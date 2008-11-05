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Барак Обама: 2016 год в фотографиях



Все эти фотографии были сделаны лично мной или моими помощниками. Для некоторых изображений я написал предысторию чтобы более полно передать содержание, и объяснить почему этот образ был особенно важен для меня.



Как всегда, я пытаюсь показать президента не в историческом свете, а подчеркиваю более личностный и субъективный взгляд. А также здесь присутствуют некоторые фотографии, которые показались мне просто классными. Я надеюсь, что вам понравится этот последний год администрации Обамы в фотографиях. Это была честь всей моей жизни – быть свидетелем истории Америки последних восемь лет.



- Пит Соуза, главный фотограф Белого дома





5 января 2016 года

Солнечный свет лишь слегка пробивается сквозь окно в Green Room, президент Обама слушает интервью Марка Бердена, чей 7-летный сын Данил был убит во время стрельбы в 2012 году в начальной школе Sandy Hook в Ньютауне, штат Коннектикут. Позже когда он комментировал это происшествие в East Room, он начал плакать. Сейчас смотря на это фото Обама сказал, что это был худший день его президентства.





7 января 2016

Вот так выглядело начало президентской речи, при подготовке к выступлению. Напротив Обамы постановщик речей Коди Кинан, и Бен Родс – заместитель советника по национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.



16 февраля 2016

Президент Обама радуется удачному удару во время игры в гольф с сотрудниками Джо Полсеном и Марвином Николсоном. Это было после саммита США – АСЕАН.



18 февраля 2016

Обама наблюдает танец первой леди со 106-летней Вирджинией Маклаурин в Blue Room, перед началом празднования Афроамериканской луны (традиционный праздник в Америке).



18 февраля 2016

Барак Обама встречает на приеме в белом доме людей приглашенных на праздник. Этот момент был захвачен когда президент коснулся лица маленького мальчика, перед тем как присесть чтобы поприветствовать его.



23 февраля 2016

На этой фотографии президент погружен в глубокие раздумья, перед конференцией с европейскими лидерами.



24 февраля 2016

Президент узнает свежие новости в овальном кабинете по ситуации в Сирии от Бретт Мак-Герка – специального представителя президента РФ по глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ.



10 марта 2016

Приглашенные гости на государственный ужин в четь визита премьер-министра Канады Джастин Трюдо и мисс Софи Грегуар-Трюдо.



16 марта 2016

Это случилось спонтанно, президент начал танцевать возле овального кабинета с личным помощником Ferial Govashiri. Он помогал ей по практиковаться перед днем предстоящей свадьбы.



18 марта 2016

Заседание совета национальной безопасности



20 марта 2016

Президент и Малия во время разговора с владельцем ресторана из Гаваны, Куба.



22 марта 2016

Во время бейсбольного матча в Гаване Барак Обама и Рауль Кастро спонтанно присоединились к «волне».



23 марта 2016

Президент и первая леди танцуют танго.



28 марта 2016

Первая леди наблюдает как президент обнимает девочку по имени Caprina Harris. Это было на Пасху пред игрой в яйца.



1 апреля 2016.

Разговор президента с помощниками, перед пресс-конференцией во время саммита по ядерной безопасности.



7 апреля 2016

Президент на выходе из самолета в Лос-Анджелесе.





































































































































































































































Специально для mmgp.ru В восьмой и в последний раз, я представляю мой ежегодный фотоотчет.Все эти фотографии были сделаны лично мной или моими помощниками. Для некоторых изображений я написал предысторию чтобы более полно передать содержание, и объяснить почему этот образ был особенно важен для меня.Как всегда, я пытаюсь показать президента не в историческом свете, а подчеркиваю более личностный и субъективный взгляд. А также здесь присутствуют некоторые фотографии, которые показались мне просто классными. Я надеюсь, что вам понравится этот последний год администрации Обамы в фотографиях. Это была честь всей моей жизни – быть свидетелем истории Америки последних восемь лет.- Пит Соуза, главный фотограф Белого дома5 января 2016 годаСолнечный свет лишь слегка пробивается сквозь окно в Green Room, президент Обама слушает интервью Марка Бердена, чей 7-летный сын Данил был убит во время стрельбы в 2012 году в начальной школе Sandy Hook в Ньютауне, штат Коннектикут. Позже когда он комментировал это происшествие в East Room, он начал плакать. Сейчас смотря на это фото Обама сказал, что это был худший день его президентства.7 января 2016Вот так выглядело начало президентской речи, при подготовке к выступлению. Напротив Обамы постановщик речей Коди Кинан, и Бен Родс – заместитель советника по национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.16 февраля 2016Президент Обама радуется удачному удару во время игры в гольф с сотрудниками Джо Полсеном и Марвином Николсоном. Это было после саммита США – АСЕАН.18 февраля 2016Обама наблюдает танец первой леди со 106-летней Вирджинией Маклаурин в Blue Room, перед началом празднования Афроамериканской луны (традиционный праздник в Америке).18 февраля 2016Барак Обама встречает на приеме в белом доме людей приглашенных на праздник. Этот момент был захвачен когда президент коснулся лица маленького мальчика, перед тем как присесть чтобы поприветствовать его.23 февраля 2016На этой фотографии президент погружен в глубокие раздумья, перед конференцией с европейскими лидерами.24 февраля 2016Президент узнает свежие новости в овальном кабинете по ситуации в Сирии от Бретт Мак-Герка – специального представителя президента РФ по глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ.10 марта 2016Приглашенные гости на государственный ужин в четь визита премьер-министра Канады Джастин Трюдо и мисс Софи Грегуар-Трюдо.16 марта 2016Это случилось спонтанно, президент начал танцевать возле овального кабинета с личным помощником Ferial Govashiri. Он помогал ей по практиковаться перед днем предстоящей свадьбы.18 марта 2016Заседание совета национальной безопасности20 марта 2016Президент и Малия во время разговора с владельцем ресторана из Гаваны, Куба.22 марта 2016Во время бейсбольного матча в Гаване Барак Обама и Рауль Кастро спонтанно присоединились к «волне».23 марта 2016Президент и первая леди танцуют танго.28 марта 2016Первая леди наблюдает как президент обнимает девочку по имени Caprina Harris. Это было на Пасху пред игрой в яйца.1 апреля 2016.Разговор президента с помощниками, перед пресс-конференцией во время саммита по ядерной безопасности.7 апреля 2016Президент на выходе из самолета в Лос-Анджелесе.Специально для mmgp.ru

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