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Краудфандинг в России: как собрать 200 тысяч рублей за два дня Александра Уськова, Владелец пекарни Mon Petit Amie, Москва









Мы решили открыть пекарный цех – он помог бы нам выполнять большие объемы заказов. Оборот пекарни на тот момент не позволял нам закупить дорогостоящее оборудование, средств хватало лишь на аренду цеха, без печей и холодильных установок. Тогда мы решили воспользоваться таким инструментом, как краудфандинг. Краудфандинг в России еще пока не самый популярный способ привлечения финансирования в бизнесе. Тем не менее, всего за два дня наша компания cмогла получить нужную сумму на покупку оборудования, которую не надо было возвращать.









Краудфандинг в России: как это работает









В Интернете есть несколько ресурсов, куда можно обратиться с целью сбора средств (мы выбирали среди Boomstarter, Planeta.ru и Kroogi). Чаще всего там можно встретить благотворительные и творческие проекты, такие как издание музыкального альбома или книги, но также реально собрать небольшую сумму (150–500 тыс. руб.) и на развитие бизнеса. Остановились на сайте Planeta.ru. В частности, нам порекомендовали не только разместить описание бизнес-плана, но и выложить видео, которое воочию демонстрировало бы искусство приготовления авторской выпечки. Мы наняли оператора; он отснял в студии и смонтировал для нас нужный ролик (в среднем по рынку эта услуга обходится в 20 тыс. руб.). В результате получился красочный и увлекательный трехминутный фильм о том, как рождаются наши кулинарные шедевры. Заодно мы изложили свою философию и пообещали каждому, кто внесет средства, доставить с курьером подарок из нашего ассортимента.



Благодаря ролику наш проект за считанные часы стал самым рейтинговым на ресурсе. По условиям Planeta.ru, если бы мы собрали за полтора месяца как минимум 50% заявленной суммы, то должны были бы перечислить крауд-площадке 10%. Если же сумма собирается полностью, то размер комиссии снижается до 5%. Результаты. За два дня после старта проекта на крауд-площадке мы собрали запланированные 200 тыс. руб. Но так как срок окончания сборов установили на отметке в полтора месяца, инвестиции продолжались. В итоге нам перечислили 250 тыс. руб. Это было очень кстати: из дополнительных денег мы выплатили комиссию интернет-ресурсу, заплатили налоги (13%), а также выполнили обещание доставить каждому инвестору наши фирменные сладости в подарочной упаковке с благодарственной открыткой. Всего таковых было 160 человек, статистику с адресами и перечисленными суммами предоставил сайт. Если вычесть из общей суммы затраты на курьеров и себестоимость испеченных подарочных пирожных, оставшихся денег как раз хватило на закупку нужного оборудования для цеха. Кроме того, заметно выросло число клиентов, главным образом из-за широкого освещения проекта в СМИ.



Справка ИП Уськова (кондитерская Mon Petit Amie) Сфера деятельности: производство кондитерских изделий Численность персонала: 5 Основные b2b-клиенты: компании Google, Journey Аgency, Lamoda, Novartis, журнал Cosmopolitan



источник Мы решили открыть пекарный цех – он помог бы нам выполнять большие объемы заказов. Оборот пекарни на тот момент не позволял нам закупить дорогостоящее оборудование, средств хватало лишь на аренду цеха, без печей и холодильных установок. Тогда мы решили воспользоваться таким инструментом, как краудфандинг. Краудфандинг в России еще пока не самый популярный способ привлечения финансирования в бизнесе. Тем не менее, всего за два дня наша компания cмогла получить нужную сумму на покупку оборудования, которую не надо было возвращать.В Интернете есть несколько ресурсов, куда можно обратиться с целью сбора средств (мы выбирали среди Boomstarter, Planeta.ru и Kroogi). Чаще всего там можно встретить благотворительные и творческие проекты, такие как издание музыкального альбома или книги, но также реально собрать небольшую сумму (150–500 тыс. руб.) и на развитие бизнеса. Остановились на сайте Planeta.ru. В частности, нам порекомендовали не только разместить описание бизнес-плана, но и выложить видео, которое воочию демонстрировало бы искусство приготовления авторской выпечки. Мы наняли оператора; он отснял в студии и смонтировал для нас нужный ролик (в среднем по рынку эта услуга обходится в 20 тыс. руб.). В результате получился красочный и увлекательный трехминутный фильм о том, как рождаются наши кулинарные шедевры. Заодно мы изложили свою философию и пообещали каждому, кто внесет средства, доставить с курьером подарок из нашего ассортимента.Благодаря ролику наш проект за считанные часы стал самым рейтинговым на ресурсе. По условиям Planeta.ru, если бы мы собрали за полтора месяца как минимум 50% заявленной суммы, то должны были бы перечислить крауд-площадке 10%. Если же сумма собирается полностью, то размер комиссии снижается до 5%. Результаты. За два дня после старта проекта на крауд-площадке мы собрали запланированные 200 тыс. руб. Но так как срок окончания сборов установили на отметке в полтора месяца, инвестиции продолжались. В итоге нам перечислили 250 тыс. руб. Это было очень кстати: из дополнительных денег мы выплатили комиссию интернет-ресурсу, заплатили налоги (13%), а также выполнили обещание доставить каждому инвестору наши фирменные сладости в подарочной упаковке с благодарственной открыткой. Всего таковых было 160 человек, статистику с адресами и перечисленными суммами предоставил сайт. Если вычесть из общей суммы затраты на курьеров и себестоимость испеченных подарочных пирожных, оставшихся денег как раз хватило на закупку нужного оборудования для цеха. Кроме того, заметно выросло число клиентов, главным образом из-за широкого освещения проекта в СМИ.Справка ИП Уськова (кондитерская Mon Petit Amie) Сфера деятельности: производство кондитерских изделий Численность персонала: 5 Основные b2b-клиенты: компании Google, Journey Аgency, Lamoda, Novartis, журнал Cosmopolitan

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