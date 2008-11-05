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Барак Обама: 2016 год в фотографиях

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Старый Сегодня, 17:03
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,396
Благодарностей: 129
КП: 0.094
Барак Обама: 2016 год в фотографиях
В восьмой и в последний раз, я представляю мой ежегодный фотоотчет.

Все эти фотографии были сделаны лично мной или моими помощниками. Для некоторых изображений я написал предысторию чтобы более полно передать содержание, и объяснить почему этот образ был особенно важен для меня.

Как всегда, я пытаюсь показать президента не в историческом свете, а подчеркиваю более личностный и субъективный взгляд. А также здесь присутствуют некоторые фотографии, которые показались мне просто классными. Я надеюсь, что вам понравится этот последний год администрации Обамы в фотографиях. Это была честь всей моей жизни – быть свидетелем истории Америки последних восемь лет.

- Пит Соуза, главный фотограф Белого дома


5 января 2016 года
Солнечный свет лишь слегка пробивается сквозь окно в Green Room, президент Обама слушает интервью Марка Бердена, чей 7-летный сын Данил был убит во время стрельбы в 2012 году в начальной школе Sandy Hook в Ньютауне, штат Коннектикут. Позже когда он комментировал это происшествие в East Room, он начал плакать. Сейчас смотря на это фото Обама сказал, что это был худший день его президентства.


7 января 2016
Вот так выглядело начало президентской речи, при подготовке к выступлению. Напротив Обамы постановщик речей Коди Кинан, и Бен Родс – заместитель советника по национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.

16 февраля 2016
Президент Обама радуется удачному удару во время игры в гольф с сотрудниками Джо Полсеном и Марвином Николсоном. Это было после саммита США – АСЕАН.

18 февраля 2016
Обама наблюдает танец первой леди со 106-летней Вирджинией Маклаурин в Blue Room, перед началом празднования Афроамериканской луны (традиционный праздник в Америке).

18 февраля 2016
Барак Обама встречает на приеме в белом доме людей приглашенных на праздник. Этот момент был захвачен когда президент коснулся лица маленького мальчика, перед тем как присесть чтобы поприветствовать его.

23 февраля 2016
На этой фотографии президент погружен в глубокие раздумья, перед конференцией с европейскими лидерами.

24 февраля 2016
Президент узнает свежие новости в овальном кабинете по ситуации в Сирии от Бретт Мак-Герка – специального представителя президента РФ по глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ.

10 марта 2016
Приглашенные гости на государственный ужин в четь визита премьер-министра Канады Джастин Трюдо и мисс Софи Грегуар-Трюдо.

16 марта 2016
Это случилось спонтанно, президент начал танцевать возле овального кабинета с личным помощником Ferial Govashiri. Он помогал ей по практиковаться перед днем предстоящей свадьбы.

18 марта 2016
Заседание совета национальной безопасности

20 марта 2016
Президент и Малия во время разговора с владельцем ресторана из Гаваны, Куба.

22 марта 2016
Во время бейсбольного матча в Гаване Барак Обама и Рауль Кастро спонтанно присоединились к «волне».

23 марта 2016
Президент и первая леди танцуют танго.

28 марта 2016
Первая леди наблюдает как президент обнимает девочку по имени Caprina Harris. Это было на Пасху пред игрой в яйца.

1 апреля 2016.
Разговор президента с помощниками, перед пресс-конференцией во время саммита по ядерной безопасности.

7 апреля 2016
Президент на выходе из самолета в Лос-Анджелесе.


















































































































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Последний раз редактировалось Invention; Сегодня в 17:11.
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Старый Сегодня, 17:16
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,536
Благодарностей: 278
КП: 0.114
Re: Барак Обама: 2016 год в фотографиях
Довольно таки интересные фото. Много рассказывают о событиях 2016 года. Но теперь он уходит и президентом становится Трамп, посмотрим какая будет политика.
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Старый Сегодня, 17:20
#3
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,647
Благодарностей: 453
КП: 0.144
Re: Барак Обама: 2016 год в фотографиях
нормальный президент, не прячется от людей, общается и фотографируется охотно. может как для америки несколько мягковат, но не всем же жесткими быть.
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Старый Сегодня, 18:22
#4
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,011
Благодарностей: 961
КП: 0.109
Re: Барак Обама: 2016 год в фотографиях
Invention, спасибо за интересные фото! Это сколько нужно было тему создавать, судя по проделанной работе не один час
Обама хороший президент был, он не сделал ничего плохого, но и ничего хорошего.
Сейчас сядет Трамп, будем его фото смотреть
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Старый Сегодня, 18:26
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,513
Благодарностей: 6,110
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: Барак Обама: 2016 год в фотографиях
Столько фоток, ели просмотрел все
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