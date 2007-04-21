Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,327 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Краудфандинг в России: как собрать 200 тысяч рублей за два дня

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:02
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,795
Благодарностей: 10,225
КП: 0.095

награды Ветеран MMGP.RU 
Краудфандинг в России: как собрать 200 тысяч рублей за два дня
Александра Уськова, Владелец пекарни Mon Petit Amie, Москва




Мы решили открыть пекарный цех – он помог бы нам выполнять большие объемы заказов. Оборот пекарни на тот момент не позволял нам закупить дорогостоящее оборудование, средств хватало лишь на аренду цеха, без печей и холодильных установок. Тогда мы решили воспользоваться таким инструментом, как краудфандинг. Краудфандинг в России еще пока не самый популярный способ привлечения финансирования в бизнесе. Тем не менее, всего за два дня наша компания cмогла получить нужную сумму на покупку оборудования, которую не надо было возвращать.




Краудфандинг в России: как это работает




В Интернете есть несколько ресурсов, куда можно обратиться с целью сбора средств (мы выбирали среди Boomstarter, Planeta.ru и Kroogi). Чаще всего там можно встретить благотворительные и творческие проекты, такие как издание музыкального альбома или книги, но также реально собрать небольшую сумму (150–500 тыс. руб.) и на развитие бизнеса. Остановились на сайте Planeta.ru. В частности, нам порекомендовали не только разместить описание бизнес-плана, но и выложить видео, которое воочию демонстрировало бы искусство приготовления авторской выпечки. Мы наняли оператора; он отснял в студии и смонтировал для нас нужный ролик (в среднем по рынку эта услуга обходится в 20 тыс. руб.). В результате получился красочный и увлекательный трехминутный фильм о том, как рождаются наши кулинарные шедевры. Заодно мы изложили свою философию и пообещали каждому, кто внесет средства, доставить с курьером подарок из нашего ассортимента.

Благодаря ролику наш проект за считанные часы стал самым рейтинговым на ресурсе. По условиям Planeta.ru, если бы мы собрали за полтора месяца как минимум 50% заявленной суммы, то должны были бы перечислить крауд-площадке 10%. Если же сумма собирается полностью, то размер комиссии снижается до 5%. Результаты. За два дня после старта проекта на крауд-площадке мы собрали запланированные 200 тыс. руб. Но так как срок окончания сборов установили на отметке в полтора месяца, инвестиции продолжались. В итоге нам перечислили 250 тыс. руб. Это было очень кстати: из дополнительных денег мы выплатили комиссию интернет-ресурсу, заплатили налоги (13%), а также выполнили обещание доставить каждому инвестору наши фирменные сладости в подарочной упаковке с благодарственной открыткой. Всего таковых было 160 человек, статистику с адресами и перечисленными суммами предоставил сайт. Если вычесть из общей суммы затраты на курьеров и себестоимость испеченных подарочных пирожных, оставшихся денег как раз хватило на закупку нужного оборудования для цеха. Кроме того, заметно выросло число клиентов, главным образом из-за широкого освещения проекта в СМИ.

Справка ИП Уськова (кондитерская Mon Petit Amie) Сфера деятельности: производство кондитерских изделий Численность персонала: 5 Основные b2b-клиенты: компании Google, Journey Аgency, Lamoda, Novartis, журнал Cosmopolitan

источник
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
Отслеживаю статистику HYIP на Hyip-Zanoza.me
tigr на форуме  
Старый Сегодня, 17:09
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,396
Благодарностей: 129
КП: 0.094
Re: Краудфандинг в России: как собрать 200 тысяч рублей за два дня
Ну учитывая что это деньги просто на развитие бизнеса, в принципе вполне себе не плохая сумма. А так сравнительно со стартапами конечно маловато.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России сегодня 35 млн человек получают до 15 тысяч рублей (250 долларов) в месяц Room Политика и экономика 30 03.01.2017 00:03
Как собрать деньги через краудфандинг на малый бизнес (история Гузель Санжаповой) BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.11.2016 13:09
Краудфандинг набирает популярность в России Влад555 Инвестирование для начинающих 115 21.09.2016 13:42
Десять млн рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро дома у главы ФТС LanO Курилка 1 30.07.2016 00:58
Средний размер взятки в России в 2013 году составил 145 тысяч рублей sum iskorka Новости в мире финансов и инвестиций 15 29.04.2014 21:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dengov
Минимальный заработок в час в разных странах мира
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TTLuck2017
Платформа FullContact привлекла $25 млн. для роста за счет стратегических поглощений
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Британские банки закрывают отделения по всей стране
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
В Беларуси запретят Webmoney и Bitcoin?
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Andrey1701
ПАММ-счет Andrey1701:5005203 (Panteon-Finance)
От Andrey1701 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Vitalut.ru - Кредитный автомат
От TLprograms в разделе «Кредитные сервисы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube