p-организаций и организационных принципов платформенной кооперации. Однажды, возможно, эта тенденция приведет к созданию локальных экономик, использующих имеющиеся ресурсы вместо приобретения новых.
Обучение при помощи технологий
За последние несколько лет мы видели много крутых случаев, когда технологии использовались для улучшения обучения в классе. Например, виртуальная реальность позволила заглянуть ученикам в кровоток или даже собрать скелет в лаборатории Дарвина. В 2017 году будет новая волна применения ИИ, направленного на улучшение процесса обучения, вроде персональных планов обучения и персональной оценки.
Мировой высокоскоростной Интернет
В ноябре SpaceX подала заявку в FCC на запуск более 4000 спутников в космос, чтобы развернуть на Земле высокоскоростной Интернет, обеспечить возможность подключения к нему даже в самых отдаленных районах нашей планеты. В случае положительного решения план SpaceX будет представлять серьезную конкуренцию Project Loon, у которого та же задача. Что нам остается? Увидеть, какой метод окажется более успешным и как повышение подключенности мира скажется на других отраслях.
Персональные лаборатории синтетической биологии
«У меня есть мечта, что в один прекрасный день я смогу проектировать, создавать и выращивать разные типы биологических продуктов дома, — говорит один биолог. — Что угодно, от парфюмерии и медицины до крутых материалов вроде кожи из грибов. День, когда любой сможет получить простую в использовании биологическую лабораторию дома, все еще далек от нас, но первый шаг уже сделан».