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Оформление визы через интернет

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Старый Сегодня, 16:34
#1
 
Возраст: 27
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Оформление визы через интернет
Очень срочно нужна информация,подскажите пожалуйста можно ли через интернет оформить визу?Она же действительна будет,это не развод?
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